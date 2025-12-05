Asociaciones ganaderas confirman el inicio del sacrificio de cerdos sanos de las granjas cerca del foco de la peste porcina

El Gobierno catalán ha llegado a un acuerdo con representantes del sector porcino para empezar a sacrificar a partir de la próxima semana los cerdos sanos de las granjas situadas en la zona de vigilancia del foco de la peste porcina africana (PPA) en Barcelona, han informado fuentes del sector.

La medida afecta a unos 30.000 cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia de 20 kilómetros para evitar la expansión del foco de PPA detectado en jabalíes en la sierra de Collserola, en Barcelona.

Según han informado representantes del sindicato agrario Asaja y de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña al término de una reunión con representantes del Govern, se ha encontrado ya un matadero para sacrificar estos cerdos.

En la reunión han participado por parte del ejecutivo catalán el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

Los representantes del sector porcino han evitado especular sobre el origen del brote de peste porcina africana detectado en jabalíes y de la posibilidad de que saliera de un laboratorio.