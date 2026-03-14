Estados Unidos ataca la isla iraní de Jark, corazón de la industria petrolera de la República Islámica
- Concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques
- Directo: sigue la última hora de la guerra en Oriente Medio
Estados Unidos ha atacado la isla iraní de Jark, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. Ubicada a 25 kilómetros de la costa, es un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques.
El bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz por Irán ha disparado los precios del petróleo globalmente y ha situado el valor del barril de crudo brent por encima de los 100 dólares.
El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) ha compartido un vídeo de los ataques contra más de 90 objetivos militares en la isla de Jark. "El ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares", han detallado.
Las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en Jark, ha celebrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha añadido que ha optado por "no destruir la infraestructura petrolera", algo que ha amenazado con hacer si "Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz".
El Ejército iraní ha respondido a la advertencia de Trump y ha asegurado que destruirá la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio por completo si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas.
"Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas", ha dicho un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.
El Gobierno iraní no ha confirmado los ataques, pero medios como la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, han informado de ello. “Durante estos ataques, se escuchó el sonido de más de 15 explosiones en la isla”, ha indicado el medio iraní, que ha añadido que se observaban columnas de humo sobre la isla. “Ninguna de las instalaciones petroleras fue dañada en los ataques”, ha indicado Fars.
Por la isla de Jark pasa el 90% del crudo iraní
En la isla de Jark, de unos 24 kilómetros cuadrados, se encuentra la principal terminal petrolera del país por la que pasa el 90% del crudo iraní, la gran mayoría con destino a China dado que Irán está sujeto a sanciones internacionales que bloquean la venta de su petróleo.
Conectada a la costa con varios oleoductos, la isla se encuentra emplazada sobre un yacimiento petrolífero cuatro veces más grande que su propio terreno a 25 kilómetros de la costa sur iraní, dentro de la provincia de Bushehr y a unos 483 al noroeste del estrecho de Ormuz, donde se encuentran algunos de los mayores campos petrolíferos del mundo.
o en Israel, 15. En el archivo de Televisión Española
encontramos estas imágenes en blanco y negro.
Es la isla de Harg en los años 60.
Empresas
estadounidenses construyeron aquí gigantescas instalaciones petroleras
cuando el régimen de Teherán era un
aliado de Washington y que tiene de especial este pequeño territorio que es
la gran
terminal logística para el transporte de crudo de irán el combustible llega a
la isla por oleoductos y su
fondo marino es tan profundo que permite a los buques acercarse y cargar
petróleo con mayor facilidad
Una isla fundamental para Teherán y en el punto de mira de Estados Unidos si
quisiera asfixiar económicamente
a su adversario. Pero controlar este enclave no es tan
fácil y
si la infraestructura sufre daños se enquistaría la crisis energética.
Teherán ha usado esta
isla para cargar crudo en barcos preparados para su venta.
Los expertos lo llaman petróleo flotante y
casi todo va destinado a China el país asiático compra el 90% del oro negro
iraní
Por eso sus líderes ya han avisado.
Si Trump ataca sus islas..
la sangre correrá por el Golfo Pérsico
Las primeras infraestructuras en la isla fueron construidas por la compañía británica Shell en los años 60, cuando Teherán y Occidente mantenían buenas relaciones.
En Jark se localiza una terminal petrolera con dos muelles principales y capacidad para cargar hasta siete millones de barriles por día, el equivalente a diez buques superpetroleros, aunque a su máximo rendimiento podría alcanzar entre 8 y 10 millones de barriles.
El muelle T, el mayor de Irán, consta de seis dársenas, cada una de las cuales tiene cinco maquinas de medición con una capacidad de 13.500 barriles de petróleo por hora.
El otro muelle principal, llamado C island, con tres dársenas y hasta 30 metros de profundidad, es capaz de acoger buques de hasta 300.000 toneladas métricas (el equivalente a 2 millones de barriles de crudo).