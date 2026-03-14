Estados Unidos ataca la isla iraní de Jark, corazón de la industria petrolera de la República Islámica

Estados Unidos ha atacado la isla iraní de Jark, corazón de la industria petrolera de la República Islámica. Ubicada a 25 kilómetros de la costa, es un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques.

El bloqueo casi total del estratégico estrecho de Ormuz por Irán ha disparado los precios del petróleo globalmente y ha situado el valor del barril de crudo brent por encima de los 100 dólares.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) ha compartido un vídeo de los ataques contra más de 90 objetivos militares en la isla de Jark. "El ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares", han detallado.

Las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en Jark, ha celebrado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha añadido que ha optado por "no destruir la infraestructura petrolera", algo que ha amenazado con hacer si "Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz".

El Ejército iraní ha respondido a la advertencia de Trump y ha asegurado que destruirá la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio por completo si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas.

"Si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica de Irán, como ya hemos advertido, toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida y convertida en un montón de cenizas", ha dicho un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

El Gobierno iraní no ha confirmado los ataques, pero medios como la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, han informado de ello. “Durante estos ataques, se escuchó el sonido de más de 15 explosiones en la isla”, ha indicado el medio iraní, que ha añadido que se observaban columnas de humo sobre la isla. “Ninguna de las instalaciones petroleras fue dañada en los ataques”, ha indicado Fars.