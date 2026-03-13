EE.UU. siembra dudas sobre el estado del nuevo líder de Irán: "herido" y "probablemente desfigurado"
- El jefe del Pentágono atribuye el bloqueo de Ormuz a la "desesperación" del régimen
- Guerra de Irán, última hora en directo
El primer discurso del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha dado pie al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para dar por hecho que está "herido" y que, "probablemente", también esté "desfigurado", intentando equiparar su supuesta situación con el desgobierno y el miedo que estaría cundiendo en el seno del régimen de los ayatolás ante la incesante ofensiva militar lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidense.
"Irán tiene muchas cámaras y grabadoras de voz, así que ¿por qué una declaración escrita?", ha planteado el jefe del Pentágono, en una rueda de prensa en la que ha actualizado el balance de la Operación Furia Épica contra el régimen de los ayatolás. "Creo que todos sabemos por qué. Su padre está muerto y él está asustado, herido", ha dicho Hegseth, que ha cuestionado además la "legitimidad" del hijo de Alí Jameneí para tomar las riendas del país.
Según el secretario de Defensa, los líderes en Teherán están "desesperados" y se han escondido bajo tierra, "como hacen las ratas", ante una escalada militar que, por ahora, no cesa. Estados Unidos ya habría atacado más de 6.000 objetivos, una cifra que superaría los 15.000 si se incluyen también los datos relativos a las acciones israelíes, y este viernes Irán sufrirá "el mayor volumen de ataques" hasta la fecha.
Será el día "más ajetreado", como ha apuntado el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, que ha comparecido junto a Hegseth en un día especialmente complicado por la muerte de al menos cuatro militares norteamericanos en Irak por el accidente de un avión cisterna, en circunstancias aún por aclarar. Ambos han expresado sus condolencias a las familias y han reconocido la labor de estos cuatro "héroes" y del resto de uniformados.
El bloqueo de Ormuz, ejemplo de "desesperación"
El secretario de Defensa ha alegado que, en el actual escenario, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien toma las decisiones y "marca el ritmo y la duración de este conflicto". Irán, ante según Hegseth, tiene las de perder y, de hecho, está intentando bloquear el paso de cargueros por el estrecho de Ormuz como gesto último de "desesperación" frente a una ofensiva que sería "imbatible" desde el punto de vista militar.
Estados Unidos estudia cómo responder este bloqueo, con la vista puesta principalmente en garantizar el flujo de energía y contener el alza de precios de productos clave como el petróleo. De hecho, este interés por limitar la subida de precios ha llevado a la Administración Trump a aliviar este viernes las sanciones al crudo ruso en tránsito, en una polémica decisión que no ha gustado a sus socios europeos.
Una opción pasa por escoltar buques, tal como han reconocido tanto Trump como Hegseth. Interrogado al respecto en rueda de prensa, el jefe del Pentágono ha declarado que el objetivo final es adoptar la medida "que tenga el mayor sentido" y enviar "las señales correctas al mundo". No obstante, ha declarado que precisamente para contener el margen de maniobra marítima de Irán gran parte de su flota militar está ahora "en el fondo del Golfo".
“Irán no tiene sistemas de defensa antiaérea, no tiene Fuerza Aérea, no tiene Armada”, ha subrayado, para acto seguido recalcar que “lo más importante” ahora es que el régimen tampoco tiene capacidad para volver a fabricar el armamento destruido porque toda la industria quedará “pronto” aniquilada.
En este sentido, ha defendido que se trata de una ofensiva dirigida a "diezmar" las capacidades del régimen iraní y que en ningún caso, "nunca", los civiles son un objetivo, pese a que las autoridades de Irán han atribuido a un misil norteamericano la destrucción de una escuela de niñas en Minab en la que habrían muerto más de un centenar de personas. El Mando Central de Estados Unidos ha abierto una investigación al respecto que durará, en palabras de Hegseth, "el tiempo que sea necesario".