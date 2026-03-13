EE.UU. siembra dudas sobre el estado del nuevo líder de Irán: "herido" y "probablemente desfigurado"

El primer discurso del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha dado pie al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para dar por hecho que está "herido" y que, "probablemente", también esté "desfigurado", intentando equiparar su supuesta situación con el desgobierno y el miedo que estaría cundiendo en el seno del régimen de los ayatolás ante la incesante ofensiva militar lanzada por las fuerzas israelíes y estadounidense.

"Irán tiene muchas cámaras y grabadoras de voz, así que ¿por qué una declaración escrita?", ha planteado el jefe del Pentágono, en una rueda de prensa en la que ha actualizado el balance de la Operación Furia Épica contra el régimen de los ayatolás. "Creo que todos sabemos por qué. Su padre está muerto y él está asustado, herido", ha dicho Hegseth, que ha cuestionado además la "legitimidad" del hijo de Alí Jameneí para tomar las riendas del país.

Según el secretario de Defensa, los líderes en Teherán están "desesperados" y se han escondido bajo tierra, "como hacen las ratas", ante una escalada militar que, por ahora, no cesa. Estados Unidos ya habría atacado más de 6.000 objetivos, una cifra que superaría los 15.000 si se incluyen también los datos relativos a las acciones israelíes, y este viernes Irán sufrirá "el mayor volumen de ataques" hasta la fecha.

Será el día "más ajetreado", como ha apuntado el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, que ha comparecido junto a Hegseth en un día especialmente complicado por la muerte de al menos cuatro militares norteamericanos en Irak por el accidente de un avión cisterna, en circunstancias aún por aclarar. Ambos han expresado sus condolencias a las familias y han reconocido la labor de estos cuatro "héroes" y del resto de uniformados.