El nuevo líder de Irán aboga por cerrar el estrecho de Ormuz y bombardear bases de EE.UU. en su primer discurso

Irán ha podido escuchar este jueves el primer mensaje de quien es su nuevo líder supremo, pero ni lo ha escuchado de viva voz ni ha podido ver una imagen actual que permita despejar dudas soe su actual situación o estado. Para este hito, Mojtaba Jameneí ha optado por un texto en el que ha dejado claro que la política iraní no variará un ápice, al menos a corto plazo, con alegatos en favor del cierre del estrecho de Ormuz y nuevas amenazas a Estados Unidos, país al que ha emplazado a retirar sus bases de Oriente Medio.

El nuevo líder ha tomado el mando en sustitución de su padre, Alí Jameneí, fallecido en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel. Una tarea que él mismo ha descrito como "difícil" pero en la que está dispuesto ya de primeras a vengar a los "mártires" caídos en el actual conflicto, con un mensaje específico a las víctimas de la escuela de niñas de Manib bombardeada también en la primera jornada de una ofensiva que sigue abierta.

El hijo del difunto ayatolá ha alabado la labor de las fuerzas iraníes y a otros grupos de la región que conforman el "frente de la resistencia", dando muestras por tanto de que Teherán no renunciará a sus represalias, aunque implique seguir atacando países de la región con los que el líder aspira a seguir teniendo buenas relaciones. Teherán justifica estos ataques con la excusa de que van dirigidas contra objetivos militares estadounidenses y Jameneí ha advertido de que, si Washington no cierra sus bases, estas seguirán en la diana iraní.

El régimen no descarta abrir nuevos frentes, aunque si algo tiene claro a tenor de sus constantes avisos es de que no quiere renunciar a controlar la navegación marítima de la zona, lo que pasa por el bloqueo de un punto de paso clave. "El estrecho de Ormuz debe seguir cerrado", ha proclamado el mandatario, según las declaraciones divulgadas por los medios oficiales y que están cargadas además de referencias religiosas.