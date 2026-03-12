Irán y Hizbulá lanzan una ofensiva contra Israel y su ejército responde con una "amplia ola de ataques" contra Teherán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado en un comunicado haber lanzado un ataque conjunto con el grupo chií Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo de élite de Teherán, la Guardia Revolucionaria asegura que esta operación conjunta ha alcanzado 50 objetivos en Haifa, Tel Aviv y Beersheba, en el sur de Israel.

Es la primera vez que Irán confirma de forma directa un ataque coordinado con Hizbulá, el grupo chií libanés apoyado por Teherán, aunque ambos han atacado de forma constante Israel desde que empezó la guerra.

Hizbulá entró en el conflicto dos días después de que Estados Unidos e Israel bombardearan conjuntamente Irán con ataques de alcance limitado contra el norte de Israel como represalia por la ofensiva en Irán y la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Al menos 24 personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas durante este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que ha respondido a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá.

Israel responde con una "amplia ola de ataques" a Teherán El Ejército israelí ha anunciado poco después que ha iniciado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán. En un breve mensaje, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han informado de que han iniciado "una amplia ola de ataques en Teherán", sin ofrecer por el momento más detalles sobre los objetivos o el alcance de la operación. Una imagen satelital muestra los daños en la base aérea de Havadarya tras los ataques aéreos reportados en Bandar Abbas, Irán. Vantor/Folleto vía REUTERS Horas antes, el Ejército israelí había señalado que había detectado el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí y que sus sistemas defensivos estaban operando para interceptar la amenaza. Según las IDF, el Comando del Frente Interior ha enviado además alertas preventivas a teléfonos móviles en las zonas potencialmente afectadas para instar a la población a seguir las instrucciones de seguridad. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) ha indicado que, por el momento, no se han registrado víctimas directas por el lanzamiento de misiles. No obstante, equipos médicos y paramédicos se han desplazado a varios lugares tras recibir avisos, y han atendido a personas que resultaron heridas leves mientras se dirigían a refugios y a otras afectadas por crisis de ansiedad.

Tres petroleros atacados en Ormuz Irán está usando el bloqueo del estrecho de Ormuz como arma económica para provocar una escasez de combustibles que presione a sus agresores, EE.UU. e Israel, a terminar la guerra. Este miércoles, al menos tres barcos mercantes han sido atacados en esa vía marítima o en sus cercanías. Irán ataca al menos tres barcos en el estrecho de Ormuz y convierte el paso de petróleo en un arma de guerra Mientras, EE.UU. asegura que ha acabado con casi toda la Marina iraní y que en las últimas horas ha evitado que Irán coloque minas en el estrecho. Por esta estratégica vía marítima transita habitualmente alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.