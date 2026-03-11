Zapatero carga contra la guerra "ilegal" en Irán y la derecha: "Valientes con los inmigrantes y sumisos con Trump"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha cargado contra la guerra "ilegal" en Irán y contra la derecha, "qué valientes con los inmigrantes y qué sumisos con Netanyahu y con Donald Trump", ha asegurado en un mitin en Segovia junto al candidato del PSOE a las elecciones en Castilla y León, Carlos Martínez.

La de Irán, ha dicho el expresidente, es una guerra "ilegal y todo lo ilegal acaba mal como acabo Irak como va a acabar esta, una guerra promovida por Netanyahu, el que ha hecho lo que ha hecho en Gaza, un balance de 60.000 gazatíes muertos, 20.000 niños, más ilegal no puede haber ", ha denunciado Zapatero en el acto electoral cuando solo quedan dos días de una campaña electoral marcada por el 'no a la guerra' después de haber estado ya en su tierra, en León.

Muy crítico con el PP y Vox, Rodríguez Zapatero ha dicho que "toda la derecha española anda diciendo que el régimen es muy malo —en referencia a los ayatolás de Irán—, no les vi yo pidiendo que bombardearan España con la dictadura de Franco" y a continuación ha agregado que él "nunca lo hubiera apoyado" y que no puede ver cuando un misil cae sobre una escuela iraní y mata a 160 niñas.

"La paz es la tarea y desde luego valiente Pedro Sánchez, del lado de la paz legalidad internacional, siempre tendrá la conciencia tranquila y habrá dejado al PSOE en el lugar que queremos estar de la paz, la legalidad y los derechos humanos", ha afirmado sobre el Gobierno después de recordar que en 2004 una de sus primeras decisiones fue retirar a las tropas españolas de Irak: "Qué a gusto me quedé y qué tranquila tengo la conciencia".