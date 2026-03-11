La tragedia en Miranda de Ebro marca este miércoles la campaña | Diario de campaña

Día 11: El Día de la Mujer Las reivindicaciones por el día de la mujer marcan la campaña electoral este domingo 8M Día 12: Reproches cruzados entre los candidatos Cruce de reproches y acusaciones entre los candidatos y dirigentes nacionales Día 13: Segundo debate electoral a tres Los candidatos de PP, PSOE y Vox se vuelven a ver las caras en un debate electoral Día 14: Un caso de violencia machista La tragedia en Miranda de Ebro marca este miércoles la campaña

El nuevo caso de violencia de género ocurrido en Miranda de Ebro (Burgos), en el que han muerto tres mujeres en un incendio en una vivienda, ha marcado este miércoles la campaña electoral. El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido todos sus actos de por la mañana para asistir al minuto de silencio celebrado en memoria de las víctimas, y también el cabeza de lista del PSOE, Carlos Martínez, ha suspendido los primeros actos del día para acudir a Miranda de Ebro. El resto de partidos ha continuado con la campaña, aunque muchos de ellos han expresado sus "condolencias".

Este miércoles, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha desplazado a Valladolid para participar en un acto junto al candidato de En Común, Juan Gascón. También en Valladolid ha estado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, arropando al candidato de los 'morados', Miguel Ángel Llamas. Y asimismo un día más, el líder Vox, Santiago Abascal, ha seguido de ruta electoral por Castilla y León junto a su candidato, Carlos Pollán.

Mañueco suspende los actos de campaña de la mañana por las asesinadas en Miranda El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha cancelado los actos de campaña electoral que tenía previsto en la mañana de este miércoles para asistir en Miranda de Ebro (Burgos) para asistir al munto de silencio por la muerte de tres mujeres en un incendio. El candidato 'popular' tenía previsto participar esta mañana en la localidad vallisoletana de la Cistérniga en un acto de campaña con simpatizantes y afiliados, pero ha cancelado la agenda electoral para poder desplazarse a Miranda. Según ha informado el PP de Castilla y León, también se ha cancelado la visita que tenía a Villanubla (Valladolid) que tenía a primera de la tarde y solo mantiene el mitin previsto en León a última hora de la tarde. Quien sí ha hecho campaña por el PP este miércoles por la mañana ha sido la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz. En declaraciones a los medios en Astorga (León), Muñoz ha señalado que en los debates electorales se ha podido ver que "Vox no tiene ninguna propuesta" ni "ninguna medida para Castilla y León", y que el PSOE "quiere cambiar lo que funciona". Además, ha deslizado que por Vox el candidato es Santiago Abascal, en lugar de Carlos Pollán, y que su "única" propuesta sea que "el PP rompa un pacto en Europa que no hay y una medida de inmigración, cuyas competencias son a nivel nacional". Y también ha arremetido contra el candidato del PSOE, Carlos Martínez, del que ha dicho que es un "sanchista más" y que "siempre va a estar al servicio de Sánchez". Y ha advertido también de que Martínez "va a defender que haya una financiación autonómica distinta para Cataluña que para Castilla y León". Por contra, Muñoz ha defendido que el PP es el único que tiene propuestas y que defiende Castilla y León, y se ha mostrado convencida de que el próximo 15 de marzo Mañueco va a ganar. En este sentido, ha enviado un mensaje a Vox sin citarle expresamente: "Espero que los partidos que quieren un gobierno de la derecha, no bloqueen como están haciendo en otras comunidades", ha lanzado en alusión a la situación en Extremadura.

Martínez suspende sus primeros actos de campaña este miércoles en Zamora y Salamanca tras la tragedia en Burgos Debido a la tragedia en Burgos, el PSOE ha suspendido los primeros actos de campaña previstos este miércoles en Toro (Zamora) y Santa Marta de Tormes (Salamanca) y su candidato se ha trasladado a Miranda de Ebro. Entrevistado a primera hora en Las Mañanas de RNE, Carlos Martínez ha trasladado su apoyo y condolencias a los vecinos del municipio burgalés, a las familias de los fallecidos y ha deseado una pronta recuparación para los que se encuentran heridos. En materia electoral, el canidato ha dicho que Castilla y León, ha sido gobernada durante casi 40 años "contra modelo", y necesita de "un cambio definitivo", ante un grave problema como es la despoblación. 16.14 min Entrevista electoral: Carlos Martínez, candidato del PSOE "La despoblación surge por la acumulación de políticas equivocadas" durante estas últimas décadas, que "concentran la inversión en capitales de provincia y no todas bajo el mismo ritmo". Y por este motivo, ha apostado por una ley de despoblación, una ley de ordenación territorial y de desarrollo rural que permitan garantizar los derechos para la ciudadanía. Según el candidato que defiende un proyecto político que es "toda una declaración de intenciones" porque se articula sobre tres derechos: "A volver, a quedarse y a venir". Martínez, que por la tarde sí mantiene el acto electoral previsto en Segovia junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, al que acusa de estar en un "cortejo permanente" al presidente de Vox, Santiago Abascal y "planteando una Castilla y León en venta". Y ha calificado de "sainete" y "patético" el segundo debate electoral emitido este martes en Castilla y León Televisión, por "la confrontación sobre los grandes temas de la derecha y extrema derecha". Si fuera cierta la voluntad del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho, "y no una teatralización buscando el voto", cree que hubiera atendido al pacto de "respeto de lista más votada para acuerdo de investidura", que el PSOE le ha ofrecido. Algunas de las medidas dirigidas a la Sanidad que defiende Martínez son la planificación estratégica de la atención primaria y de los hospitales comarcales. "Somos los cuartos por la cola que peor pagamos a los profesionales", ha advertido, y en materia de prevención y extinción de incendios, la "sostenibilidad medioambiental tiene que tener una sostenibilidad humana". El éxodo de Castilla y León se debe a "la falta de oportunidades, no es de recibo que hayamos perdido 250.000 habitantes desde 1987, mientras otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha han ganado habitantes".

Vox mantiene sus actos electorales y carga contra el bipartidismo Vox ha mantenido sus actos electorales este miércoles con su líder, Santiago Abascal, que continúa al frente de la caravana electoral, y este mércoles ha acudido al Condado de Treviño, en Burgos, mientras que el portavoz parlamentario de Vox, José María Figaredo, se ha trasladado a León, y por la tarde Abascal arropará a su candidato, Carlos Pollán, en un mitin en Burgo de Osma. El candidato, Carlos Pollán, ha estado en La Hora de La 1, dentro de los espacios tasados para la campaña, donde ha urgido a "atacar" el problema de la despoblación de esta comunidad autónoma "generado" por el PP y el PSOE en estos casi 40 años. Sus propuestas se dirigen sobre todo, al campo, donde los agricultores y los ganaderos jóvenes "no pueden quedarse y tener un futuro" en su tierra y también "a la saturación de los servicios públicos y del mercado de la vivienda en muchos casos vinculados a ese incremento de la inmigración ilegal", en España y en Castilla y León. Así lo ha asegurado el que hasta ahora ha sido presidente de las Cortes de Castilla y León en La Hora de La 1, donde ha reprochado al PP que haya dicho, según asegura, que "va a ser quien ponga las condiciones" de los posibles pactos postelectorales "sin saber quien va a ganar las elecciones y los apoyos que vamos a tener". Preguntado por las medidas que pondría en marcha en materia económica, ha defendido actuaciones dirigidas a los trabajadores autónomos, en una situación "muy complicada" en esta comunidad autónoma, que es la que ha perdido más autónomos en 2025. Por eso, ha planteado entre otras medidas, impuestos 0 para aquellos autónomos cuyos ingresos netos no lleguen al salario mínimo interprofesional. Pollán acusa a PP y PSOE de "generar" despoblación y vincula "inmigración ilegal" con "saturación" de los servicios públicos

UPL defiende la autonomía de la Región Leonesa ante la "nefasta evolución económica" La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, se ha trasladado este miércoles a Navatejera, donde ha reivindicado la autonomía de la Región Leonesa como "instrumento político" para "revertir la nefasta evolución socioeconómica". Las provincias de Zamora, León y Salamanca, según ha asegurado, son las que presentan los "peores índices de envejecimiento de Castilla y León. Esto es fruto de la emigración laboral a otras regiones o al extranjero de gran parte de los leoneses y ha convertido esta región en la de "menor tasa de actividad económica de España". Según ha informado UPL en un comunicado, una autonomía propia permitiría que esta Región Leonesa pudiera ser reconocida por Unión Europea como NUTS-2 para acceder a fondos de cohesión europeos, ya que la renta per cápita es menor a la de Castilla y la "brecha" entre ambas regiones se ha agrandado en este aspecto. En materia de servicios públicos, la candidata de UPL ha señalado la situación del municipio de Villaquilambre como "claro ejemplo" de las políticas que "no cumplen" con el territorio en proyectos como un centro de salud y un centro de Educación Secundaria que siguen sin desarrollarse.

Soria ¡Ya! denuncia que el helicóptero de emergencias llegue "justo antes de las elecciones y "sin helipuerto" El cabeza de lista de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha ironizado este miércoles con que el helicóptero de emergencias para la provincia haya llegado "justo antes de las elecciones autonómicas", para denunciar que lo hace de forma "insuficiente" al no haber "helipuertos ni en el Hospital ni en los centros de salud" y tampoco puede "volar de noche". Junto a la número cuatro de la formación, Jaione Ovejo Muñoz, y Concepción Álvarez Sacristán, número seis, se han acercado hasta la explanada donde aterriza el helicóptero para hacer el traslado en ambulancia, en una zona de mucho barro y que hace las veces de aparcamiento. Ceña ha centrado sus reivindicaciones en Sanidad y ha recordado que la formación lleva demandando el helicóptero de emergencias desde hace cuatro años, aunque su propuesta pasa por ubicarlo en San Esteban de Gormaz al ser un lugar "más estratégico". También ha apuntado que desde la formación se va a seguir exigiendo una segunda Unidad Medicalizada para que, si hay una emergencia en la otra punta de la provincia, "no se tenga que elegir" y que que estarán al tanto de que se terminen "todas las obras pendientes", tanto del Hospital de Soria como de los cuatro centros de salud: Soria Norte, El Burgo de Osma, San Leonardo y Almazán.

Belarra y Llamas (Podemos-AV) expresan sus condolencias por las víctimas del incendio de Miranda (Burgos) Este miércoles, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha desplazado a Valladolid en el marco de la campaña electoral, y junto al candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV), Miguel Ángel Llamas, ha expresado sus condolencias por el asesinato de tres mujeres en el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro. En declaraciones a los medios, ambos han calificado de "terrible" el nuevo caso de violencia de género. Belarra, por su parte, ha recordado que Podemos ya ha propuesto que se revis el sistema VioGén. "Ante esta emergencia machista, necesitamos urgentemente que se tomen medidas concretas que protejan a las mujeres antes de que nos maten", ha subrayado.

Cs alerta sobre el "conformismo y la abstención" que van a traer más despoblación La cabeza de lista de Ciudadanos por Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha atendido a los medios este miércoles en una carpa instalada en la Plaza de la Universidad de Valladolid. "El abstencionismo y el conformismo son los problemas que a futuro van a traer que a futuro esta tierra tenga menos población", después de casi cuatro décadas de políticas del PP y del PSOE, una "sangría" que hay que "revertir" acercando las universidades, la Formación Profesional y la empresa al mundo rural y activando el "círculo del empleo". Entre otras medidas, proponen una FP "adaptada al territorio" y que las universidades "se acerquen" al mundo rural para que allí también se puedan hacer las prácticas, y para incentivar la natalidad, la cuota 0 en el primer año para autónomos que sean padres y madres.

Pascual (XAV) pide el desarrollo de una ley de agentes medioambientales El candidato de Por Ávila (XAV) a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha pedido este miércoles el desarrollo de una ley de agentes medioambientales, como la que ya existe en otras comunidades, y una política de prevención contra los incendios durante "todo el año". Pascual, que ha recordado los incendios sufridos en la comunidad en los últimos años, en especial el del verano pasado, ha abogado por políticas que reduzcan las consecuencias de las llamas. Así, ha considerado "fundamental profesionalizar, tanto a la gente que trabaja en la estación de incendios, como contar con recursos materiales suficientes" y que todo ello se lleve a cabo "durante todo el año". También ha puesto el foco en la necesidad de contar con el sector primario, ya que "tanto la agricultura como la ganadería, son las que conservan" el entorno.