Cruce de reproches y acusaciones entre los candidatos y dirigentes nacionales | Diario de campaña

Día 9: Rajoy acude a la campaña Feijóo y Rajoy arropan a Mañueco y Martínez y otras formaciones valoran el debate en RTVE Día 10: La guerra de Irán, en campaña La guerra en Irán se cuela en la campaña, en una jornada con casi pleno de líderes nacionales Día 11: El Día de la Mujer Las reivindicaciones por el día de la mujer marcan la campaña electoral este domingo 8M Día 12: Reproches cruzados entre los candidatos Cruce de reproches y acusaciones entre los candidatos y dirigentes nacionales

01.16 min Transcripción completa En la recta final de la campaña, Fernández Mañueco aprieta el acelerador. La educación, patrimonio, subvencionar el comercio ambulante. Con ayudas a todos los sectores. La campaña va bien y no vamos a cambiar de estrategia. Se ve fuerte, pero pide movilización para el domingo. No nos confiemos. También son optimistas en Vox y en plenas negociaciones con el PP advierten. Que pierdan toda esperanza de destruirnos o de pararnos. Y vuelven a exigir a Mañueco una rectificación por sus palabras en el debate de RTVE. Es del género tonto decir que Vox es un partido de esa naturaleza que quiere que la gente se ahoga en el mar y luego decirle a Vox que tiene que entregar los votos o pretender un pacto con Vox. También el candidato socialista señala al PP. Cree que Mañueco está alejado de la realidad y que sus propuestas están vacías Él no lo ve, pero la gente sí. Y toda la gente que estamos hablando por ahí nos está diciendo lo mismo. El emperador va en pelotas. Los socialistas ven a un PP desgastado. El problema que tienen es que no saben cómo hincarle el diente a Carlos Martínez. Y Podemos pide frenar los proyectos de industria armamentística de Castilla y León Si lo que tienen que ofrecer son fábricas para matar, que se aparten, porque nosotros vamos a ofrecer un proyecto para vivir Ya han presentado un recurso ante la Junta Los candidatos afrontan la recta final de la campaña en Castilla y León

La campaña electoral en Castilla y León afronta su recta final este último lunes, con reproches cruzados entre candidatos y dirigentes nacionales, que a través de sus actos se lanzan mensajes y acusaciones. Los líderes de PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, siguen por tierras castellanas y leonesas un día más haciendo campaña por sus cabezas de lista. También este lunes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha viajado a Soria para arropar a candidato socialista a la Presidencia de la Junta.

Mañueco reivindica que el PP es el "partido del campo" y anuncia su plan rural "para fijar y atraer población" El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado este lunes que su formación es el "partido del campo" y ha expuesto su "plan rural para fijar y atraer población". Ha sido en un acto en Toro (Zamora), donde ha anunciado ayudas para negocios y servicios de los pequeños municipios. Así, ha explicado que su plan tendrá tres ejes: los servicios públicos, la economía y un tercer apartado sobre el patrimonio, la cultura y las tradiciones. ““ En materia económica, Mañueco ha prometido ayudas de 5.000 euros a comercios y bares que quieran abrir o adquirir un vehículo, que se sumarían otros 3.000 euros para esos mismos negocios que ya están funcionando, así como para farmacias para que se puedan mantener abiertos. Además, ha anunciado subvenciones para el comercio ambulante en los pueblos donde no haya ningún tipo de negocio. También ha asegurado que dotará con un ambulancia de soporte vital básico a todos los centros de salud rurales y ha recordado que habrá helicópteros medicalizados en todas las provincias de la comunidad, y se va a seguir ampliando la cartera de servicios sanitarios. Asimismo ha anunciado un plan para el sector ovino y caprino y otro para la mejora del extensivo en Castilla y León, así como ayudas para la conservación de las iglesias del mundo rural. Mañueco también ha mostrado su "compromiso con la tauromaquia" y ha garantizado ayudas para la mejora de las plazas de toros rurales y la celebración de novilladas. "Es importante el fomento de algo que forma parte de nuestra tierra", ha sostenido. Una vez ha llamado a concentrar el voto en el PP para evitar que sea "un escaño al servicio de los intereses de Sánchez". y Ha reiterado que no que no pactará en ningún caso con el PSOE de Castilla y León por representar el "sanchismo". También ha estado haciendo campaña por Mañueco el vicesecretario general del PP, Juan Bravo, quien se ha desplazado a Burgos, desde donde ha defendido que en Castilla y León se han ayudado en materia fiscal a "las familias, los jóvenes, los autónomos". Asimismo ha afeado que la financiación autonómica que promete el Gobierno es "para asegurar que Pedro Sánchez y Salvador Illa sigan de presidentes de España y Cataluña". Este lunes por la tarde, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto en electoral en Riaza.

Martínez (PSOE) y Puente tachan a Mañueco de "vago" El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acudido este lunes a Soria a respaldar al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y juntos han participado en un desayuno informativo. En esta acto, ambos han cargado contra Mañueco, a quien han tachado de "vago" y le han acusado de no gestionar en los siete años que lleva en el gobierno, pues han considerado que su "único plan" ha sido "sentarse a esperar" a que se solucionen solos los problemas. "No podemos hablar de gestión fallida porque ni siquiera ha existido esa gestión", ha asegurado Puente. Según el ministro, a Mañueco le viene bien que la gente se marche de la comunidad porque "el modelo endogámico como el que tiene en Castilla y León solo conduce a que las cosas no cambien y se perpetúe su permanencia en el poder". Para Martínez, "además de vago, Mañueco no tiene modelo ni ganas", por lo que el líder socialista le ha pedido que se "eche a un lado" y "deje hacer política" a los que "creen" en las oportunidades de esta Comunidad. Puente ha defendido que un alcalde como el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta le "viene bien" a la Comunidad, ya que un regidor tiene que "rendir cuentas" en el ejercicio de su cargo y "no puede poner excusas". Y ha criticado que comunidades como Castilla y León reciban más dinero ahora del Estado que antes y "no se ha notado" en asuntos como la sanidad o la educación. También ha asegurado que el "kilómetro cero" del modelo de vivienda del PP está en Castilla y León, donde, ha señalado, se ha permitido que "familiares y personas cercanas a la órbita" del partido se "beneficien" de viviendas de protección oficial (VPO) que posteriormente se descalifican para poder "especular" con ellas. Por otro lado, Martínez ha reiterado su oferta de que gobierne la lista más votada el próximo 15 de marzo. Además, se ha mostrado confiado con esa lista será la de PSOE. "Vamos a ser primera fuerza política y vamos a internar gobernar esta Comunidad", ha asegurado. En su opinión esto es así porque tiene "proyecto y equipo". Además, ha presentado algunos de sus propuestas dirigidas a las zonas despobladas: "fiscalidad diferenciada para luchar contra al despoblación", "deducción de hasta el 25% en el IRPF autonómico para quien reside y trabaja en zonas poco pobladas" y "cuota cero para autónomos 24 meses, 36 en municipios de menos de 5.000 habitantes". ““

Abascal reprocha a Mañueco que "demonice" a Vox y acusa al PP de "guerra sucia" El presidente de Vox, Santiago Abascal, continúa un día más haciendo campaña en Castilla y León. Este lunes ha reunido al Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Acción Política y los portavoces de la formación en el Parador de Gredos, en Navarredonda de Gredos (Ávila). En declaraciones a los medios sin preguntas, Abascal ha considerado "del género tonto" que Fernández Mañueco "demonice" a su partido por la inmigración y luego le pida sus votos. También ha acusado al PP de llevar a cabo una "guerra sucia" contra su formación, para, según su opinión, desgastarlos en el marco de los sucesivos procesos electorales y sabotear las conversaciones de cara a futuros pactos. En este sentido, ha ratificado la "dificultad" para "llevar adelante y a buen puerto negociaciones" para conformar ejecutivos autonómicos de coalición con el PP. Y ha afeado a los 'populares' que "prefieran pactos con el PNV y el PSOE" antes que con Vox. Asimismo ha denunciado las "mentiras que no cesan" e "insinuaciones de todo tipo, incluidas de corrupción", procedentes tanto del PP como del PSOE. "Precisamente las dos fuerzas políticas que han perpetrado las peores corrupciones y han creado estructuras de corrupción durante muchas décadas", ha advertido, al tiempo que ha recordado que su partido no tiene casos de este tipo en los tribunales. Y una vez más, también ha arremetido ccontra "el Gobierno criminal" de Pedro Sánchez, a quien ha tildado de "aprendiz de tirano capaz de utilizar cualquier cosa para desviar la atención, desde abrazarse a una guerra hasta disfrutarla". ““

Gallego (UPL) denuncia "muchas carencias" en Castilla y León en esta legislatura La candidata de Unión de Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego, ha denunciado en una entrevista en La Hora de La 1 que en esta legislatura ha habido "muchas carencias" en materia de infraestructuras y de desarrollo económico en el mundo rural. Asimismo ha defendido una ley para evitar la despoblación, en especial en la Región Leonesa, que es, a su juicio, la que más sufre de toda la comunidad, algo que conlleva también una "perdida de capacidad económica" de la gente que vive en esas zonas. Gallego (UPL) denuncia "muchas carencias" en Castilla y León y defiende una ley para evitar la despoblación También ha afeado que falten presupuestos para atender "la realidad social" de Castilla y León, y ha incidido en la necesidad de que la sanidad y la educación lleguen a todo el territorio, "se viva donde se viva". Según Gallego, los pueblos pequeños tienen problemas para mantener los colegios rurales y ha considerado necesario "incentivar" a los profesores para poder cubrir las plazas en esos lugares. Asimismo ha criticado que la situación es similar en materia sanitaria en los pueblos, por lo que ha defendido incentivos y que "se desarrolle la ley de puestos de difícil cobertura".

Soria ¡Ya! defiende su papel en las Cortes y el voto para ser una formación "decisiva" El candidato de Soria ¡Ya! a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha pedido el voto para que su formación sea "decisiva" en la próxima legislatura y pueda "condicionar las políticas" de la provincia. Ceña ha considerado que tras décadas de gobiernos del PP y PSOE que han contribuido a la "despoblación", se hace necesaria una fuerza como la de Soria ¡Ya! en las Cortes para luchar contra ella. Este lunes, la formación ha buzoneado una publicación en la que se recogen las 985 enmiendas y 200 propuestas no de ley que ha impulsado en los últimos cuatro años, de las que ha logrado la aprobación de 57 iniciativas, a pesar del voto contrario de PP y Vox. Así, ha recordado que los de Santiago Abascal han votado "470 veces en contra de Soria". Por su parte, el procurador Juan Antonio Palomar ha hecho un llamamiento para que la provincia "dé la espalda" a los grandes partidos y permita que Soria ¡YA! siga teniendo voz en el Parlamento regional. ““

Podemos presenta un recurso para paralizar los "proyectos armamentísticos" en Castilla y León Podemos ha presentado este lunes un recurso potestativo de reposición ante la Junta "para paralizar los proyectos armamentísticos que el Gobierno de Mañueco está acelerando en plena campaña electoral". Entre esos proyectos, la formación 'morada' ha destacado el plan industrial de INDRA junto a Edge Group, una empresa de Emiratos Árabes Unidos, para la fabricación de drones kamikaze en Burgos y Valladolid, "armamento que vulnera los derechos humanos". El candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) ha señalado que esta situación "es muy grave", en especial, ha sostenido, porque "la Junta está utilizando el contexto electoral para actuar con opacidad y sin transparencia". Así, ha reprochado que se diga mucho 'No a la guerra' cuando se fabrican "drones kamikazes que violan los derechos humanos". Para Llamas, no se puede "permitir" que Castilla y León se convierta en un lugar donde se fabriquen armas "que pueden acabar siendo utilizadas contra la población civil". Y ha defendido que Podemos-AV presenta un proyecto "sólido" para crear empleo, garantizando "derechos humanos y futuro" de la Comunidad. "No vamos a permitir que en Castilla y León se trabaje para matar. Queremos que en Castilla y León se trabaje para vivir", ha añadido. ““

Cs confía en lograr representación parlamentaria La candidata de Ciudadanos (Cs) a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, ha confiado en que la formación 'naranja' obtenga "18.000 votos valientes" para poder seguir teniendo representación parlamentaria, pese a que ha ido desapareciendo de todos los parlamentos autonómicos. No obstante, ha descartado que fuera el final del partido si lo no consiguieran: "La gente necesita el centro liberal", ha asegurado en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Preguntada por qué no tienen un candidato a la Presidencia de la Junta, Trápaga ha explicado que en Cs "quieren huir de los personalismos" y creen que cualquiera de los candidatos puede liderar al grupo una vez obtengan representación. Sobre sus propuestas, apuntan a que la despoblación y el envejecimiento son dos de los grandes problemas del territorio y por eso apuestan por incrementar la natalidad dejando en 0 euros la cuota de autónomo en el caso de tener un hijo. Sobre vivienda, proponen préstamos a 0% de interés para la compra de una vivienda. 08.32 min Entrevista electoral: Mitzin Mariana Trápaga, candidata de Ciudadanos

Pascual (XAV) demanda más plazas en residencias El candidato de Por Ávila (XAV) a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha exigido más plazas de residencias para mayores en la provincia por la que concurre, así como también ha pedido a la Junta que aclare el futuro de la residencia de titularidad autonómica Rufino Martín. En su opinión, esta residencia se está "infrautilizando" y cuenta con plazas "sin ocupar" cuando existe alta demanda de plazas residenciales en la provincia. Asimismo ha reclamado la puesta en marcha de residencias socio hospitalarias en el medio rural, con un proyecto piloto en el Valle del Tiétar, cuya proposición se aprobó por unanimidad en las Cortes de Castilla y León. Pascual se ha comprometido a trabajar en la próxima legislatura para que "se aumenten las plazas residenciales para las personas mayores" en Ávila. ““