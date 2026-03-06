Mañueco, Martínez y Pollán se cruzan reproches por el campo, la sanidad o la inmigración, con alusiones a Sánchez
- Los candidatos no han aclarado los posibles pactos postelectorales
- Así te hemos contado el debate a tres en TVE minuto a minuto
Los tres candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León de los partidos que han tenido grupo parlamentario propio en esta legislatura, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martinez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox) han participado este jueves en TVE en el primer debate electoral de la campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. En el debate, ha habido reproches cruzados entre los tres por los pactos, el campo, la inmigración, la violencia de género, la vivienda y la financiación autonómica, y con muchas alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de los tres.
El debate, que ha durado casi 90 minutos y que ha estado dividido en cuatro bloques temáticos, ha finalizado sin que los candidatos llegaran a aclarar sus pactos postelectorales. El candidato socialista ha ofrecido a Mañueco acordar que gobierne la lista más votada, pero el candidato 'popular' ha rechazado estrechar la mano que le había tendido Martínez para sellar el compromiso, y se ha limitado a asegurar que no pactará con el "sanchismo", al tiempo que ha reiterado su ambición de gobernar en solitario.
Por su parte, Pollán ha pedido esperar a ver qué dicen las urnas el próximo 15 de marzo, aunque ha afeado a Mañueco que Génova haya establecido un decálogo para pactar y que diga que no pactará con el PSOE cuando "tienen pactos en un montón de sitios", y como ejemplo de ello, ha enseñado unas fotos de Mañueco cuando visitó el Palacio de la Moncloa para reunirse con Sánchez, y la reunión que mantuvo con Carlos Martínez.
Martínez se ha mostrado convencido de que PP y Vox "van a ir de la mano a partir del próximo 15 de marzo", porque así lo han decidido desde Madrid, según él, y ha calificado de "matrimoniadas" los reproches que Mañueco y Pollán se han lanzado.
El candidato del PP ha afeado en varias ocasiones que Vox se marchara del Gobierno autonómico en julio de 2024, pero Pollán ha acusado a Mañueco de echarles del Ejecutivo porque les hizo tener que elegir entre "principios" y "sillones", y ellos eligieron "principios" después de que aceptara la llegada de menores migrantes no acompañados a Castilla y León.
Alusiones a Sánchez
Aunque Sánchez no se presenta en estas elecciones, ni estaba en el debate, los candidatos se han referido a él continuamente. Para Mañueco, el cabeza de lista socialista "se debe" a quien le colocó al frente del PSOE de Castilla y León, a "Pedro Sánchez y Santos Cerdán", y además, le ha espetado que "no es de fiar" porque está del lado del Gobierno que utiliza la financiación autonómica para "pagar los pactos con los separatistas".
De hecho, en este punto del debate, Mañueco ha mostrado la fotografía del acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y ERC y ha recordado a Martínez que aquel día defendió la "obligación" del Ejecutivo central de "llegar a acuerdo y consensos".
Martínez, por su parte, ha pedido a Mañueco que "olvide a Sánchez" y que dejara de hablar tanto de él y le ha respondido que a él no le puso nadie, sino que le eligió "la militancia". Asimismo, le ha indicado al 'popular' que el presidente del Gobierno "no puede tener la culpa de todo" en Castilla y León, y le ha recordado que tiene "competencias" en asuntos como vivienda o sanidad, que, en su opinión, no están en sus mejores condiciones. "Ustedes permanentemente hablando de Sánchez y no de la problemática de los castellanos y leoneses", ha soltado.
También Pollán ha aprovechado este momento para cargar contra Sánchez: "En España nos gobierna una mafia que se ha gastado el dinero de los españoles en prostíbulos, ha financiado el presidente del Gobierno su ascenso a la cúpula del Partido Socialista con el dinero de la prostitución", ha afeado. Martínez ha eludido responder a estas palabras y ha recordado a Vox que han votado "en contra de la subida del SMI y de las pensiones".
desapercibido
Llega el minuto de oro.
La conclusión en un minuto se abre en su cámara, la tienen señalizada, donde
pueden
apelar al voto, hacer la consideración que consideren oportuna, pero en este
caso sí que voy
a ser rígido, no se puede interrumpir a nadie.
El minuto de oro por sorteo lo abre en este caso
el candidato del Partido Popular, señor Fernández
Mañueco. El próximo 15 de marzo se decide el
futuro y el modelo de Castilla y León y de España.
Hay distintos caminos.
Unos
ofrecen el modelo de gestión de Óscar Puente.
Otros dejar tirado a mitad del camino a sus votantes
y a todo el mundo. Yo ofrezco el camino de las certezas,
conozco el territorio,
conozco la valía de la gente de nuestra tierra y tengo un proyecto y un rumbo
claro.
Lo merecen
los jóvenes que quieren oportunidades, las familias que necesitan estabilidad.
Lo merecen
quienes levantan cada día la persiana de su negocio, cultivan su tierra y
también..
educan en las aulas y cuidan a los demás.
Porque lo merecen las personas
de Castilla y León vamos a situar a nuestra comunidad entre las tres
mejores de toda España
para vivir. El 15 de marzo elige certezas.
Buenas noches
y muchas
gracias. Castilla y León merece mucho más.
Algunos pretenden que en Castilla y León elijamos entre la mafia del
gracias
Partido Socialista o la estafa del Partido Popular
de los partidos políticos que llevan 40 años gobernando aplicando las peores
políticas socialistas
Estamos hartos de los que dicen unas cosas en campaña y cuando llegan al
gobierno hacen las contrarias
Estamos hartos de la mafia socialista que representa el señor Carlos Martínez
Por eso, la única garantía para defender a nuestros agricultores, para
defender a nuestros ganaderos,
a nuestra industria, para luchar por recuperar los servicios públicos, las
familias,
los trabajadores, la lucha contra la corrupción, también
para recuperar y exigir esas infraestructuras que el bipartidismo
nos ha secuestrado pactando con los separatistas y
también para acabar con las políticas de inmigración masiva que traen
Correcto. Tienen que ir controlando el tiempo.
Yo no puedo dejar que vayan por
encima del tiempo porque ustedes así me lo han pedido.
Puede ser un poco generoso, lo he sido, pero tengo que hacer una indicación
ya que tenía que concluir porque estaba fuera de tiempo.
Señor Martínez, pues tiene su último
minuto. Esto es lo que hay.
Añoranzas de la España en blanco y negro, regreso al pasado y más de lo
mismo
escudándose siempre en Sánchez.
Un gobierno que reniega de la igualdad y los derechos de las mujeres,
un gobierno que niega la violencia machista, la evidencia científica del
cambio climático, esa es la realidad a la que nos enfrentamos
hoy aquí. Los que tengo a mi derecha en un
matrimonio de conveniencia obligado desde Madrid que ha puesto en venta
Castilla
y León Machado nos decía que los ciudadanos debemos hacer política,
participar en política, porque si no lo hacemos lo harán
por nosotros, otros o contra nosotros.
Y ahora está en nuestras manos asumir esa
responsabilidad. La despoblación es reversible, los
derechos de la ciudadanía, la sanidad, la educación,
la protección social no son negociables el acceso a la vivienda está en
nuestras manos Castilla León no está condenada
al declive. Lo que está agotado es su modelo.
Está agotado el señor Mañueco.
Está en nuestras manos.
Vamos a atrevernos
Asumamos nuestra responsabilidad.
Votemos Cambio, votemos Castilla y León, votemos Partido Socialista
hoy mi compromiso está con la paz, las personas y la democracia
Perfecto, pues así llegamos al final.
Reproches por la inmigración
La inmigración ha entrado en el debate de la mano del candidato de Vox, quien ha asegurado que la "inmigración masiva" satura los servicios públicos y provoca que las ayudas sociales "no lleguen a los españoles". Por ello, ha abogado por establecer la "prioridad nacional" para conceder esas ayudas. Además, ha considerado "falso" el argumento de que los inmigrantes contribuyan al sostenimiento de las pensiones.
Mañueco, por su parte, ha defendido una inmigración "regular y ordenada" y ha rechazado que exista tensión en los servicios públicos. Pollán ha insistido en la propuesta de Vox de "repatriar" a quienes entren de manera "ilegal", así como a los que vivan de las ayudas sociales sin trabajar.
A esto, Martínez ha tachado de "xenófobas" estas palabras y ha apuntado que la inmigración "no es un problema para Castilla y León", mientras que Mañueco ha recordado que la política migratoria y la gestión de fronteras son competencia exclusiva del Gobierno de España, y ha subrayado también que la comunidad mantiene el mismo número de menores no acompañados que cuando Vox formaba parte del Ejecutivo autonómico.
La violencia machista, el campo y la sanidad
La violencia machista, el campo, la sanidad también han estado presente en el debate a tres. En materia de violencia de género, el PSOE ha acusado al PP de no querer actualizar la ley autonómica en esta materia, algo que ha atribuido al pacto "infame y de la vergüenza" con Vox tanto en la pasada legislatura, como en la próxima.
Lamentablemente ustedes vienen a lo suyo permanentemente, intentando
ocultar
la realidad... ...que es un pacto infame una vez más
de la vergüenza...
...que va a vender a los castellanos y a los neses...
...a las mujeres..
y a los trabajadores, incluido el diálogo social, y si no lo verá dentro
de unos meses.
Bueno, respecto de la violencia
machista, es todo lo contrario, porque es
curioso, fueron los que amenazaron por no votar la ley contra la violencia
machista, es más, no fueron a la última
ponencia por encargo suyo.
Y hombre, parece razonable que esta ley salga con el máximo consenso
No intente confundir a la opinión pública.
15 años sin adaptar la ley de violencia machista,
insultando a las mujeres de esta comunidad autónoma, con los postulados
de estos hijos
Es curioso que el señor Martínez hable de regeneración democrática y de
feminismo cuando estamos viendo lo
que estamos viendo en el Partido Socialista.
Un presidente que tiene a su mujer imputada, que tiene a su
hermano imputado, a sus dos manos derechas en la cárcel, el PSOE que
es el mayor enemigo de las mujeres españolas.
Le quisiera recordar que hay veces que se comportan..
ustedes prácticamente como una auténtica manada.
No hay semana en la que no veamos
casos, un nuevo escándalo sexual, un nuevo escándalo de acoso, abusos que
ustedes encargan
de tapar. Reconozcan la existencia y la
desigualdad de la mujer y la existencia de violencia machista.
Reconózcanlo,
Salgan ustedes el 8 de marzo, pasado mañana.
Usted tiene aquí la poca vergüenza de hablar de las mujeres.
Ustedes, que con sus leyes
feministas han sacado a los violadores a la calle, que permiten el islamismo
en nuestro país
cuando degradan a las mujeres absolutamente.
Las pulseras locos.
¿Qué podemos hablar de las pulseras locos,
señor Martínez? ¿Qué ha dicho usted de su compañero
procurador por
Soria condenado por cinco delitos?
No le he oído condenar ni decir ni una sola
condenar decir ni una sola palabra de tolerancia cero con la violencia
palabra de él. Tolerancia cero con la violencia
machista sea que sea pues que lo hemos dicho siempre son los que no condena la
machista, sea quien sea.
Y lo hemos dicho siempre.
No, no, no, pues no le he oído
violencia machista hay diez mujeres asesinadas y dos niños durante este año
y ustedes
no han dicho nada. Y sus socios tampoco.
Nosotros somos el partido que más defiende a las mujeres.
Somos
el único que quiere endurecer las penas, cosa que ustedes no quieren
Bueno, después de esta sensación de ruido en la política de Castilla y
Pollán ha reivindicado que Vox es el "partido que más defiende a las mujeres" y ha criticado los "escándalos sexuales y de abusos" que han aflorado en las últimas semanas en el PSOE. Martínez ha defendido que tienen "tolerancia cero" en su formación ante estos asuntos.
También el campo ha enfrentado a los tres. El candidato de Vox ha vuelto a acusar a PP y PSOE de los problemas que tienen los agricultores y ganaderos por sus acuerdos en Bruselas, como el Mercosur, y ha incidido en la propuesta de su formación de hacer un referéndum nacional sobre ello.
Por su parte, Mañueco ha aprovechado para criticar al de Vox que salieran "corriendo" a mitad de legislatura y dejara la Consejería de Agricultura sin hacer nada y ha calificado de "broma" el referéndum sobre el Mercosur, al tiempo que le ha recordado que el comisario de Hungría, que es socio de Vox, ha respaldado el acuerdo.
Martínez ha incidido en la despoblación, de la que ha dicho que es el "principal problema de la Comunidad" y ha criticado que no haya una ley específica contra la pérdida de población como sí tienen otras regiones como Castilla-La Mancha. Mañueco, por contra, ha asegurado que en esta legislatura ha aumentado en 42.000 habitantes. Pollán, por su parte, ha vuelto a sacar la inmigración ilegal y ha acusado a 'populares' y socialistas que recurran a la llegada de personas migrantes para cubrir los problemas demográficos de la Comunidad.
La situación de la sanidad ha sido uno de los reproches que le han lanzado Martínez y Pollán a Mañueco. Tanto el candidato del PSOE como el de Vox han criticado el "triunfalismo" del presidente de la Junta y le han recordado las quejas de pacientes sobre las largas listas de espera. En este punto, Martínez ha sacado un listado de citas médicas de pacientes con fechas muy lejanas en el tiempo. También le ha recordado que como alcalde de Soria le entregó hace años una parcela para un equipamiento sanitario que aún no se ha hecho.
estamos pidiendo más profesionales y más médicos
Mire, señor Mayuco, miente usted más que el último minuto de la lavadora.
Gracias por el piropo.
Sí, es que es así. Miente usted más que el último minuto
de la lavadora.
Reclamaciones de los usuarios en el ámbito sanitario.
Usted ha tenido el récord de pasar de 19.763
reclamaciones de los usuarios en el ámbito sanitario a nada más y nada
menos que 49.867
De estos, 20.000 se manifestaron hace dos semanas.
Y de estos, 7.000 ayer mismo en
Miranda de Ebro. Atiéndelais, escúchales, escúcheles,
que creo que es lo que tiene que hacer.
Fíjense, les voy a contar ya una
cuestión ya personal, que yo pensé que era excepción y ahora es norma.
Yo comencé a gobernar el Ayuntamiento de mi ciudad en Soria en junio
del año 2017, 2007, perdón.
En octubre le cedimos una parcela para
construir un centro de salud soriano.
Entonces esa parcela hoy sigue criando grillos.
Lamentablemente no es la excepción, es la norma
...porque es exactamente lo mismo...
...pasa en Burgos...
...pasa en Palencia...
...pasa en León con el hospital de
Ponferrada... ...sí...
...que para usted está perfecto...
...pasa con el hospital Comalcal del Valle del Tiétar...
...pasa con el centro de
salud de Cuéllar pasa con el hospital de Benavente en Zamora pasa con los
centros de salud en sierra francia en la alberca 20 años
de retraso permanente en todos.
Y en Soria no solamente, en la ciudad, en Almazán, 25
años de retrasos...
...y las parcelas siguen ahí...
...y usted... ...la culpa es de Sánchez, como siempre
Sí, sí, sí. Mire, yo quería decirle al
señor Martínez que no conoce esta tierra.
Un día dijo que no había
hospital en el Bierce.
No es verdad. Lo dijo así y hace décadas que se
inauguró la
reforma del hospital por el señor Narcis Serra.
Dice el hospital del Tiétar
He firmado un convenio de colaboración con el presidente de Castilla-La Mancha
para
que las personas del Tietar, si quieren, vayan al hospital de Talavera,
que es
un magnífico hospital.
Desde que soy presidente, el presupuesto de Castilla y León en
Sanidad..
se ha incrementado 1.500 millones de euros más, un 10% del presupuesto
Hombre, cuando habla de infraestructuras, es curioso, que es
que se
acaba de abrir el hospital de Soria, se acaba de abrir el hospital de Soria por
unidad de
radioterapia, unidad de...
Ustedes inauguran el vestíbulo, hospital médico, hospital pediátrico..
Oiga, aquí lo que hacen falta son más médicos para los hospitales y para los
para los centros de salud
centros de salud
Tenía yo cierta curiosidad, y espero que se responda en la siguiente,
saber qué va a plantear en el tema de vivienda con la que le está cayendo con
esa villa gaviota y la concejala Graciada en
a la ciudadanía. Fíjense la tragedia, el hospital del
Bierzo lo inauguró Serra
Bierzo, la inauguró Serra.
y hasta hoy. Porque lamentablemente usted no lo está
Y hasta hoy. Porque lamentablemente usted no lo está
dotando de personal y de profesionales.
dotando de personal y de profesionales
La culpa del señor Sánchez.
La culpa del señor Sánchez, pero usted han planteado la facultad de medicinas
Pero usted ha planteado la Facultad de Medicinas en tan solo en dos de las
en tan solo dos
provincias de nuestra comunidad autónoma.
El resto las tienen planificadas.
¿Usted no ha hecho
caso tampoco a la formación de nuestros profesionales médicos.
Le están adelantando los colegios de médicos profesionales, no de ahora, de
hace mucho tiempo,
que vamos a perder el 40% en algunos hospitales
de nuestros profesionales.
El 30% de los más de 10.000 facultativos que tenemos van a
jubilarse.
Y usted se cruza
de brazos. Esa es la realidad a la que tenemos que
estar haciendo frente
Y por tanto, ese es su discurso.
Y señor Poyán, es insoportable y xenófobo.
Recuerde que hay 1.200.000
...castellanos y leoneses...
...que están fuera de nuestra comunidad autónoma...
...que a los que tienen que atender también esos..
convenios comarcales, porque nunca nosotros somos capaces de tener un
hospital comarcal que dé servicio a
las comunidades autónomas limitrofes.
En cambio, Mañueco ha presumido de que Castilla y León tiene "el segundo mejor sistema sanitario de España" y de que las listas de espera "se han reducido a la mitad". Pero ha acusado al Gobierno de España de la falta de médicos que hay en la comunidad.
Para Pollán, la solución para mejorar los servicios públicos pasa por "reducir el despilfarro" y ha citado como ejemplos de partidas que se podrían suprimir el coste de los menores inmigrantes no acompañados, o las ayudas para perspectiva de género en países africanos. "Todo eso hace que los servicios públicos se resienta", ha señalado.
El debate ha sido solo entre tres candidatos porque las Juntas Electorales autonómica y central ratificaron que solo podían participar los partidos que tuvieron grupo parlamentario propio, y en esta legislatura solo fue el caso de PP, PSOE y Vox, por lo que quedaron fuera la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! (SY), que compartieron grupo.
Otras noticias de las Elecciones de Castilla y León 2026
- Quién es quién en las elecciones de Castilla y León
- Castilla y León, en datos: la comunidad más grande de España no logra frenar la despoblación ni el envejecimiento
- Castilla y León mira de reojo los resultados de Aragón y Extremadura ante su próxima cita con las urnas
- Elecciones en Castilla y León: Calendario y fechas clave en los comicios
- El PP gana las elecciones lejos de la mayoría absoluta y queda en manos de Vox para gobernar