Mañueco, Martínez y Pollán se cruzan reproches por el campo, la sanidad o la inmigración, con alusiones a Sánchez

Los tres candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León de los partidos que han tenido grupo parlamentario propio en esta legislatura, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martinez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox) han participado este jueves en TVE en el primer debate electoral de la campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. En el debate, ha habido reproches cruzados entre los tres por los pactos, el campo, la inmigración, la violencia de género, la vivienda y la financiación autonómica, y con muchas alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de los tres.

01.27 min El debate Castilla y León en RTVE, un choque a tres entre Mañueco, Pollán y Martínez

El debate, que ha durado casi 90 minutos y que ha estado dividido en cuatro bloques temáticos, ha finalizado sin que los candidatos llegaran a aclarar sus pactos postelectorales. El candidato socialista ha ofrecido a Mañueco acordar que gobierne la lista más votada, pero el candidato 'popular' ha rechazado estrechar la mano que le había tendido Martínez para sellar el compromiso, y se ha limitado a asegurar que no pactará con el "sanchismo", al tiempo que ha reiterado su ambición de gobernar en solitario.

Por su parte, Pollán ha pedido esperar a ver qué dicen las urnas el próximo 15 de marzo, aunque ha afeado a Mañueco que Génova haya establecido un decálogo para pactar y que diga que no pactará con el PSOE cuando "tienen pactos en un montón de sitios", y como ejemplo de ello, ha enseñado unas fotos de Mañueco cuando visitó el Palacio de la Moncloa para reunirse con Sánchez, y la reunión que mantuvo con Carlos Martínez.

Martínez se ha mostrado convencido de que PP y Vox "van a ir de la mano a partir del próximo 15 de marzo", porque así lo han decidido desde Madrid, según él, y ha calificado de "matrimoniadas" los reproches que Mañueco y Pollán se han lanzado.

El candidato del PP ha afeado en varias ocasiones que Vox se marchara del Gobierno autonómico en julio de 2024, pero Pollán ha acusado a Mañueco de echarles del Ejecutivo porque les hizo tener que elegir entre "principios" y "sillones", y ellos eligieron "principios" después de que aceptara la llegada de menores migrantes no acompañados a Castilla y León.

Alusiones a Sánchez Aunque Sánchez no se presenta en estas elecciones, ni estaba en el debate, los candidatos se han referido a él continuamente. Para Mañueco, el cabeza de lista socialista "se debe" a quien le colocó al frente del PSOE de Castilla y León, a "Pedro Sánchez y Santos Cerdán", y además, le ha espetado que "no es de fiar" porque está del lado del Gobierno que utiliza la financiación autonómica para "pagar los pactos con los separatistas". De hecho, en este punto del debate, Mañueco ha mostrado la fotografía del acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y ERC y ha recordado a Martínez que aquel día defendió la "obligación" del Ejecutivo central de "llegar a acuerdo y consensos". Martínez, por su parte, ha pedido a Mañueco que "olvide a Sánchez" y que dejara de hablar tanto de él y le ha respondido que a él no le puso nadie, sino que le eligió "la militancia". Asimismo, le ha indicado al 'popular' que el presidente del Gobierno "no puede tener la culpa de todo" en Castilla y León, y le ha recordado que tiene "competencias" en asuntos como vivienda o sanidad, que, en su opinión, no están en sus mejores condiciones. "Ustedes permanentemente hablando de Sánchez y no de la problemática de los castellanos y leoneses", ha soltado. También Pollán ha aprovechado este momento para cargar contra Sánchez: "En España nos gobierna una mafia que se ha gastado el dinero de los españoles en prostíbulos, ha financiado el presidente del Gobierno su ascenso a la cúpula del Partido Socialista con el dinero de la prostitución", ha afeado. Martínez ha eludido responder a estas palabras y ha recordado a Vox que han votado "en contra de la subida del SMI y de las pensiones". 03.46 min Transcripción completa desapercibido Llega el minuto de oro. La conclusión en un minuto se abre en su cámara, la tienen señalizada, donde pueden apelar al voto, hacer la consideración que consideren oportuna, pero en este caso sí que voy a ser rígido, no se puede interrumpir a nadie. El minuto de oro por sorteo lo abre en este caso el candidato del Partido Popular, señor Fernández Mañueco. El próximo 15 de marzo se decide el futuro y el modelo de Castilla y León y de España. Hay distintos caminos. Unos ofrecen el modelo de gestión de Óscar Puente. Otros dejar tirado a mitad del camino a sus votantes y a todo el mundo. Yo ofrezco el camino de las certezas, conozco el territorio, conozco la valía de la gente de nuestra tierra y tengo un proyecto y un rumbo claro. Lo merecen los jóvenes que quieren oportunidades, las familias que necesitan estabilidad. Lo merecen quienes levantan cada día la persiana de su negocio, cultivan su tierra y también.. educan en las aulas y cuidan a los demás. Porque lo merecen las personas de Castilla y León vamos a situar a nuestra comunidad entre las tres mejores de toda España para vivir. El 15 de marzo elige certezas. Buenas noches y muchas gracias. Castilla y León merece mucho más. Algunos pretenden que en Castilla y León elijamos entre la mafia del gracias Partido Socialista o la estafa del Partido Popular de los partidos políticos que llevan 40 años gobernando aplicando las peores políticas socialistas Estamos hartos de los que dicen unas cosas en campaña y cuando llegan al gobierno hacen las contrarias Estamos hartos de la mafia socialista que representa el señor Carlos Martínez Por eso, la única garantía para defender a nuestros agricultores, para defender a nuestros ganaderos, a nuestra industria, para luchar por recuperar los servicios públicos, las familias, los trabajadores, la lucha contra la corrupción, también para recuperar y exigir esas infraestructuras que el bipartidismo nos ha secuestrado pactando con los separatistas y también para acabar con las políticas de inmigración masiva que traen Correcto. Tienen que ir controlando el tiempo. Yo no puedo dejar que vayan por encima del tiempo porque ustedes así me lo han pedido. Puede ser un poco generoso, lo he sido, pero tengo que hacer una indicación ya que tenía que concluir porque estaba fuera de tiempo. Señor Martínez, pues tiene su último minuto. Esto es lo que hay. Añoranzas de la España en blanco y negro, regreso al pasado y más de lo mismo escudándose siempre en Sánchez. Un gobierno que reniega de la igualdad y los derechos de las mujeres, un gobierno que niega la violencia machista, la evidencia científica del cambio climático, esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy aquí. Los que tengo a mi derecha en un matrimonio de conveniencia obligado desde Madrid que ha puesto en venta Castilla y León Machado nos decía que los ciudadanos debemos hacer política, participar en política, porque si no lo hacemos lo harán por nosotros, otros o contra nosotros. Y ahora está en nuestras manos asumir esa responsabilidad. La despoblación es reversible, los derechos de la ciudadanía, la sanidad, la educación, la protección social no son negociables el acceso a la vivienda está en nuestras manos Castilla León no está condenada al declive. Lo que está agotado es su modelo. Está agotado el señor Mañueco. Está en nuestras manos. Vamos a atrevernos Asumamos nuestra responsabilidad. Votemos Cambio, votemos Castilla y León, votemos Partido Socialista hoy mi compromiso está con la paz, las personas y la democracia Perfecto, pues así llegamos al final. Así ha sido el minuto de oro de Mañueco (PP), Pollán (Vox) y Martínez (PSOE) en el debate de RTVE de las elecciones de Castilla y León 2026

Reproches por la inmigración La inmigración ha entrado en el debate de la mano del candidato de Vox, quien ha asegurado que la "inmigración masiva" satura los servicios públicos y provoca que las ayudas sociales "no lleguen a los españoles". Por ello, ha abogado por establecer la "prioridad nacional" para conceder esas ayudas. Además, ha considerado "falso" el argumento de que los inmigrantes contribuyan al sostenimiento de las pensiones. Mañueco, por su parte, ha defendido una inmigración "regular y ordenada" y ha rechazado que exista tensión en los servicios públicos. Pollán ha insistido en la propuesta de Vox de "repatriar" a quienes entren de manera "ilegal", así como a los que vivan de las ayudas sociales sin trabajar. A esto, Martínez ha tachado de "xenófobas" estas palabras y ha apuntado que la inmigración "no es un problema para Castilla y León", mientras que Mañueco ha recordado que la política migratoria y la gestión de fronteras son competencia exclusiva del Gobierno de España, y ha subrayado también que la comunidad mantiene el mismo número de menores no acompañados que cuando Vox formaba parte del Ejecutivo autonómico.