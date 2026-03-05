El trabajo tras el debate: concentración, oficio y el más exquisito equilibrio desde todos los ángulos

Los periodistas esperan mirando el segundero porque en estas citas cada detalle cuenta. Carlos Pollán, candidato de Vox, el primero en llegar por el orden de cita, se adelanta un minuto según algunos relojes: son las 20.39 h. Carlos Martínez, candidato del PSOE, hace tiempo en el coche para ser puntual y entra cuando las agujas marcan las 20.51 h. A las nueve en punto entra Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP.

Para que los espectadores vean cómo los tres candidatos entran al edificio y se dirigen al ptohotocall, Nacho y Rubén tienen que caminar no menos de cincuenta pasos hacia atrás. Ellos dan el plano de la steady: uno la opera y el otro guía al operador con un arnés. Así se hace la televisión.

Nacho y Rubén ensayan el plano de la entrada de los candidatos

Hay más de cien personas en el edificio de las Cortes de Castilla y León para producir y dar cobertura a un programa que tensa un poco todo el armazón electoral. Los políticos se juegan votos y en este caso, solo uno de ellos, Fernández Mañueco, tiene experiencia en este cuadrilátero de tres debatientes y un moderador.

Para Xabier Fortes este es el tercer debate de la temporada, el primero sin ninguna mujer. Ha transitado muchas veces este tipo de guion y aun así, asegura que cada debate es diferente e insiste en la importancia de ajustarse a los tiempos.

Candidatos uniformados Los asesores que acompañan a los candidatos se los recuerdan: bloques, tiempos, minuto de plata, minuto de oro. Cada equipo ha elegido el espacio en el que trabajar. Fernández Mañueco ocupa su despacho habitual de las Cortes, mientras que Martínez y Pollán están en las salas de ponencias 1 y 2, también conocidas por sus mesas cuadrada y redonda respectivamente. Todos llevan traje azul con camisa blanca y corbata: azules las de Mañueco y Pollán; granate la de Martínez. Atuendos previsibles y sin sobresaltos para tranquilidad del equipo de realización, que previamente ha preguntado por los tejidos para evitar el consabido efecto moaré que tantas comparecencias arruina. Fidel Parrondo fotografía a algunos compañeros de RTVE que trabajan en el debate

Grafistas, mecánicos, productores... Hay multitud de oficios reunidos en torno a un único producto. Entre bambalinas encontramos, por ejemplo a Tono Martín, escenógrafo. Él dirige a los constructores de decorados, que también están aquí. Asegura que la idea del escenario no deja nada al azar "se aplica a rajatabla allá donde vayamos: todos los debates siguen la misma línea, son reconocibles, es un debate de Radiotelevisión Española". Nos anuncia algo que nos repetirá cada trabajador en cada puesto "lo importante es que ninguno de los candidatos destaque sobre los demás, por eso el fondo tiene que ser neutro, no puede haber ningún elemento que los distinga". "Hay que estar muy concentrado para tratarlos a todos igual; a partir de ahí, no hay problema", es la máxima de Antonio Casado, veterano realizador de Televisión Española que viene de hacer el debate de Aragón y en este se hace a un lado para ser ayudante de su hasta ahora segundo. "Del de hoy se encarga Carlos Bueno: un realizador joven, extraordinario", expresa orgulloso. Por contrapartida, Carlos exhibe el correspondiente pudor por tener de ayudante al maestro cuando hablamos con él en la unidad móvil aparcada en el exterior y conectada con el plató por montones de cables a modo de cordón umbilical. E insiste: "Es un trabajo en equipo y lo más importante es que todos estemos muy concentrados, de principio a fin". La bruja Avería se esconde en los rincones

El tiempo es oro Jesús, Ángel y Antonio son los cronometradores oficiales del debate. Pertenecen a la Federación de Atletismo de Castilla y León. Asumir la tarea supuso una gran responsabilidad, pero sobre todo, una sorpresa. "Nosotros pensábamos que era otra cosa, siempre hemos hecho esto con cronos manuales, jamás con un ordenador", cuentan. "Y aquí, tenemos que estar con las dos cosas simultáneamente, con crono manual y con el del ordenador". Hoy salen, como el resto de la plantilla, de su zona de confort. Cada uno ha de medir los tiempos de un candidato. "Los hemos repartido un poco al azar", dice Jesús. "Pero bueno, a mí me han echado un poco al atril de este...", se ríen. No diremos cuál. Ya han hecho dos ensayos y confían en que les han dicho que el directo, contra lo que pueda parecer, es más sencillo porque no tiene interrupciones. Miguel Delibes inspira el trabajo del equipo de RTVE Mientras hablan, tienen de fondo un retrato de Miguel Delibes sobre una mesa con ejemplares de la obra del escritor vallisoletano junto a un atril con el Estatuto de Autonomía abierto por su preámbulo. Es bonito ver ese rincón entrañable y solemne en esta sala convertida en una oficina de control de tiempos donde trabajan con sus portátiles más miembros del equipo. Están las productoras: Gisela Hernández y Mercedes Vélez. Es su primera vez en un debate y hablan de reojo sin dejar de teclear: "Es complicado, es un equipo de más de 70 personas, cada departamento con sus necesidades". Alguien les pide agua; hay cajas bajo las mesas. Recuentan: han comprado 560 botellas.

Ensayos de precisión El de Castilla y León viene tras los debates de Extremadura y Aragón. El engranaje está engrasado. Aun así, se hacen dos minuciosos ensayos generales; uno la víspera y otro, horas antes del directo. Van tan en serio que los dobles de los candidatos discuten con vehemencia sobre temas de actualidad mientras los técnicos hacen los ajustes pertinentes. Zuriñe, responsable de sonido en el centro territorial de TVE, arranca con algunos pesos pesados en el guion de esta noche: incendios y medio ambiente. Irene, una de las periodistas enviadas de refuerzo durante la campaña, pide clemencia al desconocer causas concretas del territorio a las que su oponente hace referencia. Por eso los candidatos han cancelado su agenda de actos públicos este jueves: para prepararse, porque necesitan estudiar y llevar bien atados los asuntos concretos que puedan arrojarles los adversarios. Quién es quién en las elecciones de Castilla y León: un presidente que quiere gobernar solo y dos alcaldes, entre los candidatos Mª Carmen Cruz Martín "Te pones en esa situación y da respeto", afirma Selena, la tercera falsa debatiente. "El ensayo fue muy completo, muy orgánico", explica Víctor, montador de video pescado como regidor. En los ensayos se fijan los tiros de cámara, se prueban los micros, se ensaya el debate con turnos y tiempos y también se recrean las entradas de los candidatos desde su llegada al exterior del edificio. "Los ensayos son importantísimos", afirma rotundo Antonio Casado, "si el ensayo va bien, es difícil que en el directo haya errores, sirve para ajustar y detectar problemas". Es más, todo "el bolo", que es como se llama una producción en exteriores en la jerga audiovisual, es una contrarreloj que consiste en resolver problemas.