Elecciones Castilla y León 2026: Cuando sé si voy miembro de la mesa electoral

El 15 de marzo Castilla y León irá a las urnas. Una vez publicada la convocatoria de los comicios, arranca el calendario electoral con fechas clave para la ciudadanía como la elección de las mesas. Todo se desarrolla conforme lo que establece la Ley Electoral de la comunidad autónoma y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, ha llevado a cabo su idea de agotar la legislatura pese a las dificultades que ha encontrado especialmente desde que la ruptura con Vox le llevó a una situación de inestabilidad y minoría parlamentaria. Mañueco, por ejemplo, no ha podido aprobar ninguno de los dos presupuestos que ha intentado sacar adelante (2025 y 2026).

La cita electoral se enmarca en la llegada de la primavera, que incentiva la participación más que el invierno, y en las semanas previas a las festividades que se celebrarán a lo largo de toda Castilla y León a partir de la Semana Santa, que arranca el 29 de marzo.

Fechas clave para saber si te ha tocado estar en una mesa electoral La formación de las mesas electorales corresponde a los ayuntamientos y se decide mediante un sorteo público. En estas elecciones, el sorteo tendá lugar entre el 18 y el 22 de febrero. Se designarán dos suplentes por cada miembro de la mesa electoral, es decir, dos por cada uno de los vocales y otros dos suplentes para el presidente o presidenta de la mesa. El sorteo se realiza entre todas las personas censadas en la sección que tengan menos de 70 años y sepan leer y escribir. No obstante, a partir de los 65 años se puede manifestar la renuncia a la mesa en un plazo de siete días. Los consistorios no publican los resultados de los sorteos, solo los notifican a los designados como miembros de mesa. A estas personas se les notifica su condición de miembros durante los tres días siguientes al sorteo mediante correo certificado, aunque si se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación. En caso de resultar elegido para una mesa electoral y que el 15 de marzo te sea imposible acudir, la ley contempla la posibilidad de presentar alegaciones si existe una causa justificada.