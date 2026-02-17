Elecciones Castilla y León 2026: cómo votar por correo, plazos y fechas

Tras Aragón, llega Castilla y León. Más de dos millones de electores están llamados a las urnas en la región el próximo 15 de marzo. Se trata del último domingo disponible que establecía el plazo legal tras agotar la legislatura, dado que los últimos comicios se celebraron de forma anticipada el 13 de febrero de 2022 tras la ruptura del PP con Ciudadanos.

Como novedad, en estas elecciones se elegirán a 82 procuradores, uno más que en la XI legislatura, que acaba de terminar. El número de representantes públicos que se sientan en el parlamento autonómico no es estable a lo largo del tiempo sino que varía -o puede variar- en cada legislatura.

En esta ocasión, es la provincia de Segovia la que gana un escaño y lo hace por un incremento en la población censada en el momento de la convocatoria electoral. La provincia con más representantes es Valladolid, con 15. La que tiene menos, Soria, con 5.

Cómo solicitar el voto por correo Una vez convocadas las elecciones, el voto por correo se puede solicitar hasta el 5 de marzo. Para solicitar el impreso se puede acudir a cualquier oficina de Correos, o bien descargar la solicitud a través de la web, si se dispone de certificado electrónico o DNI electrónico. Solo puede pedir el voto por correo el interesado, salvo en caso de enfermedad o discapacidad, acreditados mediante certificado médico. En ese caso puede solicitarlo una persona distinta, que debe ser autorizada mediante un documento notarial o consular. El notario se desplazará de forma gratuita al domicilio del elector y emitirá esa autorización que es individual. Es decir, una persona no puede representar a más de un elector.

11 de marzo, plazo límite para emitir el voto por correo Días más tarde, la Oficina del Censo Electoral remitirá al solicitante del voto por correo una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presente a las elecciones y un sobre de votación, en el que se introducirá la papeleta correspondiente. El plazo límite para enviar el voto por correo finaliza el 11 de marzo. Para estas elecciones, la Oficina del Censo Electoral solicita que el voto sea entregado en una oficina de Correos por el propio elector. En caso de no poder acudir personalmente, podrá autorizar a otra persona para que lo haga en su lugar con la preceptiva autorización.