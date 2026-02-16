Pedro Pascual (XAV), el médico que quiere revalidar representación "por los intereses de Ávila" en Castilla y León

Por Ávila (XAV) vuelve a apostar por Pedro Pascual Muñoz como candidato a las elecciones de Castilla y León, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo. La lista vuelve a estar encabezada por este médico de Urgencias y Emergencias que ocupa el único escaño que tiene el partido desde que se presentó por primera vez a unos comicios autonómicos en 2019.

Pascual señala que encara la nueva cita con las urnas como “una oportunidad” para seguir defendiendo los intereses de la provincia abulense y tratar de cambiar "la realidad" que atraviesa el territorio.

Sostiene, además, que "nunca antes se había hablado tanto de Ávila en las Cortes”, lo que ha permitido que la provincia cuente con “mayor protagonismo” en los debates e iniciativas parlamentarias, en los que se han conseguido “avances importantes”, aunque admite que “queda mucho por hacer.

Entre los logros alcanzados estos últimos años, Pascual enumera la unidad de ictus, la puesta en marcha del helipuerto, las mejoras en el transporte sanitario o el hospital de día oncohematológico, "que finalmente son una realidad y que ahora exigen estar vigilantes para que funcionen con todas las garantías".

La candidatura de Por Ávila sitúa como número dos a Pilar Muñoyerro, maestra en activo, y en el tercer puesto a Adrián Mateo García. A continuación figuran Mercedes Soto Sánchez, Daniel Grande Vázquez, Esther González González y Luis Benito Muñoz.