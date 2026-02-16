Pedro Pascual (XAV), el médico que quiere revalidar representación "por los intereses de Ávila" en Castilla y León
- El candidato saca a relucir "los logros" de estos últimos años en Ávila gracias a su partido
- La formación nacida de una escisión de militantes del PP pretende ampliar sus resultados en la provincia
Por Ávila (XAV) vuelve a apostar por Pedro Pascual Muñoz como candidato a las elecciones de Castilla y León, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo. La lista vuelve a estar encabezada por este médico de Urgencias y Emergencias que ocupa el único escaño que tiene el partido desde que se presentó por primera vez a unos comicios autonómicos en 2019.
Pascual señala que encara la nueva cita con las urnas como “una oportunidad” para seguir defendiendo los intereses de la provincia abulense y tratar de cambiar "la realidad" que atraviesa el territorio.
Sostiene, además, que "nunca antes se había hablado tanto de Ávila en las Cortes”, lo que ha permitido que la provincia cuente con “mayor protagonismo” en los debates e iniciativas parlamentarias, en los que se han conseguido “avances importantes”, aunque admite que “queda mucho por hacer.
Entre los logros alcanzados estos últimos años, Pascual enumera la unidad de ictus, la puesta en marcha del helipuerto, las mejoras en el transporte sanitario o el hospital de día oncohematológico, "que finalmente son una realidad y que ahora exigen estar vigilantes para que funcionen con todas las garantías".
La candidatura de Por Ávila sitúa como número dos a Pilar Muñoyerro, maestra en activo, y en el tercer puesto a Adrián Mateo García. A continuación figuran Mercedes Soto Sánchez, Daniel Grande Vázquez, Esther González González y Luis Benito Muñoz.
Por Ávila, una escisión de antiguos militantes del PP
Nacido en Ávila en 1964, Pedro Pascual es también teniente médico reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. Desde 2019 compagina su profesión con la política en una formación que nació de una escisión de antiguos militantes del PP.
Con su figura, Por Ávila mejoró resultados en las segundas elecciones a las que se presentó en la comunidad autónoma, pasando de 9.455 votos en 2019 a 13.690 en 2022. Siempre, eso sí, logrando un único procurador en el hemiciclo.
Entre sus objetivos está el de lograr una mayor representación: la provincia de Ávila cuenta con 7 escaños en las Cortes de Castilla y León.