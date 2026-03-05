Termina el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas en Castilla y León

Los electores que decidan participar por correo en las elecciones de Castilla y León que se celebran este 15 de marzo pueden solicitar hasta este jueves — incluido— el certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la comunidad autónoma, que es un certificado imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y que puede solicitarse a través de la web de Correos o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

En el caso de las solicitudes de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad —acreditada mediante certificación médica oficial— que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.