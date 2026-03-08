Las reivindicaciones por el día de la mujer marcan la campaña electoral este domingo 8M | Diario de campaña
Las reivindicaciones por el día de la mujer han marcado este domingo de campaña electoral en Castilla y León. Varios de los candidatos han asistido a las manifestaciones convocadas con motivo del 8M, como el del PSOE, Carlos Martínez; la de UPL, Alicia Gallego; el de Podemos-AV, Miguel Ángel Llamas, y el de IU-Sumar-Equo Verde, Juan Gascón. Por otro lado, el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han participado en sendos mítines para apoyar a sus candidatos y en los que han sostenido que sus partidos son defensores de la mujer y de la igualdad. Por su parte, el candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado nuevas medidas de apoyo a la mujer si gobierna en la próxima legislatura.
En este 8-M se da la circunstancia de que para el próximo 15 de marzo, entre las candidaturas a la Presidencia de la Junta de Castilla y León solo hay tres mujeres que podrían optar a ello: Alicia Gallego (UPL), Mitzin Mariana Trápaga (Ciudadanos) y Lucía Echevarría (Se Acabó La Fiesta).
Mañueco (PP) anuncia dos programas sanitarios para mujeres de más de 50 y de 70 años
Este domingo, con motivo del día de la mujer, el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en un mitin en Burgos, en el que ha presentado algunas medidas destinadas a las mujeres, como el desarrollo de dos programas sanitarios: "Mujer 50 plus" y "Mujer 70 plus", para la "prevención de enfermedades específicas de las mujeres en esas franjas de edad", según ha explicado.
Al igual que en días anteriores, ha repasado algunas de las propuestas que lleva en el programa electoral, como las ayudas a los autónomos o las ayudas para el acceso al empleo de las mujeres. "Cuando una joven nos dice que le preocupa el acceso al empleo, pues le decimos que si se hace autónoma, le pagamos 18 meses la cuota de la seguridad social y si la contratan, cubrimos un año la seguridad social", ha explicado. También ha recordado las ayudas en el mundo rural, o las ayudas en temas de conciliación. Y ha reivindicado que el PP es el "partido del campo", pues ha asefur
También ha apelado a "concentrar" el voto en el PP, para evitar la situación de Extremadura, donde la investidura de la 'popular' María Guardiola ha fracasado esta semana, al no contar con el respaldo de Vox. "Ante lo ocurrido en Extremadura, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. El 15 de marzo o se vota por la solución o se vota por el problema. Hay que votar por el PP", ha insistido. Además, ha reiterado que "no pactará con el socialismo de Castilla y León", porque, en su opinión, "esta tierra no les importa" y "no es de fiar".
El líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ha seguido este domingo haciendo campaña por Mañueco, y en otro acto sin el candidato en Tordesillas (Valladolid) ha reivindicado que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres", y que no puede "aceptar lecciones" al respecto de un Gobierno que las "ha humillado". "En el PP no hay cuota, hay mujeres con talento. En el PP, hay igualdad real y respeto a las mujeres (...). Siete de las nueve listas del PP para el 15 de marzo las abren mujeres. Eso es igualdad real y no igualdad de pancarta", ha incidido.
Al igual que Mañueco, Feijóo ha vuelto a cargar contra Vox por "bloquear" la investidura de Guardiola. "Nos presentamos para ganar y después gobernar. Parece una obviedad, pero hay partidos que se presentan para bloquear y no dejar gobernar, para ponerle todas las dificultades al que ha ganado. Hay partidos que creen que la parálisis renta votos", ha afirmado en clara alusión a Vox. Asimismo, ha afeado a los de Santiago Abascal que ahora quieran gobernar "cuando salieron corriendo" de los gobiernos autonómicos en julio de 2024 cuando la crisis de los menores migrantes no acompañados. Asimismo ha defendido que el "futuro" de Castilla y León no se decida "desde ningún despacho de Madrid".
Martínez (PSOE) y Redondo advierten sobre el "retroceso a un oscuro pasado" en el 8M
El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han advertido en las manifestaciones con motivo del Día de la Mujer en Soria y en Valladolid respectivamente, de cara a las elecciones del 15 de marzo sobre las "amenazas de retroceso a un oscuro pasado". Martínez ha llamado a "bloquear" las opciones "autoritarias" que pretenden "seguir coartando la libertad de la mujer" y Redondo ha pedido "cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance".
El candidato socialista, en una atención a los medios en su ciudad natal, ha desgranado algunas de las propuestas de su formación en materia de Igualdad: recuperar la consejería de Igualdad, crear el Instituto de la Mujer autonómico, constituir unidades provinciales con agentes en igualdad, unidades de formación en centros educativos y una nueva ley contra la violencia machista. "La brecha de desigualdad se amplía todavía más en los entornos rurales, hay que constituir esas unidades provinciales que con agentes en igualdad puedan abordar la problemática específica de los entornos rurales", ha defendido.
Martínez cree que es "no es de recibo" que Castilla y León lleve 15 años "sin adaptar la ley contra la violencia machista" que ya hayan pasado dos pactos de estado y que sea una asignatura pendiente. "Necesitamos una nueva ley de violencia machista que se adapte al pacto de estado que e aprobó hace mas de un año".
"Hay un déficit importantísimo en nuestra comunidad autónoma que es la interlocución con los colectivos feministas", ha alertado Martínez, que ha defendido la necesidad de generar un diálogo "permanente con asociaciones feministas que desde el punto de vista provincial y autonómico tienen mucho que decir en la elaboración de esas políticas públicas". Para ello, ha planteado la creación de una "estructura permanente de diálogo a través de un consejo sectorial".
Abascal critica al PP y a Mañueco
Este domingo Vox ha dado un mitin en Medina del Campo, en el que ha asistido de nuevo el presidente del partido, Santiago Abascal, junto al candidato, Carlos Pollán. "En el PP están desatados porque piensan que tenemos la obligación de entregarles vuestra confianza gratis para seguir haciendo junto al PSOE lo de siempre", ha criticado el líder de Vox.
"Lo que estoy viendo más allá de los argumentos es que todos están contra Vox. Todos. Pues Vox está con el resto de los españoles, mientras unos están más preocupados por Irán o Groenlandia nosotros estamos preocupados por Medina del Campo o Medina de Rioseco", ha enumerado.
Además, Abascal también ha criticado a Mañueco y su "infamia" por decir que Vox defiende "tirar seres humanos al mar". "Esa infamia ya la dijo Tellado hace unos meses. Entonces, ¿por qué quieren pactar con nosotros y por qué quieren nuestros votos?", ha preguntado. En la misma línea, el candidato de Vox a la Junta, Carlos Pollán, ha avisado de cara a un posible pacto: "No se nos va a olvidar ese miserable comentario". Además, con motivo del día de la mujer, Vox ha reivindicado la figura de Isabel la Católica. "Para nosotros el día de las mujeres son todos los días", ha señalado Abascal.
UPL impulsará una ley de violencia de género "real"
La candidata de UPL, Alicia Gallego, ha visitado este domingo el rastro de León y posteriormente ha acudido a la manifestación con motivo del 8-M. "Para nosotros es un día importante para el partido y la sociedad. La política tiene que ser el instrumento para avanzar en igualdad porque todavía hay asignaturas pendientes".
"Es necesario que haya igualdad real en todos los sectores y es importante implicarse en las políticas autonómicas, hay una necesidad real de sacar una ley de violencia de género", ha señalado Gallego al micrófono de TVE antes de anunciar de que su partido la impulsará en el parlamento autonómico.
Ceña (SY) aboga en el 8M por las ayudas a las mujeres "emprendedoras" en el mundo rural
El candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha reivindicado en la manifestación por el 8M en Soria el apoyo a la mujer rural que ha "dado todo" por la permanencia de los pueblos con su trabajo "colaborativo, comunitario". En este sentido, ha abogado por la puesta en marcha de ayudas, sobre todo de iniciativas que "sustenten la vida de la mujer en el mundo rural, que se está acabando en parte por esa falta de apoyo a las mujeres emprendedoras".
La permanencia de las mujeres en los pueblos es esencial para que tengan futuro, y "en muchos casos lo que estamos viendo es todo lo contrario", ha dicho el candidato. La campaña de estas elecciones está siendo "muy agotadora", pero al mismo tiempo "muy ilusionante", ha dicho el candidato, que cree que el 15M puede "cambiar el rumbo de Soria si somos decisivos para formar un nuevo gobierno".
Llamas (Podemos-AV) reivindica en el 8M que las mujeres puedan abortar "libremente" en cualquier hospital público
El candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV), Miguel Ángel Llamas, ha participado en la manifestación por el 8M en Valladolid junto a la responsable de Feminismo del partido, Sandra San José, y la secretaria LGTBIQA+ de Podemos, Mar Cambrollé. "Estamos viendo una gran reacción del fascismo y de la extrema derecha a los avances de las mujeres y no nos vamos a quedar calladas, no vamos a permitir que nos cercenen ningún tipo de derecho", ha asegurado San José, que considera que las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda en Castilla y León porque "no tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo" y por eso exigen que todas puedan abortar "libremente en cualquier hospital público en cualquiera de las nueve provincias". Por su parte, Cambrollé ha reivindicado el feminismo como un "movimiento por la paz" y ha remarcado la importancia de decir 'no a la guerra' como una declaración de principio ideológica y política que significa salir de la OTAN y bases americanas fuera del Estado español.
Ciudadanos se reivindica como la única alternativa para "cambiar las cosas"
Ciudadanos reivindican su candidatura como la única alternativa para "cambiar las cosas" en Castilla y León. En un mensaje en la red social X, la candidata de Cs por la provincia de Valladolid, Mitzin Mariana Trápaga, lamenta la situación que vive la comunidad, con problemas de vivienda, de sanidad, de los autónomos y los ha atribuido a "los "40 años de inmovilismo por el PP". Y defiende que la formación 'naranja' esté en las Cortes porque, en su opinión, "Castilla y León no está condenada a resignarse" y que "hay otra forma de hacer las cosas". "Si quieres cambiar las cosas, haz algo distinto. Vota a Ciudadanos", clama.
Por Ávila defiende la igualdad efectiva entre mujeres y hombres"
En un mensaje en la red social X, la candidatura de Por Ávila ha mostrado su "compromiso, diario, con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres", con motivo del día de la mujer. Entre tanto, el candidato de Por Ávila las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha seguido haciendo campaña, recorriendo la ciudad de Ávila con parte de los integrantes de su lista "escuchando y tomando buena nota para luego defender las demandas de los abulenses", según ha indicado en X.
Gascón (IU-Sumar-Equo), en la movilización del 8M en Valladolid: "El feminismo nos libera a todos"
El candidato de En Común (IU-Sumar-Verdes Equo), que ha participado en la manifestación del 8M en Valladolid junto a la candidata por Valladolid, Marina Echebarría, ha reivindicado la movilización social que "empuje" a la construcción de una Castilla y León "más igualitaria" entre hombres y mujeres, donde no haya agresiones sexuales, en un momento, ha dicho, de "involución democrática", en el que las "certezas" que plantean -en alusión al lema del PP- es que "hay que volver hacia atrás". Por su parte, Echebarría ha dicho: "El feminismo nos libera a todos, mujeres y hombres. Es necesario para frenar los movimientos autoritarios que estan pidiendo un retroceso en derechos, una postergacion de la mujer otra vez".
