Martínez y Redondo advierten sobre las "amenazas de retroceso al oscuro pasado" en el 8M: "Ni un paso atrás"

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han llevado a las calles, con motivo del Día de la Mujer en Soria y en Valladolid respectivamente, una advertencia de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo sobre las "amenazas de retroceso a un oscuro pasado". Martínez ha llamado a "bloquear" las opciones "extremistas, autoritarias" que pretenden "seguir coartando la libertad de la mujer" y Redondo ha pedido "cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance".

"El pasado nos lleva a la limitación de derechos, nos lleva al paternalismo, a la sumisión y las mujeres somos y aquí lo estamos viendo muchísimas más, las que queremos igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad real y efectiva", ha afirmado la ministra que ha aprovechado para defender el 'no a la guerra' —que este sábado ya clamó el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Valladolid— y que el feminismo es pacifista.

El candidato socialista, en una atención a los medios en su ciudad natal, ha desgranado las propuestas de su formación en materia de Igualdad: recuperar la consejería de Igualdad, crear el Instituto de la Mujer autonómico, constituir unidades provinciales con agentes en igualdad, unidades de formación en centros educativos y una nueva ley contra la violencia machista.

"La brecha de desigualdad se amplía todavía más en los entornos rurales, hay que constituir esas unidades provinciales que con agentes en igualdad puedan abordar la problemática específica de los entornos rurales", ha defendido el candidato del PSOE.

“Necesitamos una nueva ley contra la violencia machista“

El alcalde de Soria cree que es "no es de recibo" que Castilla y León lleve 15 años "sin adaptar la ley contra la violencia machista" que ya hayan pasado dos pactos de estado y que sea una asignatura pendiente: "Necesitamos una nueva ley de violencia machista que se adapte al pacto de Estado que se aprobó hace más de un año".

"Hay un déficit importantísimo en nuestra comunidad autónoma que es la interlocución con los colectivos feministas", ha alertado Martínez, que ha defendido la necesidad de generar un diálogo "permanente con asociaciones feministas que desde el punto de vista provincial y autonómico tienen mucho que decir en la elaboración de esas políticas públicas". Para ello, ha planteado la creación de una "estructura permanente de diálogo a través de un consejo sectorial".