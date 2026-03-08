Redondo alerta sobre "la violencia creciente contra las mujeres" en un 8M con consignas de 'No a la guerra'

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado de que la igualdad "está en riesgo" por una "violencia creciente" contra las mujeres. En una de las dos marchas del 8M convocadas en Madrid con motivo del Día de la Mujer, ha llamado a "cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance". También ha enarbolado el lema 'No a la guerra', al igual que otros representantes de la izquierda, que aseguran que el feminismo es "pacifista".

En declaraciones a los medios, Redondo ha dicho que es un día de celebración pero "especialmente de reivindicación", porque la igualdad, ha incidido, está "en riesgo". También ha asegurado que nada de lo que le ocurra a una mujer en el mundo "nos puede ser ajeno", y por eso ha dicho que el feminismo trae a las calles a las mujeres de Irán, las de Afganistán y las de Ucrania, que están sufriendo la violencia de la guerra y regímenes opresivos (en el caso de los países de Oriente). Y también a todas a las que, "en distintos puntos del planeta, siguen sufriendo violencia y el rechazo de sus derechos".

Redondo se ha dirigido sobre todo a las mujeres jóvenes en un momento de ola reaccionaria, en el que el machismo está en auge en redes sociales con discursos sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres y cumplir un rol predeterminado.

"Es mucho más importante, mola más y es más erótica la igualdad que la imposición machista", ha sostenido Redondo, que ha pedido a las mujeres jóvenes que "consideren esa posibilidad": "Tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio, también para los hombres".

"Tenemos que cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance", ha proseguido la ministra, que ha advertido de que ese pasado lleva a "la limitación de derechos, paternalismo y sumisión". Ante eso, ha dicho que el Gobierno lucha por la igualdad "real y efectiva" por la que abogan "muchísimas mujeres".

Con motivo del 8M, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clamado "alto y claro" en su perfil de X que no permitirán "que el odio sustituya a los derechos". "No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance", ha manifestado.

La izquierda enarbola el lema 'No a la guerra' Con un pin en su vestuario con el 'No a la guerra', Redondo también ha sacado a relucir ese lema que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha clamado esta semana en contra del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán. "El feminismo es pacifista", ha defendido la ministra. Un lema a la que se han sumado otras ministras del Ejecutivo como Elma Saiz o María Jesús Montero. También la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, se ha referido a la situación en Irán para cargar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que la lideresa 'popular' animara a las mujeres de izquierda a "irse solas y borrachas a Teherán". "Las mujeres progresistas estamos aquí y sabemos muy bien que la mujeres iraquíes hoy no están mejor que antes de la guerra de Irak, están mucho peor", ha afirmado al inicio de la manifestación del 8M en Madrid, comparando la situación de Irán con la de Irak tras la guerra iniciada en 2003. "Hoy estamos movilizándonos en solidaridad con las mujeres iraníes para avanzar con ellas y ganar derechos, no nos va a dar lecciones de feminismo la señora Ayuso, que hace de su política la exlcusión social", ha recalcado la política de Sumar.