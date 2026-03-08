Abascal reivindica a Isabel la Católica en Castilla y León por el 8M: "Es la mujer de la que nos sentimos orgullosos"

A una semana de las elecciones que decidirán el futuro de Castilla y León, y coincidiendo con el día internacional de la mujer, Vox reivindica la figura de Isabel la Católica. "Para nosotros el día de las mujeres son todos los días", ha señalado el líder de la formación ultraderechista Santiago Abascal.

Desde Medina del Campo, Valladolid, y "villa que despidió a Isabel la Católica, la más grande de los españoles, la mujer más grande de la historia de España y del mundo", Vox pone como ejemplo a seguir a "la mujer que reconquistó España frente al islamismo y evangelizó construyendo un nuevo mundo".

"Esa es Isabel la Católica, esa es la mujer que reivindicamos, de lo que nos sentimos orgullosos, no lo que veremos hoy en las tertulias", ha añadido Abascal sin hablar de la lucha por la igualdad o la discrimación de la mujer en nuestra sociedad. Según Abascal, "es un honor poder decir con la boca llena, sin tener sensación de estar mintiendo a la gente" este tipo de declaraciones, y ha mostrado su orgullo por "estar con el pueblo y sus problemas".

Abascal dice que la "garantía" del cambio es Vox, tras las últimas encuestas El líder de Vox también se ha referido a las últimas encuestas publicadas, que apuntan a un ascenso de su partido y un PP dependiente de su apoyo para poder gobernar. "Feijóo que deje de asustar", ha clamado Abascal. "No hay posibilidad de que sume la izquierda", ha añadido. Según Abascal, la "única garantía" de que haya un "cambio de rumbo" de verdad es que Vox saque "el doble". "El PP si tiene un voto más se engorila", ha añadido al respecto. "Lo que estoy viendo más allá de los argumentos es que todos están contra Vox. Todos. Pues Vox está con el resto de los españoles, mientras unos están más preocupados por Irán o Groenlandia nosotros estamos preocupados por Medina del Campo o Medina de Rioseco", ha enumerado. "Nos importan todos los pueblos y ciudades en la que habitan nuestros compatriotas y que se defienda la unidad nacional sin que se pacte con separatistas", ha proclamado Abascal entre aplausos de los asistenes. "En el PP están desatados porque piensan que tenemos la obligación de entregarles vuestra confianza gratis para seguir haciendo junto al PSOE lo de siempre", ha criticado antes de asegurar que "no respetan" al presidente del Gobierno y su ejecutivo porque "son una mafia corrupta".