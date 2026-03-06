Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith del partido

El Comité de Garantías Vox ha anunciado la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

00.24 min Ortega Smith avisa a la cúpula de Vox de que defenderá su honor incluso en los tribunales

"El Comité de Garantías -órgano independiente de Vox- ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por "infracción muy grave" al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.