Vox asegura que destituyó a Antelo por realizar gestiones para beneficiar a su esposa y él asegura que la acusación es falsa

La dirección nacional de Vox asegura que forzó la semana pasada semana la salida del presidente provincial de esa formación en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, tras tener conocimiento de que habría hecho gestiones ante el Ayuntamiento de Cartagena para beneficiar a su esposa con la urbanización de unos terrenos inundables no legalizados. Unos hechos que él niega tajantemente.

Según han asegurado a la Agencia EFE fuentes del partido, una llamada procedente de Cartagena alertó a la dirección nacional sobre el supuesto interés particular de Antelo en la legalización y urbanización de un suelo propiedad de la empresa AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares y en la que aparecen como socias al 50% la mujer de Antelo y la portavoz del partido en el Ayuntamiento de esa población marmenorense, Susana Peláez.

Esa llamada, añaden las fuentes, actuó como "detonador" de la retirada de su apoyo al entonces líder regional, que ya estaba siendo observado desde hacía un tiempo por las "numerosas quejas llegadas desde diferentes municipios" por su forma de entender la presidencia territorial. Las mismas fuentes acusan a Antelo de injerencia en la política municipal (Vox gobierna en coalición con el PP en siete municipios murcianos), "algo que no está permitido en los estatutos" de Vox, según las fuentes.

Tras conocerse esta acusación, Antelo ha asegurado en redes sociales que su mujer "es libre y tiene autonomía propia para trabajar o participar empresarialmente como y dónde le plazca".

"Evidentemente yo no he intervenido ni tengo esa capacidad de intervenir para favorecer sus posibles negocios. Por ello, requiero a la dirección nacional de VOX para que rectifique o tendrán que acreditar sus acusaciones ante la justicia", ha añadido en un mensaje publicado en redes sociales.

La dirección nacional de Vox tiene previsto reunirse a partir del 20 de marzo para nombrar una gestora que dirija la organización territorial de la Región de Murcia hasta el nombramiento de un nuevo presidente.

Este martes, Vox Murcia expulsó a Antelo del grupo parlamentario, le exigió que entregase su acta de diputado y le retiró la portavocía. Todo ello, al mismo tiempo que Antelo denunció que habían falsificado su firma digital para retirarle la portavocía. Un hecho que desde Vox desmintieron. Unos hechos que desembocaron en esa situación después de que la semana previa los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitieran en pleno con el objetivo expreso de permitir que la dirección nacional del partido "tomase las riendas y resolviese una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos". Un movimiento que los críticos en el partido y el propio Antelo achacan a que ha estado orquestado por el líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal.