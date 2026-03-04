Vox expulsa a Antelo del grupo parlamentario y desmiente que haya falsificado su firma para retirarle la portavocía
- Antelo denuncia que han falsificado su firma digital para retirarle la portavocía en la Asamblea de Murcia
- La polémica con Antelo se suma a la de Ortega Smith a nivel nacional en las últimas semanas
El grupo parlamentario de Vox en la Región de Murcia ha decidido este miércoles expulsar del partido al líder de la formación en esta región, José Ángel Antelo, le ha exigido que entregue su acta de diputado y le ha retirado la portavocía. Todo ello, al mismo tiempo que Antelo denuncia que han falsificado su firma digital para retirarle la portavocía. Un hecho que desde Vox desmienten.
"Hasta aquí hemos llegado, no podemos aguantar más la situación", ha señalado el portavoz adjunto de Vox en la asamblea murciana, Rubén Martínez Alpañez. Según ha explicado, el grupo parlamentario se reunió este martes para valorar la situación, en la que los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Murcia dimitieron por un "profundo desacuerdo" con la gestión de Antelo y reclamaron que la dirección nacional tomara las riendas.
En esta reunión, ha explicado, se decidió por una "inmensa mayoría" la expulsión de Antelo como miembro del grupo parlamentario Vox y "se le pidió que dejara la Portavocía y el acta y la negativa es lo único que hemos obtenido por respuesta". A su vez, se presentó un escrito pidiendo el cambio de portavoz de este partido.
"Los trapos se lavan en casa, hasta aquí hemos llegado, no podemos aguantar más la situación", ha expresado Martínez, después de que Antelo denunciase que su propio partido "ha falsificado" su firma digital en el escrito presentado ante la Asamblea murciana para relevarle al frente del grupo parlamentario en esta Cámara.
Este escrito, ha afirmado, lo firmaron "la práctica totalidad de todos los diputados" del grupo parlamentario, salvo una persona que manifestó que "no quería posicionarse en contra de ninguno de sus compañeros", gesto que "ha de ser respetado" y que no hay "ningún problema con ello".
Sobre este tema, Martínez ha señalado a Antelo de intentar "enmarañar" la situación presentando otros escritos alternativos diciendo que Vox había "falsificado" su firma que han hecho que la Mesa "haya estimado que hay que rehacer ese escrito". "Nadie ha firmado en nombre de Antelo, eso es rotundamente falso", ha replicado. "No se puede salir y que te pongan un micrófono delante a decir ese tipo de barbaridades, no se ha falseado absolutamente nada", ha declarado. En relación con el escrito, ha declarado que "tiene que haber una persona física detrás y lógicamente esa persona física era el portavoz", Antelo, que "debe ser el representante de la voluntad de todos los miembros del grupo parlamentario".
Por ello, le ha acusado de "secuestrar la voluntad del grupo parlamentario". Ante esta "declaración de falsedades [...] hemos considerado que procede la expulsión de Antelo como miembro del grupo parlamentario Vox". Martínez ha comentado que si Antelo "no se va por su propia voluntad, que ya ha manifestado que no se quiere ir, nosotros al expulsarlo del grupo parlamentario irá al grupo mixto junto con María Marín y José Luis Álvarez Castellano, los comunistas del Parlamento".
Siguen las aguas revueltas en Vox a nivel interno
Paralelamente al descabezamiento del hasta ahora líder de Vox en Murcia, en las últimas semanas también ha habido tensión interna en el partido con la figura de uno de los fundadores, Javier Ortega Smith.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha señalado este miércoles que "algún día algunos tendrán que explicar por qué se está humillando, difamando y expulsando, sin causa ni razón, a muchos de aquellos que levantamos de la nada este proyecto, al único servicio de España y de los españoles, y que aún nos seguimos dejando la piel por él".
Así lo ha indicado Ortega Smith en sus redes sociales, haciendo alusión a que recientemente su propio partido decidió quitarle de la Diputación Permanente del Congreso y le apartó también de las comisiones en las que estaba, de modo que se ha quedado sin responsabilidades en la Cámara Baja.
"Suma y sigue", ha señalado Ortega Smith ante esta noticia. Cabe recordar que el diputado se encuentra suspendido de manera cautelar de militancia por no acatar la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox de retirarle la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid para que la pase a ocupar Arantxa Cabello, afín a la dirección nacional del partido.
A pesar de todo el poder que le ha retirado el partido en los últimos meses en el Congreso y en Vox, ya que también le retiró del CEN, y a su situación actual, Ortega Smith ha asegurado que no va a dejar de "seguir luchando por España y por la libertad, mientras otros lo seguirán haciendo por sus únicos intereses personales y económicos".
Esta semana Ortega Smith también ha mostrado su apoyo público al líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, a quien la dirección nacional quiere dejar caer. Además, el exportavoz de esta formación en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros y el exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo están mostrando su apoyo a ambos y criticando las decisiones de la cúpula del partido.