Vox expulsa a Antelo del grupo parlamentario y desmiente que haya falsificado su firma para retirarle la portavocía

El grupo parlamentario de Vox en la Región de Murcia ha decidido este miércoles expulsar del partido al líder de la formación en esta región, José Ángel Antelo, le ha exigido que entregue su acta de diputado y le ha retirado la portavocía. Todo ello, al mismo tiempo que Antelo denuncia que han falsificado su firma digital para retirarle la portavocía. Un hecho que desde Vox desmienten.

"Hasta aquí hemos llegado, no podemos aguantar más la situación", ha señalado el portavoz adjunto de Vox en la asamblea murciana, Rubén Martínez Alpañez. Según ha explicado, el grupo parlamentario se reunió este martes para valorar la situación, en la que los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Murcia dimitieron por un "profundo desacuerdo" con la gestión de Antelo y reclamaron que la dirección nacional tomara las riendas.

En esta reunión, ha explicado, se decidió por una "inmensa mayoría" la expulsión de Antelo como miembro del grupo parlamentario Vox y "se le pidió que dejara la Portavocía y el acta y la negativa es lo único que hemos obtenido por respuesta". A su vez, se presentó un escrito pidiendo el cambio de portavoz de este partido.

"Los trapos se lavan en casa, hasta aquí hemos llegado, no podemos aguantar más la situación", ha expresado Martínez, después de que Antelo denunciase que su propio partido "ha falsificado" su firma digital en el escrito presentado ante la Asamblea murciana para relevarle al frente del grupo parlamentario en esta Cámara.

Este escrito, ha afirmado, lo firmaron "la práctica totalidad de todos los diputados" del grupo parlamentario, salvo una persona que manifestó que "no quería posicionarse en contra de ninguno de sus compañeros", gesto que "ha de ser respetado" y que no hay "ningún problema con ello".

Sobre este tema, Martínez ha señalado a Antelo de intentar "enmarañar" la situación presentando otros escritos alternativos diciendo que Vox había "falsificado" su firma que han hecho que la Mesa "haya estimado que hay que rehacer ese escrito". "Nadie ha firmado en nombre de Antelo, eso es rotundamente falso", ha replicado. "No se puede salir y que te pongan un micrófono delante a decir ese tipo de barbaridades, no se ha falseado absolutamente nada", ha declarado. En relación con el escrito, ha declarado que "tiene que haber una persona física detrás y lógicamente esa persona física era el portavoz", Antelo, que "debe ser el representante de la voluntad de todos los miembros del grupo parlamentario".

Por ello, le ha acusado de "secuestrar la voluntad del grupo parlamentario". Ante esta "declaración de falsedades [...] hemos considerado que procede la expulsión de Antelo como miembro del grupo parlamentario Vox". Martínez ha comentado que si Antelo "no se va por su propia voluntad, que ya ha manifestado que no se quiere ir, nosotros al expulsarlo del grupo parlamentario irá al grupo mixto junto con María Marín y José Luis Álvarez Castellano, los comunistas del Parlamento".