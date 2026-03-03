Vox decidirá sobre Ortega Smith y Antelo en base a los estatutos del partido

En medio del terremoto político en Vox, donde el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se niega a dimitir como le pedía la dirección nacional, y el presidente de la formación en Murcia, José Ángel Antelo, se vio obligado a asumir su cese tras la dimisión de la cúpula regional, la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados ha defendido que se trata de "cuestiones internas del partido". Así se ha expresado Pepa Millán en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces de la Cámara Baja, donde ha respondido a los periodistas que "esto les interesa a ustedes [los periodistas], pero no a los españoles, no estamos aquí para eso".

Una respuesta muy parecida a la que ofreció el líder de la formación, Santiago Abascal, la semana pasada desde la campaña electoral de Castilla y León.

La decisión sobre Ortega Smith y Antelo, en base a los estatutos del partido La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados ha señalado que el futuro de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo se decidirá en base a los "estatutos y normativas" de esta formación. Respecto al ex presidente de la formación en Murcia, José Luis Antelo, Millán ha manifestado que "ahí lo que hay es un procedimiento reglado como ocurre en todos los partidos y dependiendo de las circunstancias y según se acomode a nuestros estatutos y normativas así se procederá". El exlíder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, asume su cese pero mantiene el acta y señala a Abascal como responsable Noemí San Juan En el caso de Ortega Smith, quien está suspendido de forma cautelar de militancia, la portavoz de Vox ha subrayado que el Comité de Garantías "tendrá que trabajar de acuerdo a los estatutos de Vox y a su normativa interna". "En función de cómo se desarrolle este caso, igual que con cualquier otro miembro del partido o afiliado en el que se dieran las circunstancias, así se procederá", ha dicho. La portavoz de la formación de ultra derecha ha insistido en su sorpresa porque "con todo lo que está pasando en España la preocupación sea un diputado de Vox y cuestiones internas" del partido. Y ha continuado señalando que cuando suceden en su formación es "el declive más absoluto y su desaparición", pero si lo hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "una renovación". Todo esto, según Millán, "solo interesa al relato mediático", pero "no es lo que le preocupa a los españoles". La portavoz ha incidido en que con Ortega Smith y Antelo existe un "procedimiento reglado interno, marcado por los estatutos del partido y en función de los pasos que den las personas implicadas en ese expediente así se responderá". "Se responderá de la misma manera con el afiliado número 6, con el 7 o con el 15.324", ha concluido.

El grupo de Vox saca a Ortega Smith de Diputación Permanente del Congreso y de las comisiones En un paso más hacia el aislamiento del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional de la formación de ultraderecha, la dirección del grupo parlamentario en la Cámara Baja ha decidido retirar a Javier Ortega Smith sus cargos dentro de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que se mantiene en pie cuando convocan elecciones generales. También le han retirado de las vocalías de comisiones de Justicia e Interior para acabar inscribiéndole en la de Presupuestos, que lleva años sin reunirse por falta de proyecto presupuestario. Ortega Smith, que fue uno de los fundadores de Vox, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta enero de 2024, en que quedó reducido a vocal. Y acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre. Además, fue enviado al llamado 'gallinero' del hemiciclo, pese a que todos estos años estaba sentado en el núcleo central del grupo parlamentario. Este mes de febrero, la dirección de Vox quiso quitarle la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid, la única que le quedaba, pero Ortega Smith se rebeló y frustró el relevo, lo que motivó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia. Vox suspende de militancia a Ortega Smith, ex 'número 2' y uno de los fundadores del partido En la Diputación Permanente del Congreso ha sido sustituido por Carlos Hernández Quero, una de las figuras al alza en el partido, que en pocos meses ha pasado de portavoz de Vivienda a ocupar un asiento en la cúpula del partido y en la dirección del grupo parlamentario. Este cambio supone que, en cuanto se disuelvan las Cortes y se convoquen las próximas elecciones generales, Ortega Smith perderá su escaño automáticamente y sólo seguirán en activo los doce miembros de Vox en la Diputación (seis titulares y seis suplentes).