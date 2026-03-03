Guardiola afronta un primer intento de investidura sin el apoyo de Vox amarrado y con negociaciones en manos de Génova

La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, afronta este martes una investidura con incógnita. El 21-D las urnas le dieron la espalda a su mayoría absoluta y la obligaron a pactar con Vox, pero llega a esta primera ronda de investidura sin los apoyos amarrados de la formación liderada por Santiago Abascal, y casi con total seguridad votarán "no" a la 'popular'.

"Nuestra voluntad es de acuerdo. Estoy empeñado en ofrecer una alternativa en Extremadura", aseguró este lunes Abascal en declaraciones a los medios de comunicación en la campaña electoral de Castilla y León. Sin embargo, reconoce que es "difícil" que haya un acuerdo antes de las 17:30 de este martes, momento en el que dará comienzo la sesión de investidura en el parlamento extremeño. Pero tiende la mano "sea cual sea el resultado" de la primera votación para cumplir con la "voluntad de construir una alternativa" apoyada en "bases firmes".

A pesar de la cancelación la semana pasada a última hora de las negociaciones entre Guardiola y Vox, desde el PP aseguran que ya se han retomado los contactos. Fuentes 'populares' se muestran abiertos a un acuerdo "inmediato", explican. "Los extremeños esperan un Gobierno y lo merecen. Seguimos trabajando", añaden desde Génova.

La segunda votación, el viernes Fuentes de Génova no entran en detallar el estado de las negociaciones, pero sí destacan que la poca prisa de Vox por alcanzar un acuerdo podría deberse a un cálculo electoral ante los comicios de Castilla y León y de Andalucía. Sin embargo, el PP ya se prepara para una posible derrota en la investidura y avisa de que si eso sucede no se pone en duda la figura de Guardiola, muy cuestionada por Vox desde el comienzo de la campaña electoral. Si Guardiola no logra la mayoría absoluta (33 de los 65 diputados) este martes, se iría a una segunda votación el viernes 6 de marzo, en la que bastaría con la mayoría simple (los 29 votos del PP y la abstención de Vox). Si no hay acuerdo, el Reglamento de la Asamblea establece que se podrán convocar tantos plenos como sean necesarios, y si el 4 de mayo no se ha logrado elegir presidenta, la Cámara queda disuelta y se convocarían nuevas elecciones.