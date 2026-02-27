Génova no da por perdida la investidura de Guardiola en Extremadura: "Cuatro días en política dan mucho de sí"

A tan sólo cinco días de la primera votación de investidura en el Parlamento de Extremadura, en que la presidenta en funciones, María Guardiola, intentará repetir en el cargo, la dirección nacional del PP se niega a bajar los brazos, porque "cuatro días en política dan mucho de sí".

Así lo ha verbalizado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la Cámara Alta en la que evitó dar detalles concretos sobre la negociación con Vox, que públicamente apuesta por votar contra la candidata del PP.

García señaló que "los trabajos de negociación seguirán adelante" y deseó que "la mayoría" que conforman PP y Vox se convierta "en gobiernos estables" tanto en Extremadura como en Aragón, donde los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal también están condenados a entenderse si quieren evitar una repetición electoral.

"El objetivo del Partido Popular no es otro que convertir esa mayoría en gobiernos estables y, sobre todo, eficaces para los extremeños, en este caso, y para los aragoneses", señaló.

García reafirmó así la voluntad de su partido por "asegurar" la "estabilidad" de ambas regiones y dar "certezas" a los ciudadanos que "se han pronunciado en las urnas con su voto".