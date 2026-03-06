Feijóo alerta de que Abascal podría "bloquear" la investidura de Mañueco igual que en Extremadura: "Vox está a la deriva"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este viernes contra Vox por "bloquear" la investidura de la 'popular' María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura ante la cercanía de las elecciones en Castilla y León y ha alertado de que los de Santiago Abascal podrían hacer lo mismo con el candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por la proximidad después de las elecciones en Andalucía.

"Quien ha bloqueado Extremadura por las elecciones de Castilla y León, estará dispuesto a bloquear Castilla y León por las elecciones de Andalucía", ha avisado en un mitin en La Bañeza (León), al que no ha asistido Mañueco, pocas horas después de que Vox volviera a votar en contra por segunda vez de la investidura de Guardiola. Por ello, Feijóo ha apelado a concentrar el voto en el PP porque es el "único partido que se presenta para gobernar y no para bloquear".

En su opinión, "Vox está a la deriva", y "los españoles necesitamos rumbo". Por eso, Feijóo ha instado a que el próximo 15 de marzo, se vaya a votar teniendo en cuenta lo que ha pasado en Extremadura y recordando que "el PP es un partido fiable".

Para el dirigente del PP, el resultado del pasado 21 de diciembre fue claro y ha llamado a aceptarlo. "Si el resultado es una victoria contundente del PP, una derrota contundente del PSOE y una consolidación de Vox como tercera fuerza, las urnas lo que han decidido que el PP gobierne con el apoyo de Vox, pero no con Vox en contra", ha incidido.

Además, ha afeado a Vox que tenga el "cuajo" de impedir una investidura del PP "sumando" sus votos a los "de PSOE y Podemos". "Eso es una pinza y una estafa", ha asegurado.

Pero no ha sido la única crítica que le ha lanzado a Vox. También le afeado que dejara el Gobierno autonómico en julio de 2024. "Vox no habla de que estuvo en la Junta. Torear es complejo, y cuando sale un morlaco de no sé cuántos kilos, no sale a torear... Pero Mañueco ha toreado los problemas, ha estado a las duras y las maduras. No se ha ido, ha dado la cara. Por eso hay que votarle", ha defendido.

Alaba la gestión de Mañueco También ha incidido en que hay que votar a Mañueco si se quiere "certezas" y "estabilidad", así como también ha defendido que su gestión al frente de la Junta de Castilla y León ha sido buena porque, ha asegurado, es "referencia" en educación pública o dependencia. "El 15 de marzo no se decide quién más miente o quién más grita, que ahí ganan otros; sino quién gestiona mejor, y ahí gana Mañueco", ha advertido. Además, ha asegurado de que "Castilla y León tiene uno de los mejores gobiernos y es del PP, y España tiene uno de los peores gobiernos y es del PSOE", ha sostenido. Y ha deslizado que si se vota al PSOE, que nadie se pregunte "luego cómo acaba el dinero en el bolsillo de Oriol Junqueras o de José Luis Rodríguez Zapatero". Asimismo Feijóo ha ironizado con la propuesta del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, quien en el debate de RTVE apeló a dejar gobernar a la lista más votada. "Dice que gobierne el que gane, que me lo digan a mí, que yo estoy de acuerdo", ha clamado. Además, ha afeado a Martínez que se concurra a estas elecciones sin dejar de ser el alcalde de Soria. Mañueco, Martínez y Pollán se enfrentan en RTVE por los pactos, el campo o la inmigración, con Sánchez de fondo Mª Carmen Cruz Martín

Carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez También ha cargado contra el Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de "atacar" a Castilla y León y "boicotear sus decisiones". Asimismo ha recordado que "nunca ha habido más casos de corrupción en la historia de España que con Sánchez". Además, ha incidido en que desde que llegó a la Moncloa, la vivienda se ha convertido en el "primer problema" de los españoles y la "inmigración está descontrolada". En este sentido, ha defendido que las puertas están "abiertas" para los inmigrantes que "vienen a aportar, a integrarse en la sociedad". Pero las críticas más duras que ha dirigido al Gobierno han sido por la posición de España en la ofensiva estadounidense e israelí en Irán. Feijóo ha lamentado que a nivel internacional "España no es fiable" porque "tenemos un presidente que utiliza sus intereses electorales por encima de los intereses de los españoles" y ha abogado por la "contención, diplomacia, parar la guerra". "Queremos la paz", ha insistido. El PP exige a Sánchez y a Robles que den explicaciones en el Congreso tras enviar una fragata a Chipre Para Feijóo, Sánchez "no deja de buscar pelea con todos los aliados" y "no respeta a los españoles". "El día después del 'no a la guerra', moviliza una fragata de guerra a la guerra, sin la autorización del Congreso. No puede hacerlo, no tiene capacidad para hacerlo", ha apuntado. Así, ha vuelto a exigir que lo someta a votación en las Cortes, aunque se ha mostrado convencido de que no lo hace "porque sus socios le votarían que no".