El PP exige a Sánchez que de explicaciones en el Congreso tras enviar una fragata a Chipre

El PP ha advertido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no puede poner en peligro la vida" de los militares españoles sin la autorización del Congreso, por lo que le ha exigido que someta a la Cámara el envío de un buque de guerra a Chipre.

Fuentes del PP hacen esta petición después de que el Ejecutivo haya enviado la fragata Cristóbal Colón, "el buque de guerra más avanzado" de la Armada, para dar protección y defensa aérea a Chipre, país que sufrió un ataque como consecuencia de la guerra de Irán.

"El Gobierno ha mandado el buque de guerra más avanzado de la Armada a una zona de conflicto. Nuestra fragata y nuestros soldados se exponen a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas", advierten las citadas fuentes.

El PP señala que Sánchez "no cuenta con el respaldo de sus socios" Añaden que Sánchez "no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso", tras recordar, además, que el Gobierno no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios. Tras denunciar que el principal partido de la oposición se ha enterado por la televisión del envío de la Cristóbal Colón a una zona de conflicto, señalan que el lema de Sánchez no es "No a la guerra" sino "No al Congreso" porque "evita cualquier tipo de límites establecido por ley y debate", enfatizan.