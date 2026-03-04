El Gobierno desmiente "tajantemente" que haya acordado cooperar militarmente con EE.UU., como dice la Casa Blanca

La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que España ha acordado "cooperar" con el Ejército estadounidense en plena escalada del conflicto con Irán, una afirmación que supondría un giro con respecto a la política del Gobierno de Pedro Sánchez y que Moncloa ya ha salido a desmentir inmediatamente.

La portavoz de la Presidencia norteamericana, Karoline Leavitt, ha deslizado esta supuesta cooperación duante una rueda de prensa, 24 horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sentenciase que España es un aliado "terrible" por no aceptar que las bases de Rota y Morón puedan ser utilizadas pra la ofensiva iniciada el pasado sábado como Irán.

Fuentes de Moncloa y del Ministerio de Defensa consultadas por RTVE han descartado, sin embargo, ningún acercamiento a Washington. "Lo desmiento tajantemente", ha aseverado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en declaraciones a La Ser. "La postura del Gobierno sobre el uso de las bases no ha cambiado en absoluto", ha precisado.

"La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el usos de nuestras bases no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto lo desmiento tajantemente", ha dicho Albares con tono serio. "No tengo la menor idea de donde puede venir eso", ha indicado el ministro.

"Quiero dejar una cosa clara a todos los españoles y a todas las españolas: la posición del Gobierno de España sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto", ha remarcado el titular de Asuntos Exteriores. "No tengo ninguna gana ni tiempo para especular. Nuestra posición sigue absolutamente invariable", ha concluido.

Esta controversia se ha producido un día después de las amenazas de Donald Trump y tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha abogado por un claro "no a la guerra".