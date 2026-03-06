De los datos de despoblación a las cifras de empleo: verificamos el debate de las elecciones de Castilla y León en RTVE

RTVE ha celebrado el primer debate de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo en el que han participado Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox). Los candidatos han contrapuesto posturas en temas como la despoblación o el paro en la comunidad. En VerificaRTVE verificamos sus afirmaciones y aportamos datos y contexto sobre los asuntos que les han enfrentado.

¿Más gente trabajando ahora que nunca? En 2007 se llegó al récord El candidato popular ha asegurado también en el debate que la comunidad tiene "más gente trabajando que nunca", aunque no ha dado más datos para aclarar esta afirmación. Fernández Mañueco sobre población activa VerificaRTVE Este cuadro (página 13) recoge las cifras de activos, ocupados, parados, tasa de actividad y de paro en Castilla y León entre 1976 y 2026, con datos por trimestre de cada año, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Si observamos la tabla de ocupados, 2025 cerró con 1.052.666 personas en esta situación, pero no es la cifra más alta de esta serie histórica: en 2007 eran más, 1.093.364 ocupados. Tampoco Castilla y León registraba al terminar 2025 la tasa de actividad más alta. El INE la define como el número de personas que están activas con respecto a la población de más de 16 años. En diciembre pasado era del 54,43% (pág. 13), de las más elevadas según la misma serie histórica, pero algo por debajo de la más alta de todas, registrada en 2011: 55,16%. En cuanto al paro, la tasa al terminar 2025 era del 8,36%, algo por encima del 8,23% de 2024 (pág. 13), pero muy lejos del 3,33% de 1976. La tasa de paro más alta registrada en Castilla y León es la de 2013, cuando alcanzó el 22,02%.