De los datos de despoblación a las cifras de empleo: verificamos el debate de las elecciones de Castilla y León en RTVE
RTVE ha celebrado el primer debate de las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo en el que han participado Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox). Los candidatos han contrapuesto posturas en temas como la despoblación o el paro en la comunidad. En VerificaRTVE verificamos sus afirmaciones y aportamos datos y contexto sobre los asuntos que les han enfrentado.
La comunidad ha ganado población desde 2022 y la ha perdido desde 1987
La despoblación en Castilla y León ha ocupado parte del debate y los candidatos de PP y PSOE han lanzado distintas cifras. El socialista Carlos Martínez ha cargado contra Mañueco por la pérdida de población en la comunidad desde 1987: "Castilla-La Mancha desde el año 87 ha subido 600.000 habitantes y nosotros hemos bajado un cuarto de millón de habitantes, esa es la realidad de gestión de los 40 años de gobierno autonómico". Como réplica, Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado que "en la última legislatura, porque aquí estamos para hacer un balance de los últimos cuatro años (...), 42.000 personas más, es decir, las políticas están funcionando".
Este cuadro del Plan Estadístico de Castilla y León, con datos de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra las cifras desde el 1 de enero de 1971 hasta el 1 de enero de este año. En 1987, la población residente en la región era de 2.581.893 habitantes (pág. 4) y el pasado enero, 2.418.425 (pág. 7), lo que significa un descenso de 163.468 personas. No llega a los 250.000 habitantes señalados por el candidato socialista. Sí se alcanza esta cifra si tomamos como referencia el año 1971, cuando la población en Castilla y León era de 2.668.279 habitantes (pág. 3).
En cuanto a la afirmación de Mañueco, el presidente en funciones ha citado como marco temporal "la última legislatura". Desde 2022, tomando como referencia los datos del mes de enero y según la misma tabla con datos INE (pág. 7), la población en la comunidad ha crecido en 42.842 personas.
¿Más gente trabajando ahora que nunca? En 2007 se llegó al récord
El candidato popular ha asegurado también en el debate que la comunidad tiene "más gente trabajando que nunca", aunque no ha dado más datos para aclarar esta afirmación.
Este cuadro (página 13) recoge las cifras de activos, ocupados, parados, tasa de actividad y de paro en Castilla y León entre 1976 y 2026, con datos por trimestre de cada año, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. Si observamos la tabla de ocupados, 2025 cerró con 1.052.666 personas en esta situación, pero no es la cifra más alta de esta serie histórica: en 2007 eran más, 1.093.364 ocupados.
Tampoco Castilla y León registraba al terminar 2025 la tasa de actividad más alta. El INE la define como el número de personas que están activas con respecto a la población de más de 16 años. En diciembre pasado era del 54,43% (pág. 13), de las más elevadas según la misma serie histórica, pero algo por debajo de la más alta de todas, registrada en 2011: 55,16%. En cuanto al paro, la tasa al terminar 2025 era del 8,36%, algo por encima del 8,23% de 2024 (pág. 13), pero muy lejos del 3,33% de 1976. La tasa de paro más alta registrada en Castilla y León es la de 2013, cuando alcanzó el 22,02%.
Castilla y León no es la segunda comunidad que más crece económicamente
El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que Castilla y León tiene una economía "que crece más que la media nacional". "Según Hispalink estamos los segundos" y el "PIB ha crecido un 13% en esta legislatura", ha añadido. Mientras el debate se desarrollaba en RTVE, el PSOE de Castilla y León ha replicado en su cuenta de X que ese dato es "falso" y que "Castilla y León está a la cola del crecimiento económico", un "4% menos que la media de España" entre 2019 y 2025.
Los últimos datos de Contabilidad Regional de España, publicados por el INE en 2024, reflejan que la economía de Castilla y León creció un 2,9%, por debajo de la media nacional: 3,5%. Es la cuarta comunidad con un aumento del PIB más bajo, exceptuando las ciudades autónomas. En 2023, se situó en un 1,4% (la media nacional estuvo en el 2,5%) y en 2022 creció un 4,0% (6,4% de media en España). El INE aún no ha publicado el dato de 2025, pero según la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el PIB de Castilla y León creció este último año un 2,7% en la tasa interanual. Sumando estas cifras, la economía de la comunidad autónoma habría crecido un 11% en la última legislatura, menos del 13% que dice Mañueco: en 2025 sí estaría por encima de la media nacional que calcula AIReF (2,6%).
Los datos de Hispalink a los que se refiere el presidente en funciones son una estimación para los años 2025 a 2027: esta red de investigación prevé que Castilla y León crezca un 2,5% este año, lo mismo que la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia y solo por detrás de las Islas Baleares (2,6%), es decir, la comunidad sería la segunda según este cálculo. Para 2027, prevé que el PIB de Castilla y León aumente un 2,2%.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN