Feijóo sostiene que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres" y que el Gobierno las "ha humillado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha seguido este domingo haciendo campaña por el candidato 'popular' a la reelección al frente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y en un acto en Tordesillas (Valladolid) sin el propio Mañueco, Feijóo ha reivindicado que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres", y que no puede "aceptar lecciones" al respecto de un Gobierno que las "ha humillado".

Coincidiendo con el 8-M, Feijóo ha sacado pecho "del papel del PP respetando a las mujeres", al tiempo que ha lamentado "tener el peor gobierno de a democracia en el respeto a las mujeres". Así, ha defendido que en su partido se han "roto techos de cristal", pues ha afirmado que las mujeres del PP han sido "pioneras y referentes", y ha recordado que la "primera ministra de España", la "primera presidenta del Congreso y la primera del Senado" y la primera vicepresidenta de la Comisión Europea" fueron del PP.

"En el PP no hay cuota, hay mujeres con talento. En el PP, hay igualdad real y respeto a las mujeres (...). Siete de las nueve listas del PP para el 15 de marzo las abren mujeres. Eso es igualdad real y no igualdad de pancarta", ha incidido.

Por todo eso, ha asegurado que "no puede aceptar lecciones de quien no puede darlas" y ha repasado por qué, en su opinión, "el Gobierno ha humillado a las mujeres". Ha acusado al PSOE de "vivir" de la prostitución y de tener miembros en el Ejecutivo "consumiedo prostitución con dinero publico". Y se ha referido también a los casos de acoso sexual del PSOE y la "violación" del "policía número uno", así como ha mencionado los "fallos inaceptables en las pulseras antimaltrato". "Esa es la política feminista del Gobierno de España, del PSOE. Sánchez ha hecho un lugar peor para ser mujer", ha incidido.