Feijóo sostiene que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres" y que el Gobierno las "ha humillado"
- Mañueco apela a concentrar el voto en el PP y reitera que no pactará con el PSOE
- DIRECTO: Sigue minuto a minuto toda la actualidad sobre el Día Ia Mujer
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha seguido este domingo haciendo campaña por el candidato 'popular' a la reelección al frente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y en un acto en Tordesillas (Valladolid) sin el propio Mañueco, Feijóo ha reivindicado que en el PP hay "igualdad real y respeto a las mujeres", y que no puede "aceptar lecciones" al respecto de un Gobierno que las "ha humillado".
Coincidiendo con el 8-M, Feijóo ha sacado pecho "del papel del PP respetando a las mujeres", al tiempo que ha lamentado "tener el peor gobierno de a democracia en el respeto a las mujeres". Así, ha defendido que en su partido se han "roto techos de cristal", pues ha afirmado que las mujeres del PP han sido "pioneras y referentes", y ha recordado que la "primera ministra de España", la "primera presidenta del Congreso y la primera del Senado" y la primera vicepresidenta de la Comisión Europea" fueron del PP.
"En el PP no hay cuota, hay mujeres con talento. En el PP, hay igualdad real y respeto a las mujeres (...). Siete de las nueve listas del PP para el 15 de marzo las abren mujeres. Eso es igualdad real y no igualdad de pancarta", ha incidido.
Por todo eso, ha asegurado que "no puede aceptar lecciones de quien no puede darlas" y ha repasado por qué, en su opinión, "el Gobierno ha humillado a las mujeres". Ha acusado al PSOE de "vivir" de la prostitución y de tener miembros en el Ejecutivo "consumiedo prostitución con dinero publico". Y se ha referido también a los casos de acoso sexual del PSOE y la "violación" del "policía número uno", así como ha mencionado los "fallos inaceptables en las pulseras antimaltrato". "Esa es la política feminista del Gobierno de España, del PSOE. Sánchez ha hecho un lugar peor para ser mujer", ha incidido.
Carga contra Vox al que acusa de estar solo para "bloquear"
Por otro lado, ha vuelto a pedir el voto para Mañueco porque, ha defendido que en el PP tienen "un proyecto" y quieren "gobernar", y además, "ha dado estabilidad" a Castilla y León. También ha presumido de la gestión del candidato 'popular' al frente de la Junta, de quien ha dicho que "ha dado la cara en los peores momentos" y que es una "persona honesta y no rodeada de corrupción".
"Nos presentamos para ganar y después gobernar. Parece una obviedad, pero hay partidos que se presentan para bloquear y no dejar gobernar, para ponerle todas las dificultades al que ha ganado. Hay partidos que creen que la parálisis renta votos", ha afirmado en clara alusión a Vox y su negativa a investir a la candidata del PP, María Guardiola, como presidenta de la Junta de Extremadura.
Feijóo ha asegurado que "gobernar es díficil", porque supone "tomar decisiones", "asumir responsabildiades" y "presentar y aprobar presupuestos", y ha criticado a los que "dan lecciones" sobre esto aunque "no hayan resuelto un problema en su vida".
"Otros cuando vieron el toro de gobernar, salieron corriendo. ¿Cómo que quieres gobernar si te has ido corriendo cuando estabas gobernando?", ha ironizado en referencia a la salida de Vox de todos los gobiernos autonómicos en julio de 2024 cuando la crisis de los menores migrantes no acompañados.
Además, el líder del PP ha defendido que "el futuro de esta tierra se decide en esta tierra", y "no lo tiene que decidir nadie que no viva en Castilla y León, ni nadie desde ningún despacho de Madrid". Y ha reclamado una movilización para que nadie se quede en casa y acuda a votar a Mañueco. A su juicio, "la mayoría quiere un gobierno liderado por el PP". "Si es lo que quieren, que voten al PP. Lo demás es dispersar, es dividir y es bloquear", ha insistido.
Mañueco apela a concentrar el voto en el PP y reitera que no pactará con el PSOE
Por su parte, Mañueco ha participado en otro mitin, aunque en esta ocasión, en Burgos, donde también ha apelado a "concentrar" el voto en el PP, para evitar la situación de Extremadura, donde la investidura de Guardiola ha fracasado, al no contar con el respaldo de Vox en ninguna de las dos votaciones de esta semana. "Ante lo ocurrido en Extremadura, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. El 15 de marzo o se vota por la solución o se vota por el problema. Hay que votar por el PP", ha advertido.
Además, ha reiterado que "no pactará con el socialismo de Castilla y León", porque, en su opinión, "esta tierra no les importa" y "no es de fiar". Asimismo ha subrayado que "cada voto que no vaya al PP es un voto para la izquierda" y "un escaño para los intereses de Pedro Sánchez", de quien ha dicho que "su objetivo es frenar el progreso de Castilla y León que representa el PP".
Por otra parte, con motivo del día de la mujer Mañueco, ha presentado algunas medidas destinadas a las mujeres, como el desarrollo de dos programas sanitarios: "Mujer 50 plus" y "Mujer 70 plus", para la "prevención de enfermedades específicas de las mujeres en esas franjas de edad".
- Mañueco, Martínez y Pollán se enfrentan en RTVE por los pactos, el campo o la inmigración, con Sánchez de fondo
- De los datos de despoblación a las cifras de empleo: verificamos el debate de las elecciones de Castilla y León en RTVE
- Quién es quién en las elecciones de Castilla y León
- Castilla y León, en datos: la comunidad más grande de España no logra frenar la despoblación ni el envejecimiento
- El PP gana las elecciones lejos de la mayoría absoluta y queda en manos de Vox para gobernar