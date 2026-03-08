Miles de personas salen a la calle este 8M a favor de la igualdad real y la paz: "Que tiemble el fascismo, aquí está el feminismo"

El movimiento feminista ha vuelto a salir a la calle este 8M en diferentes manifestaciones por toda España con motivo del Día Internacional de la Mujer para clamar a favor de una igualdad real entre hombres y mujeres, lanzar un grito contra la violencia machista (con diez mujeres asesinadas en lo que va de año), llamar a "frenar el fascismo" desde el feminismo y denunciar los casos de abuso de poder contra las mujeres, entre otras muchas luchas.

Todo ello en unas concentraciones en las que ha resonado el eco de un mundo convulso con diferentes guerras y en las que se ha llamado a la paz y al 'no a la guerra', para prestar también especial atención en lemas y manifiestos a otras reivindicaciones que tienen que ver con políticas migratorias, conflictos armados y regímenes que esclavizan a mujeres y niñas y oprimen sus derechos.

De nuevo y por quinto año consecutivo en varias ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cádiz o Logroño, diferentes ramas y sensibilidades del movimiento feminista han convocado manifestaciones distintas con muchos puntos en común en sus principales reivindicaciones. En otras muchas ciudades de España, eso sí, ha habido una única marcha por este 8M. En total, más de medio centenar de marchas han sacado a la calle a miles de mujeres y también hombres luchando por la igualdad y contra el machismo en nuestra sociedad.

"Que tiemble el fascismo, aquí está el feminismo" El centro de Madrid se ha teñido de color morado en una marea feminista en la que uno de los principales lemas coreados ha sido "que tiemble el fascismo, aquí está el feminismo", junto con otros como "ni un paso atrás en la lucha por la igualdad" y "contra el odio, feminismo; contra el machismo, feminismo". Familias enteras con sus hijos; abuelas hijas y nietas; grupos de adolescentes, de vecinas juntas que ya peinan canas, de agrupaciones feministas, de colectivos de barrio, miles de personas han llenado las calles de la capital donde se han celebrado dos manifestaciones: desde Atocha hasta la plaza de Sevilla ha marchado la manifestación organizada por la Comisión 8M, bajo el lema "Amigas, al fascismo lo paramos las feministas"; y a la misma hora, las 12:00, ha salido desde Cibeles y hasta Plaza de España, otra marcha reivindicativa en la capital- en este caso convocada por el Movimiento Feminista de Madrid- con dos lemas: "Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista" y "Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas". Entre las principales diferencias entre ambas corrientes está, por parte de Comisión 8M, la defensa de la Ley Trans; y por parte del Movimiento Feminista de Madrid, su reivindicación de abolir la prostitución, con una marcha en la que se han gritado lemas como "mi cuerpo no se alquila" y "ninguna mujer nace para ser puta". En ambas manifestaciones ha sido común el grito del 'no a la guerra'- y se han visto cárteles fusionando el tradicional grito feminismo 'no es no' para gritar: "No es no, también a la guerra". En las dos marchas también se han repetido lemas a favor de Palestina, se ha recordado a las mujeres de Irán y Afganistán, se ha ensalzado a mujeres como Gisèle Pelicot para pedir que "la vergüenza cambie de bando" y se ha cargado contra hombres como Jeffrey Epstein.

"No somos feminazis, solo queremos la igualdad, es muy sencillo" Muchas adolescentes en estas concentraciones lanzan una queja común: "No somos feminazis, somos mujeres que queremos la igualdad, es sencillo, solo eso". Es el mensaje que han lanzado este domingo Inés, Lucía y Alejandra, tres chicas de 15 años que han portado pancartas en las que se podía leer "quien ama, no mata, humilla y maltrata". Están hartas de que les llamen feminazi "como insulto" y creen que "desgraciadamente queda mucho mucho por hacer". Cuentan a RTVE Noticias cómo tienen que "educar" cada día a sus compañeros de instituto y a amigos chicos "porque tienen, no todos pero muchos, un lío tremendo con lo que es el feminismo". "Se piensan que queremos ser más que ellos y no, queremos lo mismo", grita Inés, que alerta de lo que "cada día les llega por internet" y que define como "basura de desinformación" sobre la lucha feminista. No entienden que algunos jóvenes se sientan "amenazados" por la luchas de las mujeres por su igualdad. Les llaman, de hecho, a unirse. Esta ha sido una de las principales reivindicaciones con mensajes llamando a la unidad de toda la sociedad frente a las actitudes machistas. Inés, Lucía y Alejandra, en la manifestación del 8M por las calles de Madrid M.M Y de las más jóvenes, a las más mayores, como Lola que, a punto de cumplir en mayo 100 años, no ha dudado en acudir al centro de Madrid con su gorro y bufanda morados, portando una pancarta en la que se podía leer "100 años, 100% feminista". Tras vivir en su propia piel una sociedad en la que la mujer legalmente era inferior y las luchas costaban directamente vidas, acude a "animar a las más jóvenes a que sigan, a que no paren" porque esto "no está hecho y queda mucho por hacer". Pide que no haya retrocesos y que la igualdad real que ella cree ya no podrá ver, sea una realidad en un futuro. M.M Óscar y María han acudido con sus dos hijos para que ambos- una niña y un niño- entiendan "que la lucha por la igualdad les compete a los dos, sin distinciones". A su hijo, cuentan a RTVE Noticias, tratan de inculcarle que "debe huir de la masculinidad tóxica y dominante" y a su hija que "debe reivindicarse y luchar por ser exactamente igual que su hermano". Se muestran optimistas, creen que los jóvenes antifeministas "hacen ruido", pero que la gran mayoría quieren dejar el machismo lejos. "Hombres de calidad, no temen la igualdad", "sólo los hombres estúpidos quieren mujeres estúpidas", "juntos, mujeres y hombres, somos más fuertes" y "la igualdad empieza en el hogar" son otros lemas que se han podido leer en las manifestaciones de Madrid. A este último han hecho referencia dos adolescentes, que creen que "todo empieza en la educación en casa". "La igualdad empieza en el hogar, sigue en los trabajos, donde se debe luchar contra la brecha salarial y contra las desigualdades laborales, y acaba en los cargos de representación, donde las mujeres deben ser más", han explicado, para gritar que un mundo liderado por mujeres sería "más justo y pacifico". Dos jóvenes en el 8M con la pancarta "la igualdad empieza en el hogar" M.M