8M | Las mejores imágenes de las manifestaciones por el Día de la Mujer

Un año más, el feminismo ha vuelto a sacar a la calle a miles de personas en medio centenar de manifestaciones por toda España este 8M, Día de la Mujer. La convocatoria este año ha estado marcada por el "No a la guerra" tras el inicio del conflicto en Irán y Oriente Medio, así como por la respuesta a la reacción feminista en auge y a la reciente oleada de casos de acoso sexual y violencia sexual, que afectan especialmente a la política.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, se han celebrado manifestaciones separadas, una división del feminismo que se viene dando desde hace un lustro y que tiene como principales puntos de fricción la prostitución o los derechos trans. Pero a pesar de las diferencias, en todas ellas se ha elevado un grito común contra la discriminación en el hogar, en el trabajo, y el foco compartido ha sido la denuncia de la amenaza del "imperialismo" y el "fascismo" a los derechos de las mujeres en todo el mundo.

Feminismo "internacionalista" y "antifascista" en Madrid En Madrid, como viene ocurriendo en los últimos años se han celebrado dos manifestaciones. La convocada por la Comisión 8M, más multitudinaria y con un enfoque inclusivo hacia las personas trans, ha discurrido entre Atocha y la calle Sevilla y ha tenido como lema "Feministas antifascistas, somos más en todas partes". Manifestación convocada por la Comisión 8M en Madrid, en Cibeles EFE/ Mariscal Mientras, por la Gran Vía de Madrid ha discurrido la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, con un mayor foco en la abolición de la prostitución. Su lema es, de hecho, "¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas! Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista". Entre los lemas coreados, se escucha "Onlyfans, explotación sexual", "Mi vientre no se compra, mi cuerpo no se alquila" y "ninguna mujer nace para ser puta". Manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) con motivo del 8 de marzo EFE/Rodrigo Jiménez

Manifestaciones multitudinarias en toda España Más allá de Madrid, se han celebrado numerosas marchas en decenas de ciudades españolas. La de Pamplona ha sacado a la calle a miles de personas con un llamamiento a construir "otro mundo desde el feminismo". Multitudinaria marcha en Pamplona EFE/ Jesús Diges En Barcelona, dos jóvenes portan una pancarta en la que se lee, tachado "Protege a tu hija", mientras que se recalca: "Educa al hijo". Vista de la manifestación del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrada en Barcelona. EFE/Quique García "No me cuida la Policía, me cuidan mis amigas", se puede leer en un cartel en la marcha feminista convocada en Toledo. Manifestación convocada por la Plataforma 8M de Toledo en el Día Internacional de la Mujer EFE/Ángeles Visdómine

Homenaje a Gisèle Pelicot: "La vergüenza tiene que cambiar de bando" En distintas manifestaciones se han podido ver carteles en homenaje a Gisèle Pelicot, víctima de años de violaciones por parte de su marido y decenas de hombres en Francia. Las palabras que pronunció al inicio de su mediático juicio, "La vergüenza tiene que cambiar de bando", se han convertido ya en todo un clásico del repertorio de lemas del feminismo. Manifestación convocada por la Plataforma 8M de Toledo en el Día Internacional de la Mujer EFE/Ángeles Visdómine "Su horror demuestra la sociedad machista en la que vivimos. Hay que educar a los niños y más jóvenes para que entiendan que nuestro cuerpo es nuestro y solo nuestro", decía a RTVE Noticias Lourdes, una de las manifestantes en la marcha de la Comisión 8M de Madrid, ante la mirada atenta de sus dos hijos pequeños.

El Gobierno pone el foco en el retroceso en derechos Desde el Gobierno han puesto el foco este año en la necesidad de hacer frente a la amenaza a los derechos adquiridos en los últimos años por el feminismo. En la foto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, porta una pancarta con el lema 'No dejaremos que el pasado avance' durante la manifestación de Valladolid. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, porta pancarta con lema 'No dejaremos que el pasado avance' durante una manifestación convocada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid por el Día de la Mujer Photogenic/Claudia Alba Photogenic/Claudia Alba / Europa Press