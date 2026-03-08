8M | Las mejores imágenes de las manifestaciones por el Día de la Mujer
- Miles de mujeres ponen el foco en parar las guerras y al "fascismo" en marchas por toda España
- Sigue en directo las manifestaciones por el Día de la Mujer
Un año más, el feminismo ha vuelto a sacar a la calle a miles de personas en medio centenar de manifestaciones por toda España este 8M, Día de la Mujer. La convocatoria este año ha estado marcada por el "No a la guerra" tras el inicio del conflicto en Irán y Oriente Medio, así como por la respuesta a la reacción feminista en auge y a la reciente oleada de casos de acoso sexual y violencia sexual, que afectan especialmente a la política.
En ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, se han celebrado manifestaciones separadas, una división del feminismo que se viene dando desde hace un lustro y que tiene como principales puntos de fricción la prostitución o los derechos trans. Pero a pesar de las diferencias, en todas ellas se ha elevado un grito común contra la discriminación en el hogar, en el trabajo, y el foco compartido ha sido la denuncia de la amenaza del "imperialismo" y el "fascismo" a los derechos de las mujeres en todo el mundo.
Feminismo "internacionalista" y "antifascista" en Madrid
En Madrid, como viene ocurriendo en los últimos años se han celebrado dos manifestaciones. La convocada por la Comisión 8M, más multitudinaria y con un enfoque inclusivo hacia las personas trans, ha discurrido entre Atocha y la calle Sevilla y ha tenido como lema "Feministas antifascistas, somos más en todas partes".
Mientras, por la Gran Vía de Madrid ha discurrido la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, con un mayor foco en la abolición de la prostitución. Su lema es, de hecho, "¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas! Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista". Entre los lemas coreados, se escucha "Onlyfans, explotación sexual", "Mi vientre no se compra, mi cuerpo no se alquila" y "ninguna mujer nace para ser puta".
Manifestaciones multitudinarias en toda España
Más allá de Madrid, se han celebrado numerosas marchas en decenas de ciudades españolas. La de Pamplona ha sacado a la calle a miles de personas con un llamamiento a construir "otro mundo desde el feminismo".
En Barcelona, dos jóvenes portan una pancarta en la que se lee, tachado "Protege a tu hija", mientras que se recalca: "Educa al hijo".
"No me cuida la Policía, me cuidan mis amigas", se puede leer en un cartel en la marcha feminista convocada en Toledo.
Homenaje a Gisèle Pelicot: "La vergüenza tiene que cambiar de bando"
En distintas manifestaciones se han podido ver carteles en homenaje a Gisèle Pelicot, víctima de años de violaciones por parte de su marido y decenas de hombres en Francia. Las palabras que pronunció al inicio de su mediático juicio, "La vergüenza tiene que cambiar de bando", se han convertido ya en todo un clásico del repertorio de lemas del feminismo.
"Su horror demuestra la sociedad machista en la que vivimos. Hay que educar a los niños y más jóvenes para que entiendan que nuestro cuerpo es nuestro y solo nuestro", decía a RTVE Noticias Lourdes, una de las manifestantes en la marcha de la Comisión 8M de Madrid, ante la mirada atenta de sus dos hijos pequeños.
El Gobierno pone el foco en el retroceso en derechos
Desde el Gobierno han puesto el foco este año en la necesidad de hacer frente a la amenaza a los derechos adquiridos en los últimos años por el feminismo. En la foto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, porta una pancarta con el lema 'No dejaremos que el pasado avance' durante la manifestación de Valladolid.
La ola de casos de acoso y abuso centra las protestas
El alcalde de Móstoles, el exministro José Luis Ábalos, Iñigo Errejón o el exdirector de la Policía aparecen en una pancarta con el lema 'Hombres al mando = puteros acosando violando'. Las marchas tienen lugar en plena oleada de casos de acoso sexual y agresiones por parte de políticos y hombres de poder. En la imagen también se puede ver una mención al pederasta Jeffrey Epstein en otro cartel, ambos en la manifestación abolicionista de Madrid.