Guerra de Irán, última hora en directo | El precio del petróleo sigue su escalada ante el estancamiento de las negociaciones
- Trump asegura que Irán quiere abrir el estrecho de Ormuz "tan pronto como sea posible"
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 62 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase hace una semana su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.
En Líbano, Israel continúa sus ataques y ya han muerto más de 2.530 personas.
Estas son las últimas novedades:
- Trump asegura que Irán quiere abrir el estrecho de Ormuz "tan pronto como sea posible"
- El presidente de EE.UU. carga contra el canciller alemán, que dijo que Irán estaba "humillando" a EE.UU.: "¡No sabe de lo que habla!"
- Teherán acusa a Estados Unidos de actuar como "piratas" y "terroristas" con su bloqueo naval
- Emiratos Árabes anuncia que abandona la OPEP
- El Ejército israelí continúa bombardeando Líbano y destruyendo viviendas e infraestructuras en el sur
Guerra de Irán, última hora en directo
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Más de un centenar de sanitarios muertos en Líbano desde marzo
El ministro de Salud Pública del Líbano, Rakan Nasseredine, ha condenado el bombardeo contra los rescatistas y ha indicado de que con ello se eleva a más de un centenar el número de trabajadores del sector sanitario muertos desde el inicio del conflicto a comienzos de marzo. "Nuestros paramédicos no son meros números y no permitiremos que estos crímenes queden impunes. Se exigirán responsabilidades y la justicia prevalecerá inevitablemente, aunque lleve tiempo", ha afirmado Nasseredine en una nota, según recoge EFE. Todo ello se produce pese al alto el fuego acordado entre el Líbano e Israel, en vigor desde hace casi dos semanas y previsto al menos hasta mediados de mayo. Tanto las tropas israelíes como el grupo chií libanés siguen atacándose en medio de la tregua.
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Al menos ocho muertos, entre ellos tres paramédicos, en ataques israelíes en Líbano
Al menos ocho personas han muerto en ataques de Israel contra el sur del Líbano, informa EFE. Entre ellas, hay tres miembros de la Defensa Civil que estaban realizando labores de rescate. Otras 30 han resultado heridas, incluidos dos soldados del Ejército libanés. Según el Centro de Operaciones de Emergencia, los tres paramédicos han perdido la vida, junto a otras dos personas en Majdal Zoun, donde se ha producido el bombardeo más intenso. Otros dos ataques más han ocurrido en Jouayya y Jibchit, causando un muerto y 15 heridos, y dos muertos y 13 heridos, respectivamente.
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El precio del petróleo sigue su escalada ante el estancamiento de las negocioaciones
El barril de petróleo brent para entrega en junio subió este martes un 2,80 %, hasta superar los 111 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y pese al anuncio de salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y OPEP+. El precio del crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó en 111,26 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que supone un avance de 3,03 dólares con respecto a la jornada anterior, correspondiente al pasado viernes, cuando finalizó en 108,23 dólares. (Fuente: Efe).
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.