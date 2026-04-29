Guerra de Irán, última hora en directo | El precio del petróleo sigue su escalada ante el estancamiento de las negociaciones

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 62 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase hace una semana su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, Trump ha rechazado la última propuesta iraní de dejar la negociación del plan nuclear para el final.

En Líbano, Israel continúa sus ataques y ya han muerto más de 2.530 personas.

Estas son las últimas novedades:

Trump asegura que Irán quiere abrir el estrecho de Ormuz "tan pronto como sea posible"

El presidente de EE.UU. carga contra el canciller alemán, que dijo que Irán estaba "humillando" a EE.UU.: "¡No sabe de lo que habla!"

Teherán acusa a Estados Unidos de actuar como "piratas" y "terroristas" con su bloqueo naval

Emiratos Árabes anuncia que abandona la OPEP

El Ejército israelí continúa bombardeando Líbano y destruyendo viviendas e infraestructuras en el sur