Francia pide al gigante energético TotalEnergies repartir sus beneficios "excepcionales" de la guerra en Oriente Medio

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha instado este miércoles al gigante energético TotalEnergies a repartir entre los consumidores las ganancias "excepcionales" que está obteniendo debido a la guerra en Oriente Medio, que ha provocado la escalada del precio de los carburantes.

Lo ha hecho después de que la multinacional haya anunciado esta misma jornada un beneficio de 5.810 millones de dólares (4.963 millones de euros al cambio actual) de beneficios en el primer trimestre del año, un incremento del 51% respecto al mismo periodo de 2025.

Lecornu, que respondía a una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Senado, ha mostrado su preferencia porque esos beneficios vayan directamente a los consumidores, y se ha referido al dispositivo que TotalEnergies ha puesto en marcha desde el comienzo de esta crisis para poner un tope al precio al que vende la gasolina y el gasóleo en sus estaciones de servicio en Francia.

"Los resultados excepcionales plantean la cuestión de una redistribución excepcional y proporcionada… siendo una opción a través de medios fiscales. No hay puertas cerradas", ha declarado después de que el Partido Socialista propusiera una ley que impone un impuesto mínimo del 20% sobre los beneficios extraordinarios relacionados con la crisis.

El primer ministro ha defendido que "TotalEnergies tiene que posicionarse de una u otra forma sobre la manera de redistribuir". Aplicar un impuesto a esos beneficios es la opción que más se ha utilizado en el pasado en el país galo.

El año pasado, la empresa energética no pagó impuestos en Francia, ya que sus beneficios comerciales se registran principalmente en Suiza. Sus refinerías francesas registraron pérdidas.

Tope al diésel y gasolina La portavoz del Gobierno y ministra de Energía, Maud Bregeon, había pedido unas horas antes a TotalEnergies que mantuviera los topes que aplica, pero Lecornu ha advertido de que el Ejecutivo no descarta ninguna opción. Como una forma de gesto comercial pero también para calmar el debate político en el que se reclama que se le imponga una tasa excepcional, el gigante petrolero francés decidió aplicar en sus gasolineras francesas un tope de 1,99 euros en el precio de venta de la gasolina y de 2,25 para el diésel por la guerra en Oriente Medio. La subida de los combustibles activa la 'guerra' de descuentos para fidelizar clientes en un contexto de incertidumbre Ruth Drake En este marco, el primer ministro de Francia se ha referido a un posible impuesto nacional o a la iniciativa de cinco países de la Unión Europea para crear una tasa europea que gravaría los beneficios excepcionales del sector. Por otro lado, Lecornu ha insistido en negar las alegaciones de la extrema derecha de que el Estado está sacando partido de esta crisis en términos de recaudación y ha descalificado las "cifras surrealistas" que han hecho circular. La subida de los precios de los carburantes ha supuesto un incremento de recaudación de 170 millones de euros por los impuestos, ha dicho, y ha anunciado que todo el dinero se dedicará a los dispositivos de apoyo que se han creado para los colectivos más afectados, como agricultores, pescadores o transportistas. "Cada euro adicional de fiscalidad se va a dedicar a los mecanismos de ayuda directa", ha asegurado.