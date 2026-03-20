La subida de los combustibles activa la 'guerra' de descuentos para fidelizar clientes en un contexto de incertidumbre

El bolsillo de muchos conductores se resiente cada día con el alza de los carburantes, más aún con las vacaciones de Semana Santa en el horizonte. Mientras la gasolina y el diésel siguen disparándose por los efectos de la guerra en Oriente Medio, las grandes gasolineras empiezan a mover ficha para incentivar el consumo en un escenario de shock de precios e incertidumbre. Esto podría derivar en una 'guerra' de descuentos por parte de grandes compañías similar a la que se dio tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En esta ocasión, la primera en hacerlo ha sido Repsol. La energética —que abarca los mercados del crudo, gas y electricidad— ha anunciado que amplía de forma temporal sus descuentos a particulares y transportistas fidelizados. A ella podrían sumarse otras competidoras, como ocurrió hace cuatro años. Rebajas como esta pueden suponer cierto ahorro para la clientela, pero... ¿Cuál es la 'cara B' de esta medida y cómo puede afectar al mercado?

Captar clientela en un contexto de incertidumbre y 'shock' de precios Esta iniciativa está pensada para que conseguir que el escenario actual no repercuta negativamente en las cuentas de estas compañías. "Detrás de ello, se busca proteger el volumen de ventas, reforzar la fidelización de sus clientes y capturar cuota de mercado", explica a RTVE Noticias Víctor Fermosel, experto en energía y analista en la consultora Tactio España. Para él, la medida tiene un fin claro: evitar que los conductores acudan a las gasolineras low cost y proteger su campaña de Semana Santa. Además, señala que el momento para lanzarla tampoco es producto del azar, ya que busca responder al shock de precios en un escenario de malestar de los consumidores y el alza de precios. Desde el ataque de Estados Unidos a Irán el 28 de febrero, la gasolina de 95 se ha encarecido un 19% y cuesta 1,76 euros de media en España. El diésel se ha disparado un 31%, hasta 1,90 euros por litro. Por tanto, esta ampliación de descuentos podría beneficiar a algunos clientes, pero Fermosel remarca que es un ahorro "condicionado" que lo notarán quienes paguen de una determinada manera y tengan otros productos contratados. "Esa sería la 'cara B': ofrecer el mejor precio al consumidor que está más comprometido con la compañía y que más servicios contrata", matiza. Precio de la gasolina y el diésel hoy: cuánto han subido desde el ataque a Irán DatosRTVE

A la espera de la reacción del resto de compañías Aparte del ticket final, esta iniciativa puede repercutir en el mercado. Con estas bonificaciones, las grandes petroleras estrechan el margen comercial dentro de su nicho, algo por lo que Repsol, Solred y Campsa ya fueron sancionadas en 2022 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por tanto, como indica el experto, "el descuento podría ser beneficioso para algunos consumidores individuales; para el mercado y su competencia, igual no tanto". Pese a esta multa, Fermosel ve "bastante probable" que otras energéticas decidan ahora, con el petróleo y los carburantes in crescendo, llevar a cabo iniciativas similares a la de Repsol para mantener su cartera de clientes. "¿Va a ser una medida igual? No creo, porque no pueden permitirse dar la imagen de que actúan solamente cuando ven que a otro le ha funcionado", explica, de modo que no sería extraño ver próximos anuncios de promociones o límites temporales por parte de estas empresas con respecto al combustible.