Agricultores, pescadores y transportistas piden al Gobierno medidas para corregir la subida del combustible profesional

Agricultores, pescadores y transportistas denuncian la subida del gasóleo profesional tras la guerra en Oriente Medio y piden medidas al Gobierno para corregir el encarecimiento de los combustibles de los que depende su actividad.

Por un lado, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) habla de "especulación", ya que indican que actualmente no existe una alteración en la cadena de suministro actual que justifique la subida "brusca" e "inmediata" que están notando. Según sus datos, en la última semana el precio del gasóleo agrícola o gasóleo B se ha disparado un 41% y ha pasado de 0,85 a 1,20 euros por litro.

Desde COAG explican que el combustible que actualmente venden los distribuidores lo adquirieron antes del conflicto y que su encarecimiento responde a una "anticipación especulativa" y no a una "escasez real". "Los distribuidores están repercutiendo en el agricultor un riesgo potencial sobre suministros futuros, cargando ese coste sobre el stock que ya tienen en almacén y que compraron con el precio anterior", defienden en un comunicado donde también señalan un alza del 20% de la urea, uno de los principales fertilizante nitrogenados, que ha pasado de costar 500 a 600 euros por tonelada.

El transporte de mercancías pide "revisar" temporalmente la fórmula para actualizar precios Por otro lado, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) señala que los carburantes siguen siendo el principal coste para las compañías de transporte y que la reciente subida por el conflicto en Oriente Medio está generando una "presión económica significativa" para el sector. Por ello, en un comunicado defienden que es necesario "revisar" y "adaptar" la fórmula de cálculo vigente para actualizar el precio del combustible, todo ello para reflejar de forma más ajustada el peso real del carburante dentro de la estructura de costes de las empresas. Así, han trasladado esta petición al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La pesca de arrastre, al límite El presidente de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, ha advertido que el encarecimiento del gasóleo pesquero —que ha pasado de 65 céntimos por litro a 95 en una semana— está asfixiando especialmente a la pesca de arrastre, donde las embarcaciones consumen entre 600 y 900 litros diarios, lo que supone un gasto semanal de hasta 5.000 euros teniendo en cuenta los valores actuales. "Para muchas embarcaciones no es viable salir a faenar", ha afirmado Abad en declaraciones a los medios y ha explicado que algunos pescadores podrían reservar sus limitados días de pesca a la espera de que los precios bajen. En esta situación, reclaman a la Generalitat ayudas directas similares a las activadas en el inicio de la guerra de Ucrania. Los armadores de Vigo, en Galicia, también han mostrado su "profunda preocupación" ante esta situación y piden "medidas extraordinarias". La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) advierte que el combustible se ha encarecido un 72% en una semana: su coste no sobrepasaba los 0,555 euros por litro en 2025 y principios de 2026, y actualmente ha alcanzado 1,10 euros por litro en algunas tomas realizadas en Irlanda y los 0,991 euros por litro en Vigo. "Este repunte sitúa nuevamente a la flota ante niveles de costes similares o incluso superiores a los registrados durante la crisis energética de 2022", expone la organización, refiriéndose a la guerra en Ucrania. Además, exponen que, aparte del incremento en el precio, también han notado problemas de disponibilidad de combustible y han tenido dificultades para abastecerse en Irlanda el pasado fin de semana. Con todo, ARVI plantea mecanismos para reducir el coste del carburante, movilizar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para compensar el incremento de costes y ayudas para paradas temporales de actividad.