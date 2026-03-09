La UE otea una crisis de precios por la energía, pero "no preocupa la seguridad de suministro"

Una crisis de precios por la energía acecha a la Unión Europea como consecuencia de la guerra en Oriente Medio iniciada por Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la situación es distinta al anterior shock por la guerra de Rusia en Ucrania. "Estamos en un momento muy malo, pero no estamos repitiendo donde estábamos en 2021. A nivel europeo no tenemos preocupaciones de seguridad de suministro", ha advertido la analista política de la Representación de la Comisión Europea en España, Paula Ceballos, en un mesa redonda organizada este lunes por el Club Español de la Energía y la patronal gasista Sedigas.

Ceballos ha explicado que Catar, que ha cortado sus exportaciones de gas por los ataques iraníes, no es uno de los principales proveedores de los Veintisiete, salvo en el caso de Polonia, y ha recalcado la diferencia con el corte del gas ruso. "Algunos países tenían la posibilidad muy real de que en determinado momento, si no había, tener que decir a cierta industria: 'tú paras hoy porque necesito el gas para servicios básicos'". Aquella crisis se agravó a partir de febrero de 2022 por el inicio de la invasión rusa, pero comenzó meses antes, en 2021, cuando "ya desde el verano" Gazprom, la empresa estatal de gas natural rusa, "estaba manipulando los mercados y ya subieron mucho los precios".

El barril de Brent, de referencia en Europa, se ha disparado este lunes más del 17% y supera los 100 dólares por primera vez desde 2022, mientras que el gas se ha llegado a encarecer casi un 17% y superar los 62 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado TTF de referencia en Europa. "El viernes estábamos al borde del abismo y este fin de semana hemos dado un gran paso adelante", ha resumido el investigador del Real Instituto Elcano Gonzalo Escribano en esa misma mesa redonda, bajo el título "El trilema energético: retos y oportunidades para el sector gasista español en el contexto europeo".

La tentación de volver a comprar gas ruso En el acto celebrado en Madrid, Escribano ha coincidido con Ceballos al concluir que la preocupación actual tiene más que ver con los precios que con el abastecimiento. No obstante, ha insistido en que la "seguridad de suministro" debe ser el principal objetivo de la UE, con el "trilema" de garantizarla a corto, medio y largo plazo. Para el último no ha tenido dudas: "el camino es seguir perseverando en gases renovables, electrificación renovable...", ha dicho. Pero, ¿qué hay de los precios de la energía en los próximos días y los próximos meses? "Vamos a tener que tomar otras medidas. Esperemos que no volvamos al gas ruso, sinceramente. Ese es mi gran temor", ha añadido, y ha recomendado, de momento, "aguantar el tirón". El pasado viernes, Rusia anunció que redirigirá parte del gas natural licuado que suministra a Europa a otros mercados en Asia. Esto podría acelerar las consecuencias de la decisión de la UE de terminar progresivamente con las importaciones de gas ruso, con la fecha límite en finales de 2027. No obstante, fuentes del sector aclararon a RTVE que es poco probable que el Kremlin suspenda contratos vigentes, porque las indemnizaciones son elevadas. En el caso español, los compromisos llegan hasta el 31 de diciembre de 2026.