Guerra de Irán, última hora en directo: los ataques de ambos bandos a plantas energéticas intensifican la crisis de precios
- Netanyahu desliza la posibilidad el envío de tropas sobre el terreno
- El primer ministro israelí exculpa a Trump del ataque al yacimiento de gas de South Pars
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este viernes 21 días, en los que han muerto más de 3.000 personas en los países afectados. Las infraestructuras energéticas han pasado a estar en primera línea de frente tras el ataque israelí sobre el campo de gas de South Pars, que comparten Irán y Catar, a lo que Teherán ha contestado con un bombardeo contra el mayor complejo de producción de gas del mundo, el de Ras Laffan, en Catar, que produce una quinta parte del gas natural licuado del mundo, y un ataque contra una refinería en Haifa, Israel.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido que su Gobierno actuó solo y sin coordinación con Estados Unidos al bombardear South Pars y que su aliado Donald Trump le ha pedido que cese en este tipo de ataques. También el mandatario norteamericano ha confirmado este extremo, en el marco de una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra de Japón.
- Irán avisa de que no ha respondido con toda su fuerza y promete "cero contención" si sufre otro ataque
- Un bombardeo iraní alcanza instalaciones petroleras en la ciudad israelí de Haifa
- Arabia Saudí informa de ataques contra su infraestructura petrolera en el mar Rojo
- Israel confirma los primeros bombardeos contra objetivos iraníes en el mar Caspio
- Trump afirma que EE.UU. desconocía que Israel atacaría un campo de gas en Irán
- Netanyahu admite que Israel actuó por su cuenta al atacar el yacimiento de South Pars y Trump le ha pedido que no lo repita
- El gobierno iraní parece intacto, aunque debilitado, según el jefe de inteligencia estadounidense
- Kaja Kallas confirma contactos diplomáticos con Irán
- El Consejo Europeo se reúne en Bruselas para acordar una postura común sobre el conflicto y la crisis energética
- El balance de víctimas mortales en el Líbano supera ya el millar
Guerra de Irán, última hora en directo
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Macron reitera que Francia no participará "en ninguna apertura por la fuerza" de Ormuz.
El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró este jueves que Francia tiene una posición "estrictamente defensiva" y que no participará "en ninguna apertura por la fuerza" del estrecho de Ormuz mientras persistan los ataques. Así lo afirmó durante una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes europeos en Bruselas, dominada por la guerra en Oriente Medio, y en la que los Veintisiete rechazaron unánimamente por ahora el envío de ayuda militar a Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, por el que transita en condiciones normales el 20 % del petróleo mundial.
"La posición de Francia es estrictamente defensiva. Su objetivo es proteger a nuestros ciudadanos y nuestros intereses, apoyar a nuestros aliados regionales y preservar la libertad de navegación y la soberanía marítima, y hacer todo lo posible para contribuir a la distensión", dijo el presidente francés.
Asimismo, aseguró que "una vez que la situación se haya calmado, Francia está dispuesta, junto con otras naciones, a asumir la responsabilidad de un sistema de escolta de buques en el estrecho, en el marco de una misión que no pretende ser una acción de fuerza y que deberá ser objeto de consultas y acuerdos con Irán".
Dicha misión, añadió, "implica asociar a todos los actores del sector marítimo, tanto transportistas como aseguradoras". "En cambio, no participaremos en ninguna apertura por la fuerza del estrecho en el contexto de operaciones bélicas y bombardeos", reiteró.
Por otro lado, Macron mencionó que Francia pretende "poner a prueba a los principales socios, y en particular a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU", sobre "la posibilidad de contar con un marco de la ONU sobre lo que queremos hacer en Ormuz".
El presidente francés dijo haber hablado con el primer ministro indio, Narendra Modi, esta misma mañana para "intercambiar opiniones" sobre esta operación, y que han iniciado "un proceso exploratorio". "Veremos en los próximos días si tiene posibilidades de prosperar", dijo el francés, que sin dar más detalles se mostró optimista en que "es algo que podría ayudar en este sentido".
Macron recalcó también que los líderes comunitarios han adoptado hoy en la cumbre una petición para la "aplicación inmediata de una moratoria sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles, en particular las energéticas y las hidráulicas" en el contexto de la escalada bélica en Oriente Medio.
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Merz y Meloni dicen que solo contribuirían a misión en Ormuz cuando acabe el conflicto Bruselas.
Los líderes de Alemania y de Italia, Friedrich Merz y Giorgia Meloni, afirmaron que estarían dispuestos a enviar apoyo a una eventual misión para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, pero solo cuando se ponga fin al conflicto en Oriente Medio.
El canciller alemán reiteró en este contexto que Alemania "podría participar en medidas de seguridad" en esa vía marítima, "pero solo cuando el conflicto llegue a su fin". La primera ministra italiana se manifestó en términos similares. "Quiero ser clara porque me parece que ha habido algunas interpretaciones un poco forzadas. Nadie piensa en una misión de Italia para forzar el desbloqueo del estrecho”, dijo tras la cumbre.
Lo que se plantea su Gobierno es que, "cuando se den las condiciones, y razonablemente en una fase posterior al conflicto, cómo ofrecer una contribución, de acuerdo con las partes, para defender la libertad de navegación", añadió.
En las conclusiones adoptadas en la cumbre, la UE pide salvaguardar el espacio aéreo en Oriente Medio, una moratoria en los ataques contra instalaciones energéticas y de agua y "garantizar la seguridad marítima y el respeto de la libertad de navegación en Ormuz", lo que contrasta con la negativa común a enviar el apoyo militar que reclamaba Estados Unidos. Los Veintisiete pidieron además "reforzar con más recursos" las dos operaciones de defensa marítima que tienen en la región, Aspides y Atalanta, pero dentro de sus "respectivos mandatos" en el Mar Rojo y el Índico.
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Pezeshkian advierte de destrucción de "las normas jurídicas globales" con la actual guerra.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió este viernes de la destrucción de "las normas jurídicas globales" en la actual guerra por las acciones de Israel y Estados Unidos. En un mensaje en X, Pezeshkian denunció que Israel se caracteriza por "el terrorismo de Estado", pero que la agresión estadounidense contra Irán y el asesinato de Alí Jameneí "sientan un precedente en las disputas internacionales que destruirá las normas jurídicas globales".
"Si el mundo no se mantiene firme, las consecuencias serán devastadoras", alertó el presidente de Irán. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán han acabado con la vida de numerosos dirigentes iraníes, entre ellos el líder supremo Jameneí, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves en una rueda de prensa que Irán, tras veinte días de campaña militar, "ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos". Netanyahu aseguró que Israel está "ganando e Irán está siendo diezmado", señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán.
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Ralentización de la producción de automoviles en India por falta de gas.
Los fabricantes de automóviles y los proveedores de componentes de India se están preparando para ralentizaciones en la producción y disrupciones en las líneas de montaje, ya que el conflicto en Irán está estrangulando la disponibilidad de gas, amenazando el crecimiento del tercer mayor mercado automotriz del mundo.
La interrupción llega en un momento en que la demanda de automóviles en India está alcanzando niveles récord, con ventas que se espera superen los 4,5 millones de unidades en el actual año fiscal que termina el 31 de marzo, dejando poco inventario sobrante a fabricantes y distribuidores. “En este momento se trata de sobrevivir. Ante todo, debemos asegurarnos de que la producción continúe. Las existencias de reserva no durarán mucho”, dijo un alto ejecutivo de un importante fabricante de automóviles.
India depende en gran medida de Oriente Medio para su suministro energético, importando el 50% de sus necesidades de gas natural, principalmente de Catar, que se ha visto obligado a cerrar su refinería tras una ola de ataques iraníes. Los envíos de petróleo y gas a través del Estrecho de Ormuz también se han desplomado tras los ataques iraníes a embarcaciones.
Aunque India está trabajando para asegurar gas de Estados Unidos, Noruega y Rusia, el gobierno ha priorizado el suministro a los hogares por encima de las fábricas. En las plantas del sector automotriz, el combustible es crítico para procesos de alta temperatura como la forja y la fundición, así como en los talleres de pintura.
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Desmantelada una 'red terrorista' por Emiratos Árabes.
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijeron el viernes que habían desmantelado una “red terrorista” financiada y operada por Hezbolá (de Líbano) e Irán, y que habían arrestado a sus miembros. Según la agencia estatal de noticias, la red estaba involucrada en “blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y amenazas a la seguridad nacional”.
No ha habido declaraciones inmediatos por parte de Hezbolá ni de Irán. Desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, Teherán ha lanzado ataques a gran escala con misiles y drones en todo el Golfo, siendo los EAU uno de los países más atacados.
Los funcionarios emiratíes afirman que cientos de ataques han sido dirigidos contra el país, alcanzando instalaciones petroleras, puertos y zonas cercanas a grandes centros urbanos. Los EAU se han opuesto durante mucho tiempo a los grupos islamistas políticos.
“La red había estado operando dentro del país bajo una cobertura comercial ficticia y buscaba infiltrarse en la economía nacional y llevar a cabo planes externos que amenazaban la estabilidad financiera del país”, dijo la agencia estatal de noticias de los EAU.
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La UE pide una moratoria de los ataques a instalaciones energéticas y de agua en Irán.
La Unión Europea (UE) abogó este jueves por una desescalada en Oriente Medio y por el respeto del derecho internacional, y en ese contexto solicitó una moratoria de los ataques contra las instalaciones energéticas y de agua en Irán.
En unas conclusiones adoptadas durante la cumbre europea celebrada en Bruselas, los Veintisiete pidieron reforzar las operaciones marítimas europeas Aspides y Atalanta con más activos, pero dentro de sus actuales mandatos en el mar Rojo y el Índico occidental, sin expandir su área de acción al estrecho de Ormuz, según figura en unas conclusiones adoptadas en una cumbre europea.
Recordaron la necesidad de salvaguardar el espacio aéreo regional y garantizar la seguridad marítima y el respeto a la libertad de navegación y condenaron "cualquier acto que amenace la navegación o impida que los buques entren y salgan del estrecho de Ormuz".
Alertaron también de que los acontecimientos en Irán y en la región en general "amenazan la seguridad regional y mundial" y abogaron por "la desescalada y la máxima moderación, la protección de la población civil y la infraestructura civil, y el pleno respeto del derecho internacional por todas las partes".
Los mandatarios de la Unión incidieron asimismo en la condena "enérgica" de los ataques militares de Irán contra países de la región y expresaron su solidaridad con los afectados. E instaron a Irán y a sus aliados "a cesar de inmediato estos ataques y a respetar la soberanía e integridad territorial de los países de la región".
Además, subrayaron "la importancia de la acción concertada para ayudar a los socios a fortalecer las capacidades de defensa aérea y contra drones" y que Ucrania esté dispuesta a proporcionar apoyo y conocimientos sobre sistemas de defensa aérea y contra drones a los países del Golfo.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.