La ubicación del portaaviones Charles de Gaulle, al descubierto: cuando la app Strava revela información secreta

La publicación en la aplicación para deportistas Strava de la carrera de un oficial ha desvelado la posición exacta del portaaeronaves nuclear francés Charles de Gaulle, desplegado en el Mediterráneo oriental en el contexto del conflicto entre Israel y Estados Unidos con Irán. En VerificaRTVE te explicamos cómo han llegado estos datos a internet y las consecuencias que tiene un gesto aparentemente inocente como compartir el deporte que hacemos.

El periódico francés Le Monde ha contado la historia del oficial francés que el pasado 13 de marzo salió a correr en su lugar de trabajo y publicó el recorrido en la aplicación Strava. "Poco más de 7 kilómetros en 35 minutos", precisa el periódico. La noticia es que esa carrera tuvo lugar en el portaaeronaves Charles de Gaulle desplegado en el Mediterráneo y cuya posición exacta quedó al descubierto. El ministerio francés de Defensa había comunicado el despliegue del Grupo aeronaval en el Mediterráneo oriental, pero no con la precisión que el militar ha facilitado al compartir su entrenamiento a bordo.

Captura de la ruta del militar francés publicada por el periódico Le Monde Le Monde / VerificaRTVE

De Oriente Medio a Siria o Suecia Strava es una aplicación deportiva para registrar los entrenamientos en distintos deportes y que permite geolocalizar un recorrido, publicar y compartir esa actividad. Cuenta con más de 150 millones de usuarios de 185 países, según los datos de la propia app, que asegura que entre sus usuarios hay personas que dan "caminatas por el barrio" y otras que logran "victorias de etapa en el Tour". Su sede está en California (EE.UU.). No es la primera vez que la publicación de los entrenamientos por parte de militares o de personas con trabajos relacionados con la seguridad desliza información sensible. El periódico Le Monde publicó en enero de 2025 el caso de la tripulación de submarinos nucleares franceses, cuyo uso de la app en cuestión permitió situarlos en una base de la Armada de su país. También el año pasado los guardaespaldas del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, compartieron sus entrenamientos y sus ubicaciones. Reportajes 5 continentes Reportajes 5 Continentes - Cuando la app deportiva Strava dejó al descubierto información secreta Escuchar audio En 2018, el uso de esta aplicación permitió situar en el mapa bases militares secretas estadounidenses en países como Siria y Afganistán. María Lázaro Ávila, CEO de la consultoría Mayansi y profesora en el máster de Marketing Digital de la Universidad Complutense de Madrid, explicó el caso en un reportaje del programa '5 continentes' de RNE. "Militares estadounidenses realizaban sus rutinas de entrenamiento, se conectaban con Strava y Strava publicó una función: el mapa de calor. No se identificaba qué persona estaba en qué sitio, simplemente en qué zona geográfica se estaba realizando actividad de usuarios. No te decía 'esto son bases estadounidenses', pero se deducía porque estaba perfectamente marcado el perímetro y una actividad inusual en tierra de nadie", explicó.