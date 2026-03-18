No es un portaaviones de EE.UU. ardiendo por un ataque de Irán, es IA

En el contexto de la guerra actual en Oriente Medio difunden en redes sociales un vídeo de una embarcación en llamas y aseguran que es uno de "los portaaviones con los que amenazó Trump". Es falso. Son imágenes creadas con inteligencia artificial.

"Estos son los portaaviones con los que amenazó Trump; ahora son chatarra", leemos en un mensaje compartido más de 3.300 veces en X desde el 17 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 37 segundos de duración en el que podemos ver un portaaeronaves con focos de llamas y labores de extinción de incendios mientras se escucha una señal de radio en inglés.