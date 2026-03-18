No es un portaaviones de EE.UU. ardiendo por un ataque de Irán, es IA
- No es un soldado americano herido por Irán: esta foto circula desde 2013
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En el contexto de la guerra actual en Oriente Medio difunden en redes sociales un vídeo de una embarcación en llamas y aseguran que es uno de "los portaaviones con los que amenazó Trump". Es falso. Son imágenes creadas con inteligencia artificial.
"Estos son los portaaviones con los que amenazó Trump; ahora son chatarra", leemos en un mensaje compartido más de 3.300 veces en X desde el 17 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 37 segundos de duración en el que podemos ver un portaaeronaves con focos de llamas y labores de extinción de incendios mientras se escucha una señal de radio en inglés.
Este vídeo está generado con inteligencia artificial
No son imágenes de un portaaeronaves estadounidense ardiendo, es un vídeo generado con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos realizado un análisis de la grabación con varias herramientas de detección de IA y todas ellas concluyen que se trata de un contenido creado con esta tecnología. El análisis de Hive Moderation concluye que son imágenes generadas con IA con un 95% de fiabilidad en su predicción. También hemos realizado un análisis con la herramienta Hiya de Invid WeVerify y esta señala que el audio del vídeo tiene dos fragmentos de voz clonada con inteligencia artificial.
El periodista de BBC Verify Shayan Sardarizadeh confirmaba en su perfil de X que las imágenes del portaaeronaves ardiendo están creadas con inteligencia artificial y que este vídeo "no es real". Además, el origen de esta grabación lo encontramos en una cuenta que difunde vídeos creados con IA sin advertir de que lo son. Por ejemplo, este vídeo de Kim Jong-un jugando con misiles o este otro de una ciudad en ruinas con bastantes incongruencias.
En VerificaRTVE te hemos alertado de la desinformación que circula en torno al conflicto en Oriente Medio. Te hemos aclarado que este video no muestra una explosión en Tel Aviv, es Hong Kong en 2025. También te explicamos que esta grabación no corresponde al aeropuerto de Dubái en llamas en la actualidad.