No son ataques iraníes en Tel Aviv, estas imágenes son falsas

En el contexto de la actual guerra en Oriente Medio hay perfiles de redes sociales que aprovechan la situación para difundir fotografías y vídeos falsos que por su espectacularidad se viralizan en tiempo récord. En VerificaRTVE traemos un ejemplo de ello desmontando tres imágenes publicadas por una misma cuenta que superan el millón de visualizaciones. Las presenta como si ocurrieran en Tel Aviv (Israel) como consecuencia de ataques iraníes, pero todas ellas son falsas.

No es un edificio derruido tras el "fallo" de un misil iraní en Tel Aviv, es IA "Última hora. El misil iraní Khaibar Shikan sufrió un fallo técnico: sus ojivas no detonaron en el aire. El resultado: explosiones en cadena dentro de un edificio en Tel Aviv, que provocaron un impacto directo que derrumbó toda la estructura y mató a todos los que se encontraban dentro", leemos en un mensaje de X en inglés difundido desde esta cuenta. Ha sido compartido más de 1.000 veces desde el 16 de marzo. La publicación adjunta un vídeo nocturno de 15 segundos de duración, con más de 2,5 millones de reproducciones, que muestra cómo un misil impacta contra un edificio y lo destruye por completo. Es falso. No es un edificio derruido tras el "fallo" de un misil iraní en Tel Aviv, es IA VerificaRTVE Este vídeo no muestra un edificio derruido tras el "fallo" de un misil en Tel Aviv, está generado con inteligencia artificial (IA). En la propia publicación de X aparece la etiqueta "hecho con IA", que se puede ver justo encima del recuento de interacciones. Asimismo, el periodista de BBC Verify Shayan Sardarizadeh ha advertido desde su perfil de X de que "el vídeo es falso y ha sido generado por inteligencia artificial" y que "tal incidente no ha ocurrido". Una búsqueda inversa de la imagen y por palabras clave constata que no hay registros de que se haya producido un suceso de este tipo.

No es gente huyendo tras el ataque a un edificio "del Mossad en Tel Aviv" "Última hora: Irán ha atacado con un misil pesado el mayor complejo de investigación del Mossad en Tel Aviv, destruyendo por completo el edificio", dice otro mensaje en inglés difundido por el mismo perfil de X que ha sido compartido más de 10.000 veces desde el 16 de marzo. El texto adjunta un vídeo de 16 segundos de duración, con más de 3,8 millones de reproducciones, que aparentemente muestra una grabación hecha desde un balcón en la que se ve a gente que sale corriendo de un edificio semidestruido. Durante la grabación se pueden escuchar diferentes voces y una de ellas dice "come on" ("vamos", en inglés). Es falso. Mensaje de X que difunde un vídeo falso y asegura que es un ataque a un edificio "del Mossad en Tel Aviv" VerificaRTVE No es una grabación real y no hay registros de que se haya producido tal incidente. En VerificaRTVE hemos analizado el audio de este vídeo difundido en X con la herramienta de detección de inteligencia artificial Loccus, del proyecto IVERES, y concluye que es falso con un 100% de confianza en su predicción. Puedes ver el resultado del análisis en la imagen inferior, donde también puedes observar las inconsistencias que presentan las sombras de quienes aparecen huyendo en el vídeo, un error propio de imágenes creadas con IA. A partir del minuto 00:07, las sombras de las palmeras se superponen a las piernas de la gente que corre. Además, hemos hecho una búsqueda inversa de la imagen y búsquedas por palabras clave y hemos constatado que no hay registros de un incidente como el que describe el mensaje de X. Resultado de Loccus y errores detectados en las sombras de los viandantes VerificaRTVE