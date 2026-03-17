No son ataques iraníes en Tel Aviv, estas imágenes son falsas
- Las difunde una misma cuenta de X que suele compartir contenidos desinformativos sobre la actual guerra en Oriente Medio
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En el contexto de la actual guerra en Oriente Medio hay perfiles de redes sociales que aprovechan la situación para difundir fotografías y vídeos falsos que por su espectacularidad se viralizan en tiempo récord. En VerificaRTVE traemos un ejemplo de ello desmontando tres imágenes publicadas por una misma cuenta que superan el millón de visualizaciones. Las presenta como si ocurrieran en Tel Aviv (Israel) como consecuencia de ataques iraníes, pero todas ellas son falsas.
No es un edificio derruido tras el "fallo" de un misil iraní en Tel Aviv, es IA
"Última hora. El misil iraní Khaibar Shikan sufrió un fallo técnico: sus ojivas no detonaron en el aire. El resultado: explosiones en cadena dentro de un edificio en Tel Aviv, que provocaron un impacto directo que derrumbó toda la estructura y mató a todos los que se encontraban dentro", leemos en un mensaje de X en inglés difundido desde esta cuenta. Ha sido compartido más de 1.000 veces desde el 16 de marzo. La publicación adjunta un vídeo nocturno de 15 segundos de duración, con más de 2,5 millones de reproducciones, que muestra cómo un misil impacta contra un edificio y lo destruye por completo. Es falso.
Este vídeo no muestra un edificio derruido tras el "fallo" de un misil en Tel Aviv, está generado con inteligencia artificial (IA). En la propia publicación de X aparece la etiqueta "hecho con IA", que se puede ver justo encima del recuento de interacciones. Asimismo, el periodista de BBC Verify Shayan Sardarizadeh ha advertido desde su perfil de X de que "el vídeo es falso y ha sido generado por inteligencia artificial" y que "tal incidente no ha ocurrido". Una búsqueda inversa de la imagen y por palabras clave constata que no hay registros de que se haya producido un suceso de este tipo.
No es gente huyendo tras el ataque a un edificio "del Mossad en Tel Aviv"
"Última hora: Irán ha atacado con un misil pesado el mayor complejo de investigación del Mossad en Tel Aviv, destruyendo por completo el edificio", dice otro mensaje en inglés difundido por el mismo perfil de X que ha sido compartido más de 10.000 veces desde el 16 de marzo. El texto adjunta un vídeo de 16 segundos de duración, con más de 3,8 millones de reproducciones, que aparentemente muestra una grabación hecha desde un balcón en la que se ve a gente que sale corriendo de un edificio semidestruido. Durante la grabación se pueden escuchar diferentes voces y una de ellas dice "come on" ("vamos", en inglés). Es falso.
No es una grabación real y no hay registros de que se haya producido tal incidente. En VerificaRTVE hemos analizado el audio de este vídeo difundido en X con la herramienta de detección de inteligencia artificial Loccus, del proyecto IVERES, y concluye que es falso con un 100% de confianza en su predicción. Puedes ver el resultado del análisis en la imagen inferior, donde también puedes observar las inconsistencias que presentan las sombras de quienes aparecen huyendo en el vídeo, un error propio de imágenes creadas con IA. A partir del minuto 00:07, las sombras de las palmeras se superponen a las piernas de la gente que corre. Además, hemos hecho una búsqueda inversa de la imagen y búsquedas por palabras clave y hemos constatado que no hay registros de un incidente como el que describe el mensaje de X.
No es una imagen real de "Tel Aviv en llamas"
"Urgente. Tel Aviv está en llamas ahora mismo", dice otra publicación escrita en inglés desde la misma cuenta de X que ha sido compartida más de 5.000 veces desde el 16 de marzo. Acumula más de un millón de visualizaciones. Al mensaje le acompaña una imagen, que aparenta ser una emisión en directo de la cadena catarí Al Jazeera, en la que se ven rascacielos ardiendo por la noche. En la parte superior derecha se ve un rótulo que dice en árabe "Tel Aviv. Directo" y en la esquina inferior derecha el logo de la cadena. Es falso, está generada con IA.
No es una emisión de Al Jazeera que muestre "Tel Aviv en llamas". En VerificaRTVE hemos comprobado mediante Google SynthID que esta imagen está creada con los modelos de inteligencia artificial de Google con un grado de confianza "muy alto", como puedes ver en la imagen inferior. La IA de Google inserta una marca de agua digital llamada SynthID que es invisible para nosotros, pero detectable por Google. Además, hemos seguido los pasos indicados por Google para verificar contenidos creados con dicha marca de agua a través de Gemini. Este chatbot nos ha indicado que, según su análisis, "esta imagen fue editada o generada, total o parcialmente, con IA de Google, ya que contiene una marca de agua SynthID".
El modelo de inteligencia artificial de Google destaca "varias pistas visuales y contextuales" que sugieren que no se trata de una transmisión de noticias auténtica. Destaca "inconsistencias visuales" como que "los patrones de fuego y humo parecen repetitivos" y "la iluminación de los rascacielos no coincide con el intenso resplandor del supuesto incendio masivo". También recalca un hecho que hemos podido comprobar en VerificaRTVE: no hay registros de que Al Jazeera haya informado de los hechos que muestra la imagen de redes.