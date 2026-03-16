Este vídeo de Benjamín Netanyahu es real: no está hecho con IA
- La grabación compartida por el primer ministro israelí no es un bulo, aunque contiene fragmentos editados.
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha publicado este domingo un vídeo desde su perfil de X en respuesta a las informaciones que lo dan por muerto. Las redes sociales se han llenado de mensajes que aseguran que la grabación está creada con inteligencia artificial. No es cierto. Es un vídeo real, con fragmentos editados, y fue grabado en una cafetería de la periferia de Jerusalén.
"Tengo algunas preguntas serias sobre la validez de este descaradamente obvio video con IA", afirma en inglés un mensaje compartido más de 800 veces en X que difunde una grabación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tomando un café. "Hecho con IA para parecer que Satanyaju está vivo", dice otro mensaje en la misma red (1 y 2).
El vídeo no está generado con inteligencia artificial
En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con tres herramientas distintas que concluyen que no está generado con inteligencia artificial. Google SynthID indica que el vídeo no está creado con una IA de esta firma tecnológica. Las herramientas Sight
El vídeo está grabado dentro de la cafetería The Sataf, situada en la periferia de Jerusalén (31.775473, 35.127226). Geolocalizamos la grabación por las coincidencias con las fotos de Netanyahu publicadas en Instagram por el propio establecimiento y por esta otra imagen del mostrador. La cafetería ha publicado un mensaje para confirmar la visita de Netanyahu.
En un momento del video, Netanyahu hace referencia a los rumores sobre su muerte y a un polémico video publicado la semana pasada en el que parecía tener seis dedos y que dio pábulo a las especulaciones. "Estoy loco por el café. Estoy loco por mi gente. Se están comportando fenomenal. ¿Quieres contar mis dedos? Puedes. Aquí y aquí. ¿Lo ves?". El primer ministro israelí ha publicado este lunes otra grabación en la que aparece en la terraza de la misma cafetería hablando con varios ciudadanos.
Un vídeo editado, pero real
Un análisis frame a frame permite observar que el vídeo está editado porque se aprecian cortes en imagen y sonido. La edición se puede constatar cuando la marca del café que Netanyahu tiene en los labios tras beber (minuto 0:18) desaparece unos instantes después (minuto 0:19).
"Esto no es IA", asegura a VerificaRTVE Tal Hagin, experto en verificación e investigación digital con fuentes abiertas (OSINT). "Las ediciones son bastante normales, especialmente en un vídeo grabado para las redes sociales de un primer ministro. Casi todos los errores pueden ser explicados por los cortes y los ángulos", explica este especialista.
La agencia internacional de noticias Reuters, que cuenta con un equipo especializado en verificación de vídeos e imágenes procedentes de redes sociales, también ha concluido que el vídeo es real por las coincidencias con otras "múltiples" grabaciones y fotos del 15 de marzo en esa cafetería.
En VerificaRTVE ya te hemos advertido de que Netanyahu ha difundido, en alguna ocasión, videos editados con inteligencia artificial, como este en el que aparece hablando farsi. También te hemos advertido de que en redes sociales se están difundiendo en los últimos días vídeos e imágenes que dan falsamente por fallecido al primer ministro israelí.