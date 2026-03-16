Este vídeo de Benjamín Netanyahu es real: no está hecho con IA

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha publicado este domingo un vídeo desde su perfil de X en respuesta a las informaciones que lo dan por muerto. Las redes sociales se han llenado de mensajes que aseguran que la grabación está creada con inteligencia artificial. No es cierto. Es un vídeo real, con fragmentos editados, y fue grabado en una cafetería de la periferia de Jerusalén.

"Tengo algunas preguntas serias sobre la validez de este descaradamente obvio video con IA", afirma en inglés un mensaje compartido más de 800 veces en X que difunde una grabación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tomando un café. "Hecho con IA para parecer que Satanyaju está vivo", dice otro mensaje en la misma red (1 y 2).

El vídeo no está generado con inteligencia artificial En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con tres herramientas distintas que concluyen que no está generado con inteligencia artificial. Google SynthID indica que el vídeo no está creado con una IA de esta firma tecnológica. Las herramientas Sight Engine e IVERES también señalan que la grabación no está generada de manera artificial. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Las herramientas Google SynthID, IVERES y Sight Engine concluyen que el vídeo no está creado con IA VerificaRTVE El vídeo está grabado dentro de la cafetería The Sataf, situada en la periferia de Jerusalén (31.775473, 35.127226). Geolocalizamos la grabación por las coincidencias con las fotos de Netanyahu publicadas en Instagram por el propio establecimiento y por esta otra imagen del mostrador. La cafetería ha publicado un mensaje para confirmar la visita de Netanyahu. Dos fotos de Benjamín Netanyahu publicadas en Instagram por la cafetería The Sataf En un momento del video, Netanyahu hace referencia a los rumores sobre su muerte y a un polémico video publicado la semana pasada en el que parecía tener seis dedos y que dio pábulo a las especulaciones. "Estoy loco por el café. Estoy loco por mi gente. Se están comportando fenomenal. ¿Quieres contar mis dedos? Puedes. Aquí y aquí. ¿Lo ves?". El primer ministro israelí ha publicado este lunes otra grabación en la que aparece en la terraza de la misma cafetería hablando con varios ciudadanos.