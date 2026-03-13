No es Tel Aviv tras un ataque iraní en la actualidad, es un vídeo de junio de 2025

Difunden en redes sociales un vídeo de una calle en ruinas y un edificio con una columna de humo y aseguran que es Tel Aviv (Israel) en la actualidad en el contexto del conflicto actual en Oriente Medio. Es falso. Estas imágenes muestran las consecuencias de un ataque en Tel Aviv en junio de 2025, durante la guerra de los 12 días.

"Misiles iraníes han alcanzado el mercado de valores y los edificios financieros más grandes de Tel Aviv", leemos en un mensaje de X escrito en inglés y compartido más de 5.800 veces desde el 12 de marzo. La publicación difunde un vídeo de 30 segundos de duración que muestra dos tomas desde diferentes perspectivas de una zona de escombros entre edificios.