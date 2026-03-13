No es Tel Aviv tras un ataque iraní en la actualidad, es un vídeo de junio de 2025
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Difunden en redes sociales un vídeo de una calle en ruinas y un edificio con una columna de humo y aseguran que es Tel Aviv (Israel) en la actualidad en el contexto del conflicto actual en Oriente Medio. Es falso. Estas imágenes muestran las consecuencias de un ataque en Tel Aviv en junio de 2025, durante la guerra de los 12 días.
"Misiles iraníes han alcanzado el mercado de valores y los edificios financieros más grandes de Tel Aviv", leemos en un mensaje de X escrito en inglés y compartido más de 5.800 veces desde el 12 de marzo. La publicación difunde un vídeo de 30 segundos de duración que muestra dos tomas desde diferentes perspectivas de una zona de escombros entre edificios.
No es Tel Aviv en la actualidad, es la guerra de los 12 días
Las imágenes no son actuales, se registran durante la guerra de los 12 días. En VerificaRTVE, hemos realizado una búsqueda inversa con los fotogramas del vídeo y hemos encontrado la misma grabación difundida en junio de 2025 (1,2). Hemos geolocalizado la grabación en la zona comercial de Ramat Gan, un distrito de Tel Aviv (32.0832474,34.8054389), ciudad que sufrió importantes daños por el ataque de misiles de Irán entre el 13 y el 24 de junio de 2025.
Los medios de comunicación informaron de que los misiles alcanzaron este distrito comercial el viernes 13 de junio (1 y 2). El periodista Jeremy Diamond enseñaba días después el estado de la calle tras el impacto del misil. The Washington Post también se hizo eco de los ataques en esta zona en las mismas fechas.
El actual conflicto de Oriente Medio está siendo objeto de desinformación. En VerificaRTVE te aclaramos que este vídeo no muestra un ataque con misil a Tel Aviv sino un incendio en El Cairo y que estas imágenes de Tel Aviv están creadas con IA.