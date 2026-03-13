Guerra en Irán: los cambios de versión de EE.UU. para justificar el conflicto

Estados Unidos ha ofrecido diferentes explicaciones para justificar la guerra de Irán, con el presidente norteamericano, Donald Trump, introduciendo matices y nuevos argumentos en su versión ya en las primeras 24 horas del ataque. En VerificaRTVE analizamos, con el apoyo de la hemeroteca, las diferentes versiones utilizadas por el Ejecutivo norteamericano para justificar este conflicto y su duración.

Las diferentes versiones sobre la duración de la guerra Los responsables del Gobierno estadounidense también han ofrecido versiones distintas para explicar cuánto podrá alargarse la guerra en Irán. El presidente estadounidense asegura el 1 de marzo que la guerra podría durar "de cuatro a cinco semanas”. Un día después, el mandatario norteamericano dice que la guerra durará "el tiempo que sea”. Tras varias versiones distintas por parte de las autoridades estadounidenses, el 10 de marzo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, trata de fijar postura sobre cuándo durará el conflicto: "El presidente Trump determinará cuándo Irán está en una posición de rendición incondicional”.