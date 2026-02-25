Verificación del discurso del estado de la Unión de Trump: datos falsos y exagerados
- Trump anuncia que sus nuevos aranceles no pasarán por el Congreso
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pronunciado el primer discurso del estado de la Unión de su segundo mandato este martes 24 de febrero en una sesión conjunta con senadores y representantes en el Capitolio en Washington. Durante las casi dos horas que ha durado su exposición, ha difundido cifras inexactas sobre inversión en EE.UU. o datos falsos sobre la bajada del precio de los medicamentos. En VerificaRTVE recopilamos y verificamos algunas de las afirmaciones del presidente estadounidense.
Estados Unidos no ha recibido 18 billones de dólares en inversiones globales
El presidente estadounidense ha asegurado que durante "cuatro años" la Administración Biden consiguió menos de un billón de dólares en nuevas inversiones en Estados Unidos: "En 12 meses, aseguré compromisos por más de 18 billones de dólares provenientes de todo el mundo", ha asegurado. Las palabras del mandatario no concuerdan con los datos publicados por la Casa Blanca.
La web de la Casa Blanca registra 9,6 billones de dólares en "inversión privada y extranjera", a fecha de 24 de febrero. Entre ellos, 1,4 billones corresponden a Emiratos Árabes Unidos, 1,2 billones a Catar y 1 billón a Japón. Por debajo de esa cifra se sitúan las inversiones de Arabia Saudí, India, Corea del Sur y Baréin y 600.000 millones corresponden a un acuerdo comercial con empresas europeas.
Según una revisión pormenorizada realizada por la cadena estadounidense CNN, "la cifra que aporta la Casa Blanca es en sí misma una gran exageración". La cadena indica que las estimaciones de la presidencia estadounidense catalogan como "futuras inversiones" en Estados Unidos inversiones que engloban otras cosas: por ejemplo, los 1,2 billones de Catar son en realidad un acuerdo para generar 1,2 billones de intercambio económico, no para que el país del golfo pérsico invierta esa cantidad en Estados Unidos. Los 1,4 billones de inversión de Emiratos Árabes Unidos son, según este medio, "una promesa vaga que equivale a más del doble del PIB" de este país.
Las ocho guerras que Trump dice haber parado: una afirmación engañosa
Donald Trump ha reiterado uno de sus mensajes más recurrentes: "En mis primeros diez meses he puesto fin a ocho guerras". Se atribuye la resolución de los conflictos de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán y la guerra en Gaza. Sobre el conflicto entre Pakistán e India dijo que "habría sido una guerra nuclear" y que, según el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, "habrían muerto 35 millones de personas si no hubiera intervenido". Es una afirmación exagerada.
Hace meses que el presidente y las redes sociales de la Casa Blanca enumeran esa lista de conflictos finalizados. Muchos de ellos son conflictos que se frenan o que llegan a un alto el fuego pero sin acuerdos de paz, como detallamos en septiembre en VerificaRTVE.
El director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, explica que Trump "utiliza el término guerra para calificar conflictos de otra naturaleza, fronterizos, diplomáticos o que han sido guerras en el pasado, pero no lo son ahora". Es el caso de Kosovo y Serbia, que arrastran tensiones desde la guerra de los 90 pero que no han desembocado en un conflicto armado reciente.
Entre Egipto y Etiopía hay una disputa diplomática por las aguas del Nilo, pero hasta la fecha no ha provocado un enfrentamiento militar entre ambos países, como subraya María José Pérez del Pozo, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. En otros casos, Trump "se limita a pacificar temporalmente conflictos de muy larga duración" y "utiliza la presión económica sobre algunos países, como Camboya y Tailandia, para llegar a un entendimiento a corto plazo", dice esta experta.
La gasolina no está por debajo de 2,30 dólares el galón en la mayoría de estados
Donald Trump ha dicho que el precio de la gasolina "está por debajo de los 2,30 dólares por galón en la mayoría de los estados, y en algunos lugares, a 1,99 dólares por galón". La afirmación del presidente estadounidense no concuerda con los datos generales de precio de gasolina en Estados Unidos.
Los precios de la gasolina en Estados Unidos se situaron este martes en 2,95 dólares de media el galón, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Un galón equivale a 3,78 litros. Marcó su récord en junio de 2022, cuando la gasolina sin plomo llegó a costar 6,438 dólares el galón; y el diésel se situó en 7,011 dólares. Hemos consultado en esta misma web los precios en cada uno de los 50 estados y en ninguno de ellos el precio de la gasolina se situó este martes por debajo de los 2,30 dólares por galón. El más bajo se registró en Oklahoma, con 2,37 dólares. Según datos de la plataforma especializada GasBuddy, solo un 10% de las gasolineras del país ofrecían gasolina por debajo de los 2,30 dólares por galón en línea con la declaración de Trump.
Trump exagera sobre la reducción del precio de los medicamentos
Durante el discurso de este martes, Donald Trump también ha abordado la situación de la sanidad en Estados Unidos: "En el primer año de mi segundo mandato [...] hemos hecho que los medicamentos pasaran de tener el precio más alto del mundo al más bajo, un gran logro. El resultado es una diferencia de precios del 300%, 400%, 500%, 600% y más, y todo eso se puede consultar en una página web que se llama trumprx.gov". Es una exageración.
Aunque la administración Trump ha tomado medidas para reducir los precios de los medicamentos, no se puede reducir el precio de un producto más de un 100% porque el coste sería negativo. En VerificaRTVE hemos consultado trumprx.gov, una página web lanzada este mes de febrero que ofrece medicinas a precio reducido. Hemos comprobado que, entre los descuentos, hay medicamentos para la fertilidad como Cetrotide por 22,50 dólares, en lugar de 316,12, un descuento del 93%. También ofrece un tratamiento de pastillas Wegovy para la pérdida de peso por 149 dólares al mes, en lugar de 1.349, un descuento del 89%.
De los 43 medicamentos disponibles en TrumpRx, 20 tienen versiones genéricas que se pueden comprar en otras farmacias o en sitios web a un precio más barato. Así lo revela Sarah Karlin-Smith, directora de investigación del Programa de Acceso a Medicamentos de Public Citizen, en unas declaraciones que recoge el medio estadounidense USA Today. Además, Geoffrey Joyce, director de políticas sanitarias del Centro Schaeffer de la Universidad del Sur de California, declaró en agosto que esta afirmación del presidente es una "ficción total", ya que equivaldría a que las farmacéuticas pagaran a los clientes, y no al revés.