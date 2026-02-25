Verificación del discurso del estado de la Unión de Trump: datos falsos y exagerados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pronunciado el primer discurso del estado de la Unión de su segundo mandato este martes 24 de febrero en una sesión conjunta con senadores y representantes en el Capitolio en Washington. Durante las casi dos horas que ha durado su exposición, ha difundido cifras inexactas sobre inversión en EE.UU. o datos falsos sobre la bajada del precio de los medicamentos. En VerificaRTVE recopilamos y verificamos algunas de las afirmaciones del presidente estadounidense.

Las ocho guerras que Trump dice haber parado: una afirmación engañosa Donald Trump ha reiterado uno de sus mensajes más recurrentes: "En mis primeros diez meses he puesto fin a ocho guerras". Se atribuye la resolución de los conflictos de Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Armenia y Azerbaiyán y la guerra en Gaza. Sobre el conflicto entre Pakistán e India dijo que "habría sido una guerra nuclear" y que, según el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, "habrían muerto 35 millones de personas si no hubiera intervenido". Es una afirmación exagerada. Trump dice que ha terminado con siete guerras, ¿un mensaje engañoso para optar al Nobel de la Paz? Hace meses que el presidente y las redes sociales de la Casa Blanca enumeran esa lista de conflictos finalizados. Muchos de ellos son conflictos que se frenan o que llegan a un alto el fuego pero sin acuerdos de paz, como detallamos en septiembre en VerificaRTVE. El director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, explica que Trump "utiliza el término guerra para calificar conflictos de otra naturaleza, fronterizos, diplomáticos o que han sido guerras en el pasado, pero no lo son ahora". Es el caso de Kosovo y Serbia, que arrastran tensiones desde la guerra de los 90 pero que no han desembocado en un conflicto armado reciente. Entre Egipto y Etiopía hay una disputa diplomática por las aguas del Nilo, pero hasta la fecha no ha provocado un enfrentamiento militar entre ambos países, como subraya María José Pérez del Pozo, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. En otros casos, Trump "se limita a pacificar temporalmente conflictos de muy larga duración" y "utiliza la presión económica sobre algunos países, como Camboya y Tailandia, para llegar a un entendimiento a corto plazo", dice esta experta.

La gasolina no está por debajo de 2,30 dólares el galón en la mayoría de estados Donald Trump ha dicho que el precio de la gasolina "está por debajo de los 2,30 dólares por galón en la mayoría de los estados, y en algunos lugares, a 1,99 dólares por galón". La afirmación del presidente estadounidense no concuerda con los datos generales de precio de gasolina en Estados Unidos. Los precios de la gasolina en Estados Unidos se situaron este martes en 2,95 dólares de media el galón, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Un galón equivale a 3,78 litros. Marcó su récord en junio de 2022, cuando la gasolina sin plomo llegó a costar 6,438 dólares el galón; y el diésel se situó en 7,011 dólares. Hemos consultado en esta misma web los precios en cada uno de los 50 estados y en ninguno de ellos el precio de la gasolina se situó este martes por debajo de los 2,30 dólares por galón. El más bajo se registró en Oklahoma, con 2,37 dólares. Según datos de la plataforma especializada GasBuddy, solo un 10% de las gasolineras del país ofrecían gasolina por debajo de los 2,30 dólares por galón en línea con la declaración de Trump.