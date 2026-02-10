Estas fotos en las que aparecen Melania Trump o Stephen Hawking no están en los archivos de Epstein, es IA

En el contexto de la desclasificación de los archivos del caso Epstein, se difunden en redes imágenes que muestran a Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, junto a Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein que cumple una condena federal de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Otra foto muestra al magnate junto a personalidades como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, la ex candidata demócrata Hillary Clinton, el empresario Bill Gates, el científico Stephen Hawking y los raperos Sean Combs (Puff Daddy) y Jay-Z. Son imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).

Esta foto no está en los archivos del caso Epstein, es IA "Una gran y feliz familia pedófila. Esta gente me da asco", leemos en una publicación de X escrita en inglés compartida más de 11.000 veces desde el 4 de febrero. En la imagen se ve, de izquierda a derecha, a Jeffrey Epstein, el rapero Puff Daddy, Bill Gates, el productor musical Jay-Z, Hillary y Bill Clinton y Stephen Hawking, todos ellos ante el borde de una piscina. Resultados del análisis de Google y la herramienta de detección de IA Hive Moderation sobre la foto falsa VerificaRTVE Hemos analizado esta imagen con la herramientas de detección de contenido de IA de Hive y concluye que está generada artificialmente con más de un 99% de probabilidad. SightEngine revela que se trata de un ‘deepfake’ con un 88% de probabilidad. Además, Google detecta que es una fotografía creada con su modelo de inteligencia artificial. La agencia de noticias Reuters ha comprobado, mediante la herramienta Google SynthID que esta instantánea ha sido generada con la IA de Google. La foto también presenta errores propios de la inteligencia artificial. Por ejemplo, sobre el agua de la piscina aparecen reflejadas las piernas de Jeffrey Epstein y Bill Gates, pero no del resto de personas. Además, no encontramos ningún registro de que aparezca este documento entre los archivos desclasificados del caso Epstein en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.