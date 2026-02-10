Estas fotos en las que aparecen Melania Trump o Stephen Hawking no están en los archivos de Epstein, es IA
En el contexto de la desclasificación de los archivos del caso Epstein, se difunden en redes imágenes que muestran a Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, junto a Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein que cumple una condena federal de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores. Otra foto muestra al magnate junto a personalidades como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, la ex candidata demócrata Hillary Clinton, el empresario Bill Gates, el científico Stephen Hawking y los raperos Sean Combs (Puff Daddy) y Jay-Z. Son imágenes generadas con inteligencia artificial (IA).
Esta foto no está en los archivos del caso Epstein, es IA
"Una gran y feliz familia pedófila. Esta gente me da asco", leemos en una publicación de X escrita en inglés compartida más de 11.000 veces desde el 4 de febrero. En la imagen se ve, de izquierda a derecha, a Jeffrey Epstein, el rapero Puff Daddy, Bill Gates, el productor musical Jay-Z, Hillary y Bill Clinton y Stephen Hawking, todos ellos ante el borde de una piscina.
Hemos analizado esta imagen con la herramientas de detección de contenido de IA de Hive y concluye que está generada artificialmente con más de un 99% de probabilidad. SightEngine revela que se trata de un ‘deepfake’ con un 88% de probabilidad. Además, Google detecta que es una fotografía creada con su modelo de inteligencia artificial. La agencia de noticias Reuters ha comprobado, mediante la herramienta Google SynthID que esta instantánea ha sido generada con la IA de Google.
La foto también presenta errores propios de la inteligencia artificial. Por ejemplo, sobre el agua de la piscina aparecen reflejadas las piernas de Jeffrey Epstein y Bill Gates, pero no del resto de personas. Además, no encontramos ningún registro de que aparezca este documento entre los archivos desclasificados del caso Epstein en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Esta foto de Melania Trump con Ghislaine Maxwell está generada con IA
Otra publicación de X compartida más de 8.000 veces desde el 4 de febrero adjunta una foto de Melania Trump junto a Ghislaine Maxwell, la expareja de Epstein condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores, junto a tres chicas jóvenes con las caras tapadas. El texto que la acompaña asegura en inglés: "Lo creas o no, la primera chica a la izquierda es en realidad Melania, la primera dama de los Estados Unidos, con un grupo de otras chicas de Europa del Este importadas por Epstein para ricos estadounidenses". La foto está generada con IA.
Esta imagen es falsa, está generada con IA. Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que, al menos desde el 31 de enero, se difunde en redes una versión de la misma foto con mejor definición. El análisis de esta instantánea con las herramientas de detección de contenidos creados con inteligencia artificial (IA) Hive Moderation y SightEngine muestra una probabilidad superior al 96% de que se haya generado con esta tecnología. Puedes comprobar los resultados en la imagen superior.
El periódico The New York Times publicó que, entre la última tanda de documentos desclasificados, apareció un correo enviado por una persona llamada "Melania" a Ghislaine Maxwell. Sin embargo, el correo aparece tachado, por lo que no es posible determinar si se trata de Melania Trump, en ese momento Melania Knavs. Ese mensaje se envió el 23 de octubre de 2002 y dice lo siguiente: "Bonita historia sobre JE (Jeffrey Epstein) en la revista NY. Sales muy bien en la foto. Sé que estás muy ocupada viajando por todo el mundo. ¿Qué tal Palm Beach? Estoy deseando ir. Llámame cuando vuelvas a Nueva York. ¡Que lo pases muy bien! Con cariño, Melania".
En VerificaRTVE ya te hemos advertido sobre cómo se utiliza la inteligencia artificial para relacionar a personalidades públicas con el magnate Jeffrey Epstein mediante mensajes que aseguran que estas fotos están entre los nuevos documentos publicados. Sin embargo, estas instantáneas no se encuentran entre los archivos desclasificados sobre el pederasta. Por ejemplo, se han difundido imágenes falsas del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al que presentan de niño junto a su madre y a Jeffrey Epstein. También han circulado fotos creadas con IA de los empresarios Jeff Bezos o Bill Gates y una instantánea generada con la misma tecnología que presenta a Jeffrey Epstein como si estuviese vivo en la actualidad.