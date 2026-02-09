Los archivos de Epstein: los detalles sobre su muerte que revelan los informes desclasificados

En la última tanda de archivos desclasificados sobre el caso de Jeffrey Epstein aparece un informe de la Oficina Federal de Investigación (FBI) sobre la muerte del magnate en prisión el 10 de agosto de 2019. También contienen testimonios de funcionarios de la cárcel de Nueva York en la que murió, que se han difundido descontextualizados para cuestionar la versión oficial y sostener la falsa teoría de que sigue vivo. Con esta intención también se han difundido imágenes generadas con inteligencia artificial. Te lo explicamos.

El informe del FBI sobre el suicidio de Epstein en su celda "Investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein". Así se titula un documento de 23 páginas (contenido gráfico sensible) con el sello del FBI, que detalla las pesquisas de la Oficina local de Nueva York. Entre las páginas 2 y 8 aparece una cronología que arranca cuando Epstein ingresó en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, el 6 de julio de 2019 hasta su muerte, un mes más tarde. El 23 de julio hubo un primer intento de suicidio: Epstein dijo que su compañero de celda había intentado matarlo, pero este aseguró que al despertar vio a Epstein con una cuerda en el cuello. Desde entonces, estuvo seis días bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Según el informe psicológico, Epstein negó tener tendencias suicidas y tener "ningún interés en quitarse la vida". El documento muestra fotos inéditas de Epstein atendido por sanitarios y fallecido. Jmail: Así puedes ver los correos electrónicos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein El 9 de agosto, según el informe del FBI, se le vio por última vez mediante las cámaras de vigilancia alrededor de las 19:40. Horas después, el personal de la cárcel "descubrió a Epstein ahorcado en su celda a las 6:33" de la mañana del 10 de agosto. Intentaron reanimarlo y fue trasladado en ambulancia, pero una hora más tarde se le dio oficialmente por muerto. El informe policial también incluye un plano de la cárcel y de la celda de Epstein, mostrando la ubicación de las cámaras (pág. 9). A partir de la página 15, se publican ocho fotografías que muestran a Epstein inconsciente mientras intentaban reanimarlo, así como fotografías de la celda. Las últimas tres páginas incluyen el informe de la autopsia, que concluye que la "causa de la muerte" es el "suicidio por ahorcamiento", como te contamos en RTVE. El FBI aseguró en julio de 2025 que Epstein se suicidó en su celda y que nadie más entró ni salió de esa zona tras revisar las horas de vídeo. La cadena estadounidense CBS encontró algunas irregularidades sobre la grabación de videovigilancia como la ausencia de un minuto del vídeo.

Este documento no prueba que Epstein siga vivo Un mensaje de X compartido más de 18.000 veces asegura en inglés que "el Gobierno acaba de admitir que falsificaron la muerte de Epstein". La publicación incluye una captura de un documento desclasificado, con fecha del 12 de agosto de 2019, en la cual se puede leer que "con el fin de frustrar a los medios de comunicación", se utilizaron "cajas y sábanas para crear lo que parecía ser un cuerpo humano". "Pues parece que va a ser que sí, que Epstein sigue vivo", leemos en otro mensaje en español compartido más de 4.000 veces y que cita la anterior publicación. Es falso. Mensaje que asegura falsamente que este archivo prueba que "falsificaron la muerte de Epstein". VerificaRTVE El FBI no admite que fingiera la muerte de Epstein en este documento. Mediante una búsqueda textual en la web del Departamento de Justicia encontramos este archivo que contiene los detalles de una entrevista a un funcionario de prisiones que trabajaba desde mayo de 2019 en la cárcel donde murió Epstein (página 1). Esta persona, cuyo nombre aparece tachado para no revelar su identidad, explica que acudió al hospital de Park Row, donde se encontraba el cadáver de Epstein (página 4) y que la Oficina de Medicina Forense (OCME) acudió para trasladar el cuerpo a sus instalaciones. Según este testimonio, "utilizaron cajas y sábanas para crear lo que parecía ser un cuerpo humano, que fue colocado" en un vehículo blanco, "al que siguió la prensa". El mismo párrafo aclara que el cuerpo de Epstein se introdujo en un "vehículo negro" para que pudiera hacer el traslado del cadáver "sin ser visto".