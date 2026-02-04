Caso Jeffrey Epstein: estas fotos con Mamdani, Clinton, Gates y Bezos están creadas con IA

A raíz de la publicación de miles de documentos relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se han difundido en redes sociales imágenes en las que aparece con varias personalidades públicas. Entre ellos, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, el expresidente de EE.UU., Bill Clinton, o los empresarios Bill Gates y Jeff Bezos. Pero estas fotografías no son reales, han sido creadas con herramientas de inteligencia artificial.

Una publicación de X con más de 2,7 millones de visualizaciones y compartida más de 8.000 veces desde el 31 de enero dice en inglés: "Bombazo. Zohran Mamdani aparentemente fue entrenado por los mejores de los mejores". El mensaje adjunta tres imágenes en las que aparece Jeffrey Epstein y un niño junta a la madre de Mamdani, Mira Nair, o al lado de otras personalidades como el expresidente estadounidense Bill Clinton o los empresarios Bill Gates y Jeff Bezos.

No son imágenes reales, están generadas con IA Hemos analizado con herramientas de detección de contenidos generados con inteligencia artificial las tres fotos que han circulado por redes sociales y hemos constatado que todas están creadas con esta tecnología. En la siguiente imagen puedes observar que las herramientas 'SightEngine' y 'AI or Not' revelan que la fotografía que presentan en redes como si mostrase a Mamdani con su madre, Epstein y otras personalidades como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y los empresarios Bill Gates y Jezz Bezo es en realidad una imagen creada con IA. Resultados del análisis de SightEngine, a la izquierda, y de AI or Not, a la derecha VerificaRTVE La fotografía en la que presentan al actual alcalde de Nueva York de bebé en los brazos de su madre posando con Bill Clinton y Jeffrey Epstein también está creada con IA. Así lo concluye el análisis realizado por Eurovision News Spotlight con la herramienta Google SynthID. Puedes comprobarlo en la imagen inferior junto al análisis de la herramienta 'AI or Not', que también concluye que se trata de un contenido generado con inteligencia artificial. Resultados del análisis de Eurovision News Spotlight con Google SynthID, a la izquierda, y de AI or Not, a la derecha VerificaRTVE En VerificaRTVE también hemos analizado la foto en la que presentan a Jeffrey Epstein cogiendo en brazos al expresidente estadounidense Bill Clinton con dos herramientas. Por un lado, los resultados del análisis de Google en su apartado 'acerca de esta imagen' concluye que la imagen está creada con Gemini. Por su parte, 'AI or Not' señala que el contenido es "probablemente un deepfake". Resultados del análisis de Google en su apartado 'acerca de esta imagen', a la izquierda, y de AI or Not, a la derecha VerificaRTVE