Aznar aparece en los papeles de Epstein como destinatario de dos paquetes del pederasta aunque afirma que no le conoce

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes más de tres millones de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein, entre lo que aparecen los recibos de dos envíos de paquetes dirigidos al expresidente del Gobierno, José María Aznar.

El entorno de Aznar ha comentado a RTVE que el expresidente "no conoce a ese señor" y tampoco sabe nada de las facturas publicadas.

El primer paquete, de unos 230 gramos, fue remitido al Palacio de la Moncloa en septiembre de 2003, con el remitente: "Presidente y Ana Aznar".

Primer envío de Epstein a Aznar. TVE

El segundo envío, de unos 360 gramos, está fechado en mayo de 2004, cuando Aznar ya no estaba en el cargo, y se realizó a la sede de la fundación FAES.

Tras esta nueva publicación de archivos, la Administración estadounidense cumple con una ley aprobada en noviembre pasado que exige publicar todos los registros relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el Departamento de Justicia solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido para proteger a las víctimas.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha dicho que el lote de archivos desvelado este viernes supone el final de las publicaciones planificadas por la Administración Trump bajo la mencionada ley, que permitía algunas censuras para proteger a las víctimas y preservar las investigaciones en curso.