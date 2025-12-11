La Casa Blanca no señala al hijo y al yerno de Aznar como clientes de Jeffrey Epstein
- Elon Musk, Donald Trump y los archivos de Jeffrey Epstein: las claves
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
Enlaces relacionados
-
- Epstein acabó con el (ex) príncipe Andrés, ¿acabará con Donald Trump?
- El FBI concluye que Jeffrey Epstein no tenía una "lista de clientes" y que el magnate se suicidó
- Figuras como Elon Musk, Peter Thiel o Steve Bannon aparecen en la agenda de Epstein
- La Cámara de representantes de EE.UU. publica más de 33.000 páginas del caso Epstein
- El Congreso de EE.UU. aprueba publicar los expedientes de Epstein tras el visto bueno de Trump
Nos habéis consultado en nuestro canal de WhatsApp si es cierto que miembros de la familia del expresidente José María Aznar aparecen en una lista como asistentes a las fiestas que organizaba el magnate estadounidense Jeffrey Epstein. Los nombres del hijo y el yerno de Aznar aparecen en una agenda de contactos en los documentos del caso Epstein que desclasificó la Casa Blanca en febrero, pero esto no significa que estén implicados en un delito de pederastia o que fueran clientes de la red de abusos sexuales a menores.
La publicación que nos enviáis ha sido compartida más de 3.000 veces en la red social X desde el 8 de diciembre. El mensaje afirma: "El silencio sepulcral de todos los medios sobre el hecho de que un hijo y el yerno de Aznar aparezcan en la listas de Epstein".
Es una lista de contactos, no de clientes de Epstein
El 27 de febrero de 2025 se publicó la primera fase de los documentos desclasificados por la fiscal general Pamela Bondi y el FBI sobre el caso Jeffrey Epstein. Son archivos que se habían filtrado anteriormente, pero que no habían sido publicados de manera oficial por la Casa Blanca. En VerificaRTVE hemos consultado estos documentos y hemos comprobado que los nombres del hijo y yerno de Aznar, José Aznar y Alejandro Agag, solo aparecen en una lista de contactos de Epstein de 95 páginas. Este documento contiene cientos de nombres, pero se han suprimido datos personales, como teléfonos o correos electrónicos. Varios medios españoles se hicieron eco de esta novedad (1, 2 y 3).
En la lista también se incluyen nombres de otros españoles, como Jacobo Gordon (página 23), íntimo amigo y socio del yerno de Aznar, Maite Arango (página 2), consejera de Acciona, o Joaquín Fernández de Córdoba (página 3), duque de Arión. Además, aparecen otros personajes públicos como Michael Jackson (página 28), Chris Evans (página 18) o Donald Trump (página 80), entre otros.
Las autoridades estadounidenses han aclarado que aparecer en esta lista no implica un delito de pederastia. El 7 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI emitieron un memorándum conjunto (página 1) con conclusiones sobre el caso de Jeffrey Epstein. Según el documento, se ha llevado a cabo una revisión sistemática que "no ha revelado ninguna 'lista de clientes' incriminatoria" ni tampoco "se han encontrado pruebas creíbles de que Epstein chantajeara a personas prominentes como parte de sus acciones". Por tanto, el documento con nombres se trata de una lista de contactos, pero no señala a nadie ni como pedófilo ni como asistente a las fiestas de Epstein.
En VerificaRTVE ya te hemos explicado anteriormente qué son los archivos de Epstein: documentos tanto clasificados como desclasificados de la investigación sobre la red tráfico de menores liderada por Jeffrey Epstein, que se suicidó en su celda de Manhattan a la espera de juicio en 2019. También hemos desmontado los bulos y falsedades difundidos en redes sociales tras la publicación de los documentos de la investigación del caso.