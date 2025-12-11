La Casa Blanca no señala al hijo y al yerno de Aznar como clientes de Jeffrey Epstein

Nos habéis consultado en nuestro canal de WhatsApp si es cierto que miembros de la familia del expresidente José María Aznar aparecen en una lista como asistentes a las fiestas que organizaba el magnate estadounidense Jeffrey Epstein. Los nombres del hijo y el yerno de Aznar aparecen en una agenda de contactos en los documentos del caso Epstein que desclasificó la Casa Blanca en febrero, pero esto no significa que estén implicados en un delito de pederastia o que fueran clientes de la red de abusos sexuales a menores.

La publicación que nos enviáis ha sido compartida más de 3.000 veces en la red social X desde el 8 de diciembre. El mensaje afirma: "El silencio sepulcral de todos los medios sobre el hecho de que un hijo y el yerno de Aznar aparezcan en la listas de Epstein".