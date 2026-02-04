Jmail: Así puedes ver los correos electrónicos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein
Una plataforma web bautizada como Jmail permite consultar todos los correos electrónicos desclasificados de los archivos de Jeffrey Epstein. La apariencia es la de una cuenta de Gmail con la identidad del pederasta condenado e incluye las últimas comunicaciones hechas públicas por el Departamento de Justicia el 30 de enero.
Con la colaboración del portal de investigación Drop Site News, esta plataforma permite a cualquier internauta navegar por una página de internet que imita el aspecto del correo de Gmail de la cuenta de Jeffrey Epstein jeevacation@gmail.com. Ofrece la posibilidad de consultar, por ejemplo, los correos que se intercambió el magnate condenado por delitos de tráfico sexual de menores con Elon Musk para ver si podían quedar en Nueva York en las vacaciones de Navidad de 2013 y también para organizar con Bill Gates, cofundador de Microsoft, una cena en la misma ciudad con otras personas en agosto de 2013.
Imágenes y otros documentos en la carpeta de archivos adjuntos
La plataforma no solo permite acceder a los correos como los vería en su propia cuenta de Gmail Jeffrey Epstein, sino que también da la opción de visualizarlos por carpetas. Así podemos observar más de 4.300 mensajes enviados desde esa cuenta del magnate condenado. También detenernos en el apartado de archivos adjuntos, con más de un centenar de fotos y documentos.
La plataforma Jmail recopila todos los archivos del caso Jeffrey Epstein desclasificados en los últimos años, incluidos los millones de documentos e imágenes hechos públicos por el Departamento de Justicia en respuesta a la aprobación en noviembre de 2025 de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. También incorpora archivos desclasificados del caso que han sido contrastados por el portal de investigación Drop Site News.
Esta plataforma fue creada por los estadounidenses Riley Walz y Luke Igel en noviembre de 2025 tras la publicación por parte del Departamento de Justicia de la primera tanda de archivos desclasificados en virtud de la mencionada Ley de Transparencia del caso Epstein. Además de la plataforma de correo que imita el Gmail de Jeffrey Epstein, la plataforma ofrece un apartado que permite acceder a más de 9.000 fotos que ya han sido desclasificadas, con la posibilidad de seleccionar para ver solo aquellas que muestren a Donald Trump, al expresidente Bill Clinton o al actor Kevin Spacey.
Historial de vuelos, mensajes SMS y perfil de Facebook
El objetivo de esta plataforma digital, según sus propios creadores, es facilitar la visualización y consulta de todos los archivos desclasificados del caso Epstein. Permite llegar más allá de la página oficial del Departamento de Justicia, marcada por una navegación que no ofrece la previsualización de fotografías, documentos y otros archivos.
La plataforma ofrece otras opciones, como el apartado que permite visualizar recreaciones de vuelos relacionados con Jeffrey Epstein basándose en los datos de operaciones aéreas reflejados en los documentos desclasificados. También ofrece acceso al intercambio de mensajes de texto con una pantalla que imita el móvil del magnate condenado y otra opción con la que podemos ver mensajes desclasificados de su perfil de la red social Facebook. Gracias al apartado JVR, podemos acceder a cientos de fotografías de las propiedades inmobiliarias de Jeffrey Epstein y en la sección Jdrive podemos consultar todos y cada uno de los archivos desclasificados hasta la fecha en el marco del caso Epstein.
Esta plataforma digital de visualización de documentos del caso Epstein se suma a otras iniciativas para facilitar la consulta de los millones de archivos desclasificados, como esta base de datos que ha creado la cadena de televisión estadounidense CBS y que va incorporando el material que hace público el Departamento de Justicia. Los testimonios contenidos en los archivos incluyen testimonios y denuncias no contrastados por las autoridades estadounidenses, con ejemplos como este vídeo falso creado con inteligencia artificial de un falso Jeffrey Epstein en prisión.