Jmail: Así puedes ver los correos electrónicos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein

Una plataforma web bautizada como Jmail permite consultar todos los correos electrónicos desclasificados de los archivos de Jeffrey Epstein. La apariencia es la de una cuenta de Gmail con la identidad del pederasta condenado e incluye las últimas comunicaciones hechas públicas por el Departamento de Justicia el 30 de enero.

01.37 min Publicados nuevos documentos del caso Epstein

Con la colaboración del portal de investigación Drop Site News, esta plataforma permite a cualquier internauta navegar por una página de internet que imita el aspecto del correo de Gmail de la cuenta de Jeffrey Epstein jeevacation@gmail.com. Ofrece la posibilidad de consultar, por ejemplo, los correos que se intercambió el magnate condenado por delitos de tráfico sexual de menores con Elon Musk para ver si podían quedar en Nueva York en las vacaciones de Navidad de 2013 y también para organizar con Bill Gates, cofundador de Microsoft, una cena en la misma ciudad con otras personas en agosto de 2013.